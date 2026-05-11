Zürich - An den Devisenmärkten geht es zum Wochenstart für den US-Dollar zunächst nach oben. Hoffnungen auf eine Einigung im Iran-Konflikt wurden zuletzt wieder zerstreut. US-Präsident Donald Trump hat den jüngsten Vorschlag Teherans zur Beendigung des Krieges als «völlig inakzeptabel» zurückgewiesen. So notiert der US-Dollar mit 0,7794 Franken über dem Niveau von Freitagabend (0,7766). Auch zum Euro hat der Dollar Boden gut gemacht. Das Euro/Dollar-Paar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab