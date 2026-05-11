Paris/London/Zürich - Mangels Fortschritten in den US-Gesprächen mit dem Iran haben Europas wichtigste Aktienmärkte am Montag zur Mittagszeit schwächer tendiert. Anleger blieben vorsichtig, weil beide Seiten bei ihren Bemühungen um ein Ende des Kriegs nicht vorankommen. Wieder anziehende Ölpreise waren die Folge. Der EuroStoxx 50 verlor am Montag kurz vor dem Mittag ein halbes Prozent auf 5.883 Punkte. Ausserhalb der Eurozone sank der schweizerische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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