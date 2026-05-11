Hamburg (ots) -Gleich zweimal sind in der vergangenen Woche Kleinkinder aus dem Fenster in die Tiefe gestürzt. In München starb dabei ein Dreijähriger, in Hamburg erlitt ein einjähriges Mädchen beim Sturz aus dem 2. Stockwerk schwerste Verletzungen."Mit dem Beginn der warmen Jahreszeit und steigenden Temperaturen ist zu befürchten, dass Unfälle dieser Art sich häufen werden", sagt Dr. Susanne Woelk, Geschäftsführerin der Aktion Das sichere Haus. Deutsches Kuratorium für Sicherheit in Heim und Freizeit e. V. (DSH).Bei Hitze sind in vielen Wohnungen Fenster und Türen über einen längeren Zeitraum weit geöffnet, um frische Luft ins Innere zu lassen. Für Kleinkinder sei das hochriskant, so Woelk. Immer wieder stürzen Ein- bis Vierjährige aus dem Fenster oder vom Balkon und tragen schwerste bis tödliche Verletzungen davon.Schon einfache Maßnahmen können Kinder im Lauflernalter vor Fensterstürzen schützen.Die DSH rät Eltern von Kindern im Lauflernalter:- Behalten Sie Ihre Jüngsten stets im Auge, vor allem dann, wenn sie auf dem Balkon spielen.- Öffnen Sie Fenster und Balkontüren nur kurz zum Lüften ("Stoßlüften"). Dann schließen oder in Kippstellung bringen.- Während des Lüftens das Kind besonders im Auge behalten oder in einen Laufstall setzen.- Haken, Ketten oder Riegel sichern Fenster und Balkontüren so, dass kleine Kinder sie nicht öffnen können. Ein zusätzlicher Schutz für Balkontüren sind Türschutzgitter.- Tische, Hocker, Stühle und andere leicht verschiebbare Möbel, auf die Kinder klettern können, gehören nicht in die Nähe des Fensters.- Vermeiden Sie mobile Kletterhilfen, zum Beispiel Getränkekisten, auf dem Balkon.- Platzieren Sie Balkonmöbel und Blumenkübel an der Wandseite des Balkons, nicht in der Nähe der Brüstung.- Hängen Sie Blumenkästen auf die Innenseite des Balkons. Sie sind eine effektive Kletterbarriere.Kostenlose Broschüre "Zuhause sicher leben"Weitere Tipps gegen Kinderunfälle enthält die kostenlose Broschüre "Zu Hause sicher leben. Gefahren erkennen, Unfälle vermeiden", herausgegeben vom Gesamtverband der Deutschen Versicherer (GDV) und der DSH.Bezugsweg: https://das-sichere-haus.de/broschueren/sicher-im-alltagHinweis für Print-Redaktionen:Das druckfähige Cover der "Haushaltsbroschüre" finden Sie hier:https://das-sichere-haus.de/presse/bilder-und-logos/titelbilder.Über die DSH - Deutsches Kuratorium für Sicherheit in Heim und Freizeit:Mehr als 16.000 Menschen sterben pro Jahr durch einen häuslichen Unfall. Die Gesamtzahl häuslicher Unfälle liegt in Deutschland jährlich bei rund sieben Millionen.Die Aktion Das sichere Haus (DSH) informiert über Unfallgefahren in Heim und Freizeit. Ziel der gemeinnützigen DSH ist ein besserer Unfall- und Gesundheitsschutz für alle.Statistiken und Grafiken zum Unfallgeschehen in Deutschland finden Sie hier:www.das-sichere-haus.de/presse/statistiken-und-grafiken.Pressekontakt:Dr. Susanne Woelk, DSH-GeschäftsführerinTel.: 040 / 298 104 62s.woelk@das-sichere-haus.deOriginal-Content von: Aktion DAS SICHERE HAUS e.V. (DSH), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9331/6272862