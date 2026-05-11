Das Zauberwort lautet «Antifragilität»: Es erklärt, warum manche Firmen von Unsicherheit profitieren - und was sie anders machen. David Windisch, Fondsmanager, Rothschild & Co Bank Fragile Unternehmen funktionieren im Aufschwung oft ordentlich, doch Krisen legen ihre strukturellen Schwächen schonungslos offen. Unter Druck geraten sie rasch ins Wanken. Zu dieser Kategorie zählen etwa Airlines, Tourismusunternehmen oder stark zyklische Luxusgüterhersteller, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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