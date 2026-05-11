Offenburg (ots) -Die e.optimum AG verleiht in diesem Jahr erstmals die Auszeichnung "Kooperationspartner des Jahres". Geehrt wird der Hopfenring e.V., eine zentrale Organisation im deutschen Hopfenanbau und langjähriger Partner des Energieversorgers. Mit der Auszeichnung würdigt e.optimum die mehr als zehnjährige Zusammenarbeit und den gemeinsamen Beitrag zur wirtschaftlichen Entlastung landwirtschaftlicher Betriebe."Die Auszeichnung unterstreicht die Bedeutung langfristiger und verlässlicher Partnerschaften. Gerade in Zeiten volatiler Energiemärkte ist die Zusammenarbeit mit dem Hopfenring e.V. ein starkes Signal für Stabilität, Vertrauen und gemeinsames Verantwortungsbewusstsein. Gemeinsam schaffen wir die Grundlage, um landwirtschaftliche Betriebe zuverlässig zu unterstützen und die Herausforderungen der Branche erfolgreich zu meistern", erklärt Bernd Decker, Leiter der Abteilung Kooperationen bei e.optimum.Die Zusammenarbeit zwischen e.optimum und dem Hopfenring e.V. begann vor mehr als zehn Jahren und hat sich seitdem zu einer erfolgreichen und vertrauensvollen Partnerschaft entwickelt. Ziel der Kooperation ist es, Mitgliedsbetriebe des Hopfenrings durch eine strukturierte Energiebeschaffung zu entlasten und ihnen verlässliche Rahmenbedingungen in einem zunehmend komplexen Marktumfeld zu bieten.Im Mittelpunkt der Kooperation steht die Bündelung der Nachfrage und die professionelle Vermittlung von Energielösungen. Der Hopfenring e.V. übernimmt dabei eine wichtige Schnittstellenfunktion: Er informiert die Mitglieder über die Kooperation, während e.optimum die fachliche Beratung, Betreuung und Beschaffung übernimmt."Die Kooperation ermöglicht unseren Mitgliedern effizientere Abläufe und reduziert den administrativen Aufwand rund um Energiethemen. Gleichzeitig können wir als Erzeugerring diesen Service anbieten, ohne eigene Ressourcen im Energiebereich aufbauen zu müssen", so Sebastian Grünberger, Geschäftsführer des Hopfenring e.V.Die Herausforderungen für landwirtschaftliche Betriebe haben in den vergangenen Jahren spürbar zugenommen. Steigende Kosten bei gleichzeitig sinkenden Erlösen erfordern neue Einkommensmodelle und Anpassungen der Produktionsweise. Technologische Umbrüche sowie begrenzte Möglichkeiten zur Elektrifizierung großer Maschinen erhöhen den wirtschaftlichen Druck. In diesem Umfeld gewinnt eine planbare und transparente Energiebeschaffung zunehmend an Bedeutung.Das strukturierte Beschaffungsmodell der e.optimum kombiniert langfristige und kurzfristige Einkaufszeitpunkte, um Preisrisiken zu reduzieren und Marktentwicklungen zu berücksichtigen. Für die Betriebe bedeutet dies eine professionelle Energiebeschaffung, ohne eigene energiewirtschaftliche Expertise aufbauen zu müssen.Mit der Auszeichnung "Kooperationspartner des Jahres" unterstreicht e.optimum die Bedeutung dieser Zusammenarbeit. Sie soll zugleich ein Zeichen für die Fortführung der Partnerschaft und den gemeinsamen Anspruch sein, landwirtschaftliche Betriebe auch künftig bei energiebezogenen Fragestellungen sachlich, strukturiert und verlässlich zu unterstützen.Über Hopfenring e.V.Der Hopfenring e.V. ist als neutraler und kompetenter Partner für seine Mitglieder und die Hopfenwirtschaft bekannt.Der Erzeugerring fördert eine marktgerechte und zukunftsfähige Hopfenerzeugung und unterstützt Landwirte durch Beratung, Dienstleistungen und Fortbildungen. Damit trägt der Hopfenring e.V. nachhaltig zur Qualität des Hopfens sowie zur Einhaltung gesetzlicher Vorgaben bei.Über e.optimum AGAls einer der größten unabhängigen Energieversorger in Deutschland ist e.optimum mit Sitz im südbadischen Offenburg seit 2010 ein verlässlicher Partner für Unternehmen in allen Fragen der Strom- und Erdgasversorgung.Heute beliefert e.optimum bundesweit rund 50.000 Gewerbe- und Industriekunden mit mehr als 5 Milliarden Kilowattstunden Strom und Erdgas pro Jahr.Pressekontakt:Barbara Toma,Leitung Marketingbarbara.toma@eoptimum.deTel. 0800 503 532 712e.optimum AG - Beim Alten Ausbesserungswerk 2a - 77654 OffenburgOriginal-Content von: e.optimum AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159121/6272392