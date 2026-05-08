Buchungen für die neue ganzjährige Verbindung nach Boulogne-sur-Mer, die sechsmal pro Woche befahren wird, sind ab sofort möglich

Hibernia Line ist stolz, einen ganzjährigen Fährverkehr zwischen Ringaskiddy in Cork und Boulogne-sur-Mer in Nordfrankreich ankündigen zu dürfen, der eine neue Direktverbindung zwischen Irland und dem europäischen Festland eröffnet.

Buchungen für die "St. Patrick" und die "MV Akka", die ab Mitte Juni 2026 jeweils sechs Fahrten pro Woche in beide Richtungen anbieten werden, sind ab sofort möglich. Der Fährdienst wurde eingerichtet, um eine zuverlässige und praktische Option sowohl für den Güter- als auch für den Personenverkehr zu bieten. Der Legende nach wurde der heilige Patrick selbst in Boulogne-sur-Mer geboren, daher trägt eines der Flaggschiffe der Hibernia Line zu seinen Ehren seinen Namen.

Die neue Route sieht einfache Abfahrten am Abend vor. Die Passagiere können um 9pm in Cork an Bord gehen, es sich in ihrer Kabine bequem machen und am nächsten Abend kommen sie in Frankreich an. In der Gegenrichtung startet die Fähre um 10pm CET in Boulogne-sur-Mer und kommt am nächsten Tag in Cork an. Die Hibernia Line rechnet mit einem jährlichen Passagieraufkommen von mehr als 250.000 Personen.

Hibernia Line hat ihren Hauptsitz in Cork und schafft in Irland und Frankreich sofort bis zu 250 Arbeitsplätze, darunter etwa 200 Stellen für Besatzungsmitglieder. Einige davon werden von Kadetten des National Maritime College of Ireland mit Sitz in Ringaskiddy besetzt. Hibernia Line wird von der Goodman Group unterstützt, was das große Vertrauen der Gruppe in den langfristigen Wert dieser Strecke widerspiegelt.

Seán Canney, Staatsminister im Verkehrsministerium, erklärte: "Die neue Route der Hibernia Line stellt eine erhebliche Verbesserung der Anbindung Irlands an das europäische Festland dar und stärkt sowohl den Personen- als auch den Güterverkehr. Durch derartige verbesserte Direktverbindungen werden widerstandsfähigere Lieferketten gefördert und der Druck auf bestehende Häfen verringert, während Unternehmen und Passagiere von einer größeren Auswahl profitieren. Ich begrüße Investitionen, die zur regionalen Entwicklung, zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zu einer effizienteren und zuverlässigeren Verkehrsanbindung zwischen Irland und dem europäischen Festland beitragen."

Aidan Coffey, Gründer und Chief Executive von Hibernia Line, erklärte, dass das Ziel sei, den Reise- und Güterverkehr zwischen Irland und Europa unkomplizierter und zuverlässiger zu gestalten. "Der Schwerpunkt liegt auf Kontinuität, Taktfrequenz und einem Service, der für Fracht und Passagiere gleichermaßen funktioniert", so Aidan, der über langjährige Erfahrung in der Fracht-, Schifffahrts- und Bauindustrie verfügt. "Ich habe selbst miterlebt, wie schon kleine Unregelmäßigkeiten dazu führen können, die Zeitpläne von Transportunternehmen durcheinanderbringen. Daher haben wir dies bei der Planung dieser Routen berücksichtigt und das Risiko von Hafenüberlastungen, Kapazitätsengpässen und Verspätungen minimiert. Gleichzeitig haben wir größten Wert auf Komfort, das Wohlbefinden der Fahrer und das Serviceniveau an Bord gelegt."

Die neue Route bietet Frachtpassagieren eine direkte und zuverlässige Verbindung zum europäischen Festland. Vor dem Hintergrund zunehmender Überlastung der bestehenden Häfen sorgt die Verbindung von Cork nach Frankreich für zusätzliche Kapazitäten und Flexibilität für Spediteure, Hersteller und Exporteure. Der Fährdienst verkehrt ganzjährig an sechs Tagen pro Woche und unterstützt mit verlässlichen Fahrplänen und Nachtüberfahrten effiziente Lieferketten. Die Fahrer profitieren während der Überfahrt von eigenen Kabinen. Die "St. Patrick" bietet eine Deckfläche von 2.200 Lademetern, die "MV Akka" kann 2.500 Lademeter an Fracht- und Personenkraftwagen befördern.

Für Passagiere erschließt die Route eine neue Verbindung zwischen Irland und Europa mit Weiterreisemöglichkeiten nach Frankreich, Belgien, in die Niederlande, nach Deutschland und darüber hinaus. Von Frankreich aus sind die irische Westküste und der Wild Atlantic Way nun besser erreichbar.

Ihre Exzellenz Céline Place, Botschafterin Frankreichs in Irland, sagte: "Ich bin hocherfreut über die Eröffnung der neuen, ganzjährig verkehrenden Fährverbindung zwischen Ringaskiddy und Boulogne-sur-Mer. Sie reiht sich nun in die zahlreichen Fährverbindungen zwischen Irland und Frankreich ein, sodass das Reisen zu Ihrem nächsten Nachbarn in der EU immer einfacher wird!"

"Neue Seeverbindungen wie diese haben im Laufe der letzten Jahre maßgeblich zur Belebung der französisch-irischen Beziehungen beigetragen. Herzlichen Glückwunsch an alle Mitarbeiter der Hibernia Line, die dies ermöglicht haben."

An Bord bieten beide Schiffe den nötigen Komfort für längere Überfahrten, beispielsweise mit privaten Kabinen, haustierfreundlichen und barrierefreien Optionen, Restaurants und Erfrischungsbereichen, Lounges, einem Kinderspielbereich sowie Spielmöglichkeiten. Die "St. Patrick" verfügt über 193 Kabinen und die "MV Akka" sogar über 227, sodass pro Fahrt über 600 Passagiere befördert werden können.

Ann Doherty, CEO des Hafens von Cork, erklärte: "Der neue Fährdienst von Hibernia Line ist eine bedeutende Entwicklung für Irland als Inselnation. Er schafft wertvolle Kapazitäten und stärkt unsere Verbindungen zum europäischen Festland in einer Zeit, in der ein sicherer und effizienter Zugang zu den europäischen Märkten zunehmend an Bedeutung gewinnt. Der neue Fährdienst stärkt die Rolle des Hafens von Cork als strategisches Tor für Handel und Reiseverkehr und eröffnet neue Möglichkeiten für den Tourismus. Wir begrüßen die Investition von Hibernia Line und freuen uns auf die gemeinsame Weiterentwicklung dieser Route in den kommenden Jahren."

Passagiere können Buchungen ab sofort vornehmen unter www.hibernia-line.com/. Buchungen für Frachtpassagiere werden im Laufe der nächsten Wochen möglich sein.

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Über Hibernia Line

Hibernia Line ist ein irischer Fährbetreiber mit Hauptsitz in Cork, dessen Schwerpunkt auf der Bereitstellung zuverlässiger, ganzjährig verkehrender Verbindungen zwischen Irland und dem europäischen Festland liegt. Das Unternehmen bietet Personen- und Frachtdienste mit übersichtlichen Fahrplänen, Nachtfahrten und hohem Komfort an Bord an. Das Unternehmen betreibt moderne RoPax-Schiffe, darunter die "St. Patrick" und die "MV Akka", die pro Überfahrt Platz für rund 600 Passagiere bieten und mit Kabinen, Restaurants sowie Loungebereichen an Bord ausgestattet sind. Hibernia Line möchte die direkten Verbindungen nach Europa stärken, die regionale Anbindung fördern und Passagieren und der Industrie praktische Reisemöglichkeiten bieten. Die Strecke von Cork nach Boulogne-sur-Mer mit komfortablen Abendabfahrten in beide Richtungen wird in etwa 21,5 Stunden zurückgelegt.

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