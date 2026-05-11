Der XRP-Kurs konnte sich zuletzt zwar stabilisieren, der große Ausbruch bleibt bislang jedoch weiter aus. Während Bitcoin zuletzt deutlich stärker performte, bewegt sich XRP weiterhin überwiegend seitwärts. Gleichzeitig nimmt die Zahl der Short-Positionen im Markt spürbar zu und genau das könnte kurzfristig für zusätzliche Dynamik sorgen. XRP-Kurs bleibt in Konsolidierung obwohl Shorts zunehmen Der XRP-Kurs notiert aktuell bei rund 1,42 US$ und konnte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de