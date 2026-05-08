Neue Updates sorgen für ein personalisierteres, datengestütztes Mitgliedererlebnis und schließen die Lücke zwischen kontinuierlicher biometrischer Erfassung, realem Kontext und klinischen Erkenntnissen

WHOOP, das Unternehmen für menschliche Leistungsfähigkeit, hat heute eine Reihe neuer gesundheits- und KI-gestützter Verbesserungen sowie Funktionsupdates für alle WHOOP-Mitgliedschaften angekündigt. Dies markiert einen bedeutenden Schritt in der Entwicklung des Unternehmens zu einer intelligenten Gesundheitsplattform. Diese Updates unterstreichen das Engagement des Unternehmens, hochgradig personalisierte, genaue und umsetzbare Erkenntnisse zu liefern. Sie signalisieren die Erweiterung des Unternehmens über die Leistungsoptimierung hinaus hin zu einer Gesundheitsunterstützung auf klinischem Niveau.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260508608075/de/

WHOOP Expands Health Platform with On-Demand Clinician Access and New AI Features

"WHOOP ist ein Mitgliedschaftsprogramm, und das nehmen wir ernst", sagte Ed Baker, Chief Product Officer von WHOOP. "Wir fragen uns ständig, wie wir unseren Mitgliedern mehr Wert bieten können, und diese kommenden Funktionen gehören zu den bedeutendsten, die wir je entwickelt haben von der Integration klinischer Unterstützung direkt in die App bis hin zur Weiterentwicklung unseres KI-Coachings, das persönlicher und umsetzbarer denn je sein wird."

Ein umfassenderes Gesundheitsbild: Zugang zu Ärzten direkt in der App

WHOOP betritt den Bereich der klinischen Gesundheitsversorgung mit der Einführung von Live-Video-Beratungen auf Abruf mit einem zugelassenen Arzt. Diese Funktion, die diesen Sommer in den Vereinigten Staaten startet, ermöglicht es Mitgliedern, sich direkt über die WHOOP-App mit Ärzten zu verbinden und so die Lücke zwischen der Erfassung biometrischer Daten und der fachkundigen Interpretation zu schließen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Gesundheitserfahrungen, die sich auf kurze, episodische Momentaufnahmen stützen, beginnen diese Konsultationen mit einem umfassenden Verständnis der Gesundheit des Mitglieds, gestützt auf monatelang gesammelte Daten sowie, sofern verfügbar, Blutuntersuchungen und die Krankengeschichte.

Um dieses Erlebnis weiter zu verbessern, wird WHOOP nun die Synchronisierung mit elektronischen Patientenakten (EHR) unterstützen. In Zusammenarbeit mit HealthEx können Mitglieder direkt in der App sicher auf ihre Krankengeschichte zugreifen einschließlich Diagnosen, Medikamenten und Behandlungen. Diese zusätzliche Kontextebene verbessert die Fähigkeit, präzise, individualisierte Empfehlungen zu geben, noch weiter.

In Kombination mit ihren vorhandenen Daten erhalten Mitglieder ein tieferes Verständnis dafür, wie sich Medikamente, Erkrankungen und Eingriffe auf Genesung, Belastung und Gesamtleistung auswirken. Diese Integration macht manuelle Nachverfolgung oder fragmentierte Systeme überflüssig und ersetzt sie durch ein nahtloses, sicheres Erlebnis, das direkt in die WHOOP-Plattform integriert ist.

Zusammen stellen diese Fortschritte einen bedeutenden Schritt hin zu einem stärker vernetzten Gesundheitsökosystem dar, in dem Leistungsdaten und klinische Erkenntnisse Hand in Hand wirken, um bessere Ergebnisse zu erzielen.

WHOOP-KI-Updates: My Memory und Proactive Check-Ins

WHOOP hat zudem die Einführung von zwei bedeutenden KI-Neuerungen angekündigt: My Memory und Proactive Check-Ins. My Memory bietet Mitgliedern einen zentralen Ort, an dem sie die WHOOP-KI-Ebene und das personalisierte Coaching einsehen, verwalten und gestalten können. Mitglieder können persönliche Kontexte hinzufügen, bearbeiten oder löschen, um sicherzustellen, dass die Erkenntnisse die realen Umstände und sich verändernden Ziele widerspiegeln.

Aufbauend auf diesen Erinnerungen liefern Proactive Check-Ins zeitnahe, personalisierte Empfehlungen, sei es, dass vor einem wichtigen Ereignis dem Schlaf Vorrang eingeräumt wird oder das Training aufgrund von Reisen angepasst wird. Diese Anleitung erscheint im richtigen Moment, ohne dass eine manuelle Eingabe erforderlich ist.

Das WHOOP Journal wurde ebenfalls neu gestaltet, um sich nahtlos in die Art und Weise einzufügen, wie Mitglieder ihre Gewohnheiten bereits nachverfolgen. Mitglieder können nun Verhaltensweisen, Nahrungsergänzungsmittel und Lebensereignisse per Sprache oder Text protokollieren, wobei die WHOOP-KI neue Einträge vorschlägt, basierend auf Mustern, die sie in den Daten erkennt. Verhaltens-Trends visualisieren, wie diese Verhaltensweisen die Erholung im Laufe der Zeit beeinflussen, und helfen den Mitgliedern zu erkennen, welche Gewohnheiten funktionieren und welche nicht.

Zusammen schaffen diese Funktionen eine beständige Kontextschicht, die ein intuitiveres, reaktionsschnelleres Coaching ermöglicht, ohne dass Mitglieder sich wiederholen oder Gespräche neu beginnen müssen.

Das WHOOP-Ökosystem noch weiter ausbauen

Die Produkt-Roadmap für die Mitgliedschaften sieht weitere Investitionen sowohl in KI als auch in zentrale Leistungsfunktionen vor, wobei mehrere Verbesserungen in Aussicht stehen:

Tiefere Integrationen mit Anwendungen, die Sie bereits zum Trainieren und zur Vernetzung mit Ihrer Community nutzen

Laufende Verbesserungen am Herzfrequenzalgorithmus - damit wird alles auf WHOOP über alle Aktivitäten und das tägliche Nutzung hinweg noch genauer

- damit wird alles auf WHOOP über alle Aktivitäten und das tägliche Nutzung hinweg noch genauer Verbesserungen bei der automatischen Trainingserkennung - genaueres Erfassen und Klassifizieren von Aktivitäten ohne manuelle Nachverfolgung

- genaueres Erfassen und Klassifizieren von Aktivitäten ohne manuelle Nachverfolgung Hinzufügen von Strength-Trainer-Trends und persönlichen Rekorden sowie ein besseres Erlebnis bei der Aktivitätsverfolgung

Während sich WHOOP weiterentwickelt, bleibt der Fokus klar: ein zutiefst personalisiertes, hochpräzises und zunehmend umsetzbares Gesundheitserlebnis zu bieten. Durch die Kombination von KI, kontinuierlichen Daten und klinischen Erkenntnissen definiert WHOOP neu, was es bedeutet, die menschliche Leistungsfähigkeit zu verstehen und zu verbessern.

Um mehr über WHOOP zu erfahren, besuchen Sie bitte www.whoop.com.

Über WHOOP

WHOOP bietet ein Wearable-Abonnement, das Menschen dabei hilft, gesünder und länger zu leben und ihr außergewöhnliches Potenzial zu entfalten. Mit einem leistungsstarken Wearable, das rund um die Uhr getragen werden kann und über eine Akkulaufzeit von 14 Tagen verfügt, bietet WHOOP intelligente Gesundheitsberatung in den Bereichen Schlaf, Erholung, Belastung, Fitness und Langlebigkeit. Die Gesundheitsplattform umfasst ein von der FDA zugelassenes EKG, eine Healthspan-Langlebigkeitsfunktion, Blutdruck-Einblicke sowie die Blutbiomarker-Analyse von Advanced Labs. Untersuchungen zeigen, dass Menschen, die WHOOP täglich tragen, mehr als 90 zusätzliche Minuten Bewegung pro Woche verzeichnen, über zwei Stunden mehr Schlaf erhalten und eine um 10 höhere Herzfrequenzvariabilität aufweisen.

WHOOP genießt das Vertrauen von Millionen von Mitgliedern weltweit, darunter Sportler, globale Führungskräfte, Militärangehörige, Führungskräfte und Künstler, und ist zu einem modernen Symbol für ein diszipliniertes, bewusstes Leben geworden. WHOOP wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Boston. Das Unternehmen hat mehr als 950 Millionen US-Dollar an Risikokapital eingeworben, liefert in 56 Länder und ist in sechs Sprachen verfügbar. Um mehr zu erfahren oder eine einmonatige kostenlose Testphase zu starten, besuchen Sie whoop.com und verbinden Sie sich mit WHOOP auf Instagram, X, Facebook, LinkedIn und YouTube.

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