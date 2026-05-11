Zürich - Die Finanzmärkte stehen auch zu Beginn dieser Auffahrt-Woche weiterhin im Bann des Nahost-Konfliktes. Dabei hatte der US-Dollar über das Wochenende zunächst leicht hinzugewonnen, diese Avancen hat er aber mittlerweile wieder abgegeben. Das Euro/Dollar-Paar notiert bei 1,1772 in etwa wieder auf seinem Stand von Freitagabend, nachdem es am Montagmorgen noch bei 1,1752 gestanden hatte. Das Dollar/Franken-Paar bewegt sich mit 0,7785 kaum von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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