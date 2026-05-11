Führende Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und internationalen Institutionen werden auf der Jahreskonferenz der World Employment Confederationdringende Arbeitsmarktfragen erörtern in einer Zeit globaler Umbrüche und Umwälzungen, wie sie noch nie zuvor erlebt wurden.

Die diesjährige World Employment Conference, die am 12. und 13. Mai in Toronto unter dem Motto "Grow With Talent" stattfindet und gemeinsam mit ACSESS organisiert wird, findet in einer Zeit tiefgreifender wirtschaftlicher Unsicherheit statt. Dieses Treffen von Führungskräften und Experten wird dazu beitragen, den Weg für den globalen Arbeitsmarkt zu definieren und die Weichen für die Diskussionen auf der 114.Sitzung der Internationalen Arbeitskonferenz (ILC) im Juni zu stellen.

Bettina Schaller, Präsidentin der World Employment Confederation (WEC), sagt: "Die zentrale Frage der diesjährigen World Employment Conference lautet: Wie werden wir die Talente der Welt mobilisieren, um in einer Zeit des Umbruchs Wachstum voranzutreiben? In einer Zeit der zunehmenden Einführung künstlicher Intelligenz, des raschen demografischen Wandels und unsicherer globaler Wirtschaftsaussichten verschärft sich der Druck auf die Arbeitsmärkte. Es geht nicht mehr nur um Fachkräftemangel, sondern darum, wie effektiv Talente entwickelt, eingesetzt und dort eingesetzt werden, wo sie am dringendsten benötigt werden."

Als Fürsprecher der privaten Arbeitsvermittlungsbranche bringt die WEC politische Entscheidungsträger und Führungskräfte aus der Wirtschaft zusammen, die einen direkten Einblick in die Herausforderungen des Arbeitsmarktes haben von den globalen Wirtschaftsaussichten und politischen Rahmenbedingungen bis hin zu den praktischen Realitäten der Unternehmensführung und der Vermittlung von Arbeitskräften.

Die Jahreskonferenz des WEC, die nun bereits zum 59. Mal stattfindet, hat sich zu einem wichtigen Forum entwickelt, um zu verstehen, wie sich die Arbeitsmärkte entwickeln und was nötig ist, damit sie besser funktionieren.

Die diesjährige Konferenz bietet ein beeindruckendes Referentenprogramm, darunter:

Jonas Prising, Vorsitzender und CEO der ManpowerGroup , darüber, wie Arbeitgeber auf den Fachkräftemangel und die sich wandelnde Nachfrage nach Arbeitskräften reagieren

, darüber, wie Arbeitgeber auf den Fachkräftemangel und die sich wandelnde Nachfrage nach Arbeitskräften reagieren Mark Pearson, amtierender Direktor für Beschäftigung, Arbeit und Soziales bei der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, über die Aussichten für die Arbeitsmärkte und das wachsende Ungleichgewicht zwischen Qualifikationsangebot und -nachfrage

über die Aussichten für die Arbeitsmärkte und das wachsende Ungleichgewicht zwischen Qualifikationsangebot und -nachfrage Mary Seery Kearney, Autorin und Expertin für Beschäftigung, KI, Datenschutz, Corporate-Governance-Recht und Datenschutzbeauftragte sowie Rechtsberaterin der ERF, darüber, wie KI Personalwesen, Arbeitsrecht und Arbeitsvorschriften beeinflusst

darüber, wie KI Personalwesen, Arbeitsrecht und Arbeitsvorschriften beeinflusst Mario Nava, Generaldirektor für Beschäftigung bei der Europäischen Kommission, darüber, wie Politik Wachstum ermöglichen und gleichzeitig den Schutz der Arbeitnehmer gewährleisten kann

darüber, wie Politik Wachstum ermöglichen und gleichzeitig den Schutz der Arbeitnehmer gewährleisten kann Eröffnungsreden von Andrea Khanjin, MPP, Ministerin für Bürokratieabbau, und dem Ehrenwerten David Piccini, MPP, Minister für Arbeit, Einwanderung, Ausbildung und Kompetenzentwicklung.

Das Programm vereint zudem Fachwissen von Organisationen wie der Internationalen Arbeitsorganisation und der Internationalen Organisation für Migration sowie von globalen und regionalen Unternehmensmitgliedern des WEC und nationalen Verbänden aus fast 50 Ländern.

Schaller fährt fort: "Wir sprechen davon, Talente grenz-, branchen- und systemübergreifend besser, schneller und gerechter einzusetzen. Das Ziel ist nicht nur zu verstehen, was geschieht, sondern mit einem klareren Verständnis dafür nach Hause zu gehen, was sich ändern muss und wie wir dazu beitragen können. Unsere Mission ist es, weltweit hohe Standards zu setzen und einen strengen Verhaltenskodex einzuhalten, während wir gleichzeitig den Weg in die Beschäftigung für Millionen von Menschen sichern."

Jedes Jahr helfen WEC-Mitglieder dabei, weltweit mehr als 61 Millionen Menschen in Arbeit zu vermitteln, wobei sie an der Schnittstelle von wirtschaftlicher Nachfrage, Wandel der Arbeitswelt und sozialer Mobilität agieren.

Weitere Informationen zur World Employment Conference finden Sie unter: https://wec2026.acsess.org/welcome

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Weitere Informationen über die WEC, einschließlich ihres aktuellen Industry Impact Report: https://wecglobal.org/publication-post/private-employment-agencies-placed-61-million-people-in-jobs-in-2024-despite-revenue-decline/

Über die World Employment Confederation

Die 1967 gegründete World Employment Confederation (WEC), ehemals CIETT, setzt sich für die private Arbeitsvermittlungsbranche ein, lobbyiert für Regulierung und die Umsetzung politischer Maßnahmen und sichert gleichzeitig jedes Jahr weltweit über 60 Millionen Menschen den Weg in die Beschäftigung.

https://wecglobal.org/

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