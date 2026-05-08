Gründung durch ehemalige Partner von KPMG und Citibank mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Beratung von Unternehmen, Fonds und Familien

CYNREN hat heute seinen Start als unabhängiges internationales Beratungsunternehmen bekannt gegeben. Das Unternehmen wurde für eine Welt geschaffen, in der Kapital, Technologie und Geopolitik heute eng miteinander verflochten sind. Im Gegensatz zu traditionellen Beratungsunternehmen verbindet CYNREN institutionelle Kompetenz und Erfahrung mit der Agilität eines echten Challenger-Modells, um Beratungs- und Umsetzungsleistungen auf höchstem Niveau zu bieten.

CYNREN wurde gegründet von Anthony Cowell, Sunil Nair und Scott Lennon und ist spezialisiert auf Family-Office-Dienstleistungen, treuhänderische Mandate und Directorship-Rollen, Strategieentwicklung auf Vorstandsebene, die Gestaltung von Impact- und philanthropischen Projekten sowie komplexe Risikoberatung. Das Unternehmen ist partnergeführt und auf die entscheidenden Momente ausgerichtet. Seit seiner Gründung setzt CYNREN auf KI, um präzisere Erkenntnisse und fundiertere Entscheidungen zu ermöglichen. Grundlage ist und bleibt jedoch das menschliche Urteilsvermögen.

CYNREN ist über ein weltweites Netzwerk aus erfahrenen Beratern, Investoren und Partnern tätig und betreut Kunden rund um den Globus.

Cowell war zuvor Global Lead Engagement Partner bei KPMG, Regional Head of Asset Management sowie Regional Head of KPMG IMPACT. Sunil Nair ist ehemaliger Gründungspartner und Managing Partner von Citi Venture Capital International (CVCI), einer der weltweit führenden Private-Equity-Plattformen für Schwellenländer. Lennon ist Gründer von 19 Degrees North Fund Services und war als unabhängiges Board-Mitglied für alternative Investmentfonds mit einem vertretenen Vermögen von über 250 Milliarden US-Dollar tätig. Cowell und Nair sind Co-CEOs des Unternehmens, und Lennon ist Global Head of Fiduciary.

Zum Führungsteam des Unternehmens gehören außerdem Lexi Bowes-Lyon, die die Position der Global Head of Impact and Markets übernehmen wird, sowie die ehemaligen KPMG-Partner Claire Griffin und Arnaud van Dijk. Griffin wird die Funktion des Chief Operating Officer bei CYNREN übernehmen, und van Dijk wird als Global Head of Sustainability tätig sein. Das Team zeichnet sich durch jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen globale Vermögensverwaltung, Private Equity, Fonds-Governance und nachhaltige Finanzwirtschaft aus und berät Staatsfonds, Alternative-Asset-Manager sowie generationenübergreifende Family Offices.

"Nach einer mehr als zwanzigjährigen Tätigkeit bei einigen der weltweit größten Anlageplattformen habe ich einen klaren und bislang ungedeckten Bedarf an Beratung auf höchster Ebene erkannt ohne die Hierarchieebenen und Interessenkonflikte, die mit traditionellen Beratungsmodellen einhergehen", so Cowell. "Wir haben CYNREN mit dem Ziel gegründet, der Realität unserer Kunden von heute gerecht zu werden. Dazu kombinieren wir ein globales Netzwerk erfahrener Berater mit Technologien, die Skalierbarkeit ermöglichen, sodass wir in den entscheidenden Momenten bereitstehen und unseren Kunden helfen können, komplexe Herausforderungen erfolgreich zu bestehen."

CYNREN wird von einem Beirat unterstützt, dem renommierte Persönlichkeiten aus den Bereichen Finanzen, Technologie und internationale Wirtschaft angehören, etwa der Medien- und Unterhaltungsmanager Leo Pearlman und der Experte für Ingenieurwesen und KI Stephen Toebes. Weitere Ernennungen werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

"Kapital, das diszipliniert strukturiert und mit fundierten Marktkenntnissen investiert wird, kann signifikante Werte freisetzen", so Nair. "Der Fokus von CYNREN liegt auf der Bewältigung komplexer Herausforderungen, der Identifizierung von Chancen in verschiedenen Märkten und der Entwicklung von Strategien, die sowohl Resilienz als auch nachhaltige Renditen ermöglichen."

Bowes-Lyon, Global Head of Impact and Markets, bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung aus seiner Tätigkeit in Afrika, Amerika und dem Nahen Osten mit, wo er an der Schnittstelle zwischen Natur, Philanthropie und Kapitalmärkten tätig war.

"Einen Großteil meiner beruflichen Laufbahn habe ich in unterversorgten Regionen der Welt gearbeitet, in denen Kapital komplexe Projekte nur schwer erreichte, die vor Ort realisierbare Lösungen und Renditen für Investoren liefern mussten", berichtet Bowes-Lyon. "Bei CYNREN mobilisieren wir Kapital über kooperative Strukturen, indem wir die gesamte Kapitalstruktur zusammenführen und dabei Risiken und messbare Ergebnisse in Einklang bringen. Auf diese Weise sorgen wir dafür, dass wirkungsorientierte Initiativen diszipliniert und glaubwürdig sind und letztlich auf eine langfristige Resilienz und nachhaltige Wirksamkeit abzielen."

Über CYNREN

CYNREN erbringt zuverlässige Beratungsdienstleistungen, um Kunden zu helfen, sich in einer zunehmend komplexen und schnelllebigen Welt zurechtzufinden. In Zusammenarbeit mit seinen Partnern erschließt das Unternehmen neue Möglichkeiten und setzt Ambitionen in messbare Ergebnisse um, um dort, wo es am wichtigsten ist, die Wirkung zu verstärken. Mit Fokus auf langfristigen Wert und Purpose unterstützt CYNREN den Kapitaleinsatz und trägt dazu bei, ein Vermächtnis zu schaffen, das weit über finanzielle Erträge hinausgeht. Zugleich bringt das Unternehmen Klarheit, fundierte Erkenntnisse und Überzeugung in Entscheidungsprozesse ein. CYNREN unterstützt Family Offices, Vermögensverwalter und institutionelle Kunden in den Bereichen Treuhanddienstleistungen, Unternehmensführung, Strategie, Wirkungsanalyse und Risikoberatung. Gegründet wurde CYNREN von Anthony Cowell, Sunil Nair und Scott Lennon, die zusammen viele Jahrzehnte Erfahrung in leitenden Beratungs- und Führungspositionen mitbringen. Das Unternehmen betreut Kunden auf der ganzen Welt. Weitere Informationen unter https://cynrenglobal.com/.

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