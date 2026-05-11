München (ots) -
"maischberger" mit diesen Gästen und Themen:
Thomas de Maiziére (CDU, ehemaliger Bundesminister)
Gregor Gysi (Die Linke, langjähriger Fraktionsvorsitzende
Carlo Masala (Militärexperte)
Annette Dittert (ehem. ARD-Korrespondentin)
Robin Alexander (Journalist)
Hajo Schumacher (Journalist)
Reformpläne und Krisenmanagement der Bundesregierung
Darüber diskutieren der ehemalige Kanzleramtschef sowie Bundesinnenminister und Bundesverteidigungsminister a.D. Thomas de Maiziére (CDU) und der langjährige Fraktionsvorsitzende Gregor Gysi (Die Linke).
Zukunft der Nato und internationale Sicherheitslage
Im Studio: der Militärexperte Carlo Masala.
Es kommentieren: die langjährige ARD-Auslandskorrespondentin Annette Dittert, der Journalist und Podcaster Robin Alexander sowie der Kolumnist und Podcaster Hajo Schumacher.
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
Redaktion: Elke Maar
Fotos unter: www.ard-foto.de
Pressekontakt:
Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de
Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de
Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6273185
"maischberger" mit diesen Gästen und Themen:
Thomas de Maiziére (CDU, ehemaliger Bundesminister)
Gregor Gysi (Die Linke, langjähriger Fraktionsvorsitzende
Carlo Masala (Militärexperte)
Annette Dittert (ehem. ARD-Korrespondentin)
Robin Alexander (Journalist)
Hajo Schumacher (Journalist)
Reformpläne und Krisenmanagement der Bundesregierung
Darüber diskutieren der ehemalige Kanzleramtschef sowie Bundesinnenminister und Bundesverteidigungsminister a.D. Thomas de Maiziére (CDU) und der langjährige Fraktionsvorsitzende Gregor Gysi (Die Linke).
Zukunft der Nato und internationale Sicherheitslage
Im Studio: der Militärexperte Carlo Masala.
Es kommentieren: die langjährige ARD-Auslandskorrespondentin Annette Dittert, der Journalist und Podcaster Robin Alexander sowie der Kolumnist und Podcaster Hajo Schumacher.
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
Redaktion: Elke Maar
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Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de
Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de
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