Noch immer sind die USA und der Iran weit von einer Lösung entfernt. US-Präsident Donald Trump reagierte äußerst scharf auf die jüngste Antwort Teherans auf den amerikanischen Vorschlag zur Beilegung des Konflikts und verschärfte erneut seinen Ton gegenüber der Islamischen Republik. Aus dem Iran kamen dagegen demonstrativ gelassene Reaktionen.So schrieb Trump auf Truth Social: "Ich habe gerade die Antwort der sogenannten "Vertreter" des Irans gelesen. Das gefällt mir nicht - VÖLLIG INAKZEPTABEL". ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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