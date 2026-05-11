Wien (ots) -Maksu,ein in Wien ansässiger Anbieter von Online-Zahlungslösungen, der auf mehr als 25 Jahren Zahlungstechnologie-Erfahrung durchModirumaufbaut, gibt bekannt, dass dem Unternehmen offiziell eine Zahlungsinstitutsbewilligung durch dieösterreichische Finanzmarktaufsicht (FMA)erteilt wurde.Gemäß der EU-Zahlungsdiensterichtlinie (PSD2) berechtigt diese Zulassung Maksu dazu, regulierte Zahlungsdienste in allen EU-Märkten ohne zusätzliche nationale Lizenzen anzubieten und stärkt damit die Position des Unternehmens als vollständig konformer und vertrauenswürdiger europäischer Zahlungspartner für Händler jeder Größe.Dieser Meilenstein ermöglicht es Maksu, Händlern ein umfassendes Portfolio an Online-Zahlungsdiensten innerhalb Europas bereitzustellen, darunter Kartenabwicklung, Zahlungsauslösung, kontobasierte Zahlungen sowie neue digitale Zahlungsmethoden für den modernen Handel - alles innerhalb eines einheitlichen, EU-regulierten Rahmens.Ein anspruchsvoller LizenzierungsprozessDer Erhalt einer Zahlungsinstitutsbewilligung der FMA (https://www.fma.gv.at/) erfordert eine umfassende regulatorische Prüfung in den Bereichen Unternehmensführung, finanzielle Stabilität, Sicherheit, Risikomanagement, operative Prozesse und Führungskontinuität.Maksu hat alle Schritte dieses anspruchsvollen Verfahrens erfolgreich abgeschlossen - einschließlich der verpflichtenden "Fit & Proper"-Prüfungen - und damit eine starke Übereinstimmung mit den europäischen regulatorischen Anforderungen nachgewiesen. Die Genehmigung ist das Ergebnis monatelanger koordinierter Zusammenarbeit zwischen der Geschäftsführung, den Technologie-, Rechts- und Compliance-Teams von Maksu sowie der FMA.Vlado Galevski, CEO von Maksu, kommentierte die Genehmigung wie folgt:"Die Erlangung unserer Zahlungsinstitutsbewilligung ist ein bedeutender Schritt - nicht nur für Maksu, sondern für den gesamten europäischen Zahlungsverkehrsmarkt. Der Markt verlangt nach vertrauenswürdigen, in Europa ansässigen Partnern, die regulatorische Stärke, technologische Tiefe und ein klares Bekenntnis zur Reduzierung von Komplexität für Händler vereinen. Diese Lizenz ermöglicht es uns, diesem Bedarf mit noch größerer Verantwortung und Skalierbarkeit gerecht zu werden.""Händler, insbesondere Mikro-, Klein- und Mittelunternehmen, stehen weiterhin vor steigenden Gebühren, strengen und fragmentierten Regulierungen sowie Reibungen im Checkout-Prozess. Mit dieser Lizenz können wir diese Herausforderungen gezielt angehen und schlanke, konforme und effiziente Zahlungsdienste in allen EU-Märkten bereitstellen. Unser Ziel ist es, das zu vereinfachen, was traditionell komplex war: sichere Zahlungen, vorhersehbare Kosten und durchgehend konstante Genehmigungsquoten über Ländergrenzen hinweg.""Dieser Meilenstein markiert den Beginn der nächsten Phase der Strategie von Maksu - den Aufbau eines widerstandsfähigeren, transparenteren und stärker händlerorientierten europäischen Zahlungsökosystems. Lange Zeit war unternehmensgerechte Zahlungsinfrastruktur komplex, kostspielig und für Mikro-, Klein- und Mittelunternehmen schwer zugänglich. Maksu will diese Lücke schließen - Reibung reduzieren, Vertrauen stärken und fortschrittliche, konforme und skalierbare Zahlungslösungen für Unternehmen jeder Größe in ganz Europa zugänglich machen. Denn wenn Zahlungen reibungslos funktionieren, können sich Händler auf das konzentrieren, was wirklich zählt - ihre Kunden. Und guter Handel braucht gute Zahlungen - schnell, sicher und nahtlos. Die Zukunft akzeptiert nichts weniger."Über MaksuMaksu ist ein europäischer Anbieter von Online-Zahlungslösungen, der Mikro-, Klein- und Mittelunternehmen mit einfachen, sicheren und leistbaren Online-Zahlungen beim Wachstum unterstützt. Neben dem Fokus auf KMU bietet Maksu auch anpassbare Enterprise-Lösungen für komplexe Geschäftsanforderungen. Basierend auf der 25-jährigen FinTech- und Zahlungstechnologie-Erfahrung von Modirum unterstützt Maksu Online-Unternehmen und E-Shops dabei, Konversionsraten zu steigern und Zahlungsabbrüche durch ein nahtloses Zahlungserlebnis zu reduzieren.Als Zahlungsinstitut, lizenziert durch die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA), erbringt Maksu regulierte Zahlungsdienste in Europa und weltweit. Mit Hauptsitz in Wien sowie Niederlassungen in London und dem Vereinigten Königreich verfolgt Maksu die Mission, fortschrittliche grenzüberschreitende Zahlungsfunktionen einfacher, fairer und für jedes Unternehmen zugänglich zu machen - von jungen e-Shops bis hin zu etablierten internationalen Marken. Weitere Informationen unter www.maksupay.comEntdecken Sie unsere Zahlungslösungen. Webseite besuchen (https://www.maksupay.com)Pressekontakt:Maksu GmbHJovana DenkovskaMarketing & Communications managerTelefon: +32 456 356851E-Mail: jd@maksupay.comWebsite: https://www.maksupay.comOriginal-Content von: Maksu GMBH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182538/6272872