The Fortegra Group, Inc., ein global aufgestellter Spezialversicherer, gab heute die Ernennung von Iwan Röpcke zum Chief Executive Officer, Belgien, bekannt.

Während seiner 25-jährigen Laufbahn in der Versicherungsbranche war Röpcke in den Bereichen Broking, kaufmännische Leitung und Geschäftsführung in den Benelux-Ländern sowie in weiteren europäischen Märkten tätig. Er wechselt zu Fortegra von der Lloyd's Insurance Company S.A., wo er als Country Manager für Belgien und die Niederlande tätig war, den Geschäftsbetrieb von den Anfängen an aufbaute und sowohl die Geschäftsstrategie als auch die Geschäftsentwicklung verantwortete.

Vor seiner Tätigkeit bei Lloyd's hatte Röpcke leitende Führungspositionen bei Willis Towers Watson (via Gras Savoye) inne, wo er als Head of Sales und Head of the Competence Center tätig war. Ferner beinhaltet seine berufliche Laufbahn auch Stationen bei Inter Partner Assistance (AXA Assistance) als Commercial Director Benelux, bei Winterthur Europe Assurances, AIG Europe, Aon Belgium und Marsh. Röpckes Branchenexpertise erstreckt sich über eine Reihe von Spezialrisikobereichen und er unterhält enge Beziehungen in der europäischen Makler- und Versicherungsgemeinschaft. Er verfügt über mehrere akademische Abschlüsse, darunter ein MBA von der Vlerick School an der Universität Gent, und spricht fließend Niederländisch, Französisch und Englisch.

Über Fortegra

Seit mehr als 45 Jahren ist Fortegra über seine Tochtergesellschaften als Underwriter für Risikomanagement-Lösungen tätig, die Menschen und Unternehmen angesichts von Unsicherheit zum Erfolg verhelfen. Als multinationaler Spezialversicherer, dessen Versicherungstöchter über ein A.M. Best Financial Strength Rating von A- (Excellent) sowie die A.M. Best Financial Size Category "X" verfügen, bieten wir ein vielfältiges Portfolio an zugelassenen sowie Excess- und Surplus-Versicherungsprodukten und Garantielösungen an. Mehr Informationen finden Sie unter: www.fortegra.eu.

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