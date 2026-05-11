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MBC GROUP LIEFERT STARKES ERGEBNIS IM ERSTEN QUARTAL 2026 DANK STARKEM WACHSTUM VON MBC SHAHID



11.05.2026 / 17:30 CET/CEST

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RIYADH, Saudi-Arabien, 11. Mai 2026 /PRNewswire/ -- MBC GROUP ("MBC" oder das "Unternehmen" oder die "Gruppe") (Tadawul: 4072), das führende Medien- und Unterhaltungskonglomerat in der Region Naher Osten und Nordafrika ("MENA"), gab heute seine Finanzergebnisse für den Dreimonatszeitraum bis zum 31. März 2026 ("Q1 2026") bekannt. Die Gruppe verzeichnete einen Umsatz von 1,6 Mrd. SAR, verglichen mit 2,0 Mrd. SAR im ersten Quartal 2025, was in erster Linie auf den Zeitpunkt der projektbezogenen Umsätze und ein vorsichtigeres Werbeumfeld angesichts der anhaltenden geopolitischen Entwicklungen in der Region zurückzuführen ist. Der Reingewinn erreichte 222,3 Mio. SAR, was einem Rückgang von 15,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, während die Nettogewinnmarge auf 14,1 % anstieg, unterstützt durch ein diszipliniertes Kostenmanagement und einen mehr als dreifachen Anstieg des Reingewinns von MBC SHAHID. Insgesamt erwies sich die Leistung der Gruppe im Berichtsquartal als stabil, unterstützt durch die starke Nachfrage nach Inhalten während des Ramadan, das anhaltende Wachstum der Abonnenteneinnahmen von MBC SHAHID und die Stärke des diversifizierten Einnahmemodells, das dazu beitrug, das schwächere Werbeumfeld und Auswirkungen auf den Zeitplan von Projekten auszugleichen. Mike Sneesby, Chief Executive Officer der MBC GROUP, kommentierte: "Im ersten Quartal 2026 spiegelte unsere Leistung die Widerstandsfähigkeit des diversifizierten Geschäftsmodells von MBC in einem volatileren externen Umfeld wider. Obwohl die Einnahmen durch die schwächere Werbenachfrage und den Wegfall der SSC-bezogenen Aktivitäten, die im gleichen Zeitraum des Vorjahres einen Beitrag leisteten, beeinträchtigt wurden, haben wir dennoch eine starke Leistung erbracht, die durch das Engagement unserer Mitarbeitenden unterstützt wurde. Die Rentabilität war weiterhin auf einem gesunden Niveau, gestützt durch ein diszipliniertes Kostenmanagement, ein starkes Ramadan-Ergebnis und ein anhaltendes Wachstum bei MBC SHAHID, wo der Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahr deutlich stieg." "Das derzeitige Umfeld birgt mehrere kurzfristige Herausforderungen, insbesondere die Volatilität der Werbenachfrage, die sich verändernde Dynamik der staatlichen Ausgaben und die operative Komplexität der Märkte. Deshalb konzentrieren wir uns weiterhin auf klare Managementprioritäten: Wir müssen unsere Einnahmeströme schützen, das Engagement der Zuschauer aufrechterhalten, die Kontinuität der Produktion sichern, eine strenge Kostenkontrolle aufrechterhalten, die Liquidität bewahren und das Vertrauen der Investoren stärken." "MBC SHAHID spielt weiterhin eine zentrale Rolle, mit starkem Wachstum, verbesserter Rentabilität und einer wachsenden internationalen Präsenz. Dies unterstreicht unsere Strategie der Diversifizierung und Skalierbarkeit der Einnahmequellen und trägt dazu bei, die Zyklizität der Werbung auszugleichen. Innerhalb unseres Geschäftsbereichs Rundfunk und technische Dienstleistungen behalten wir unsere Projektpipeline für die öffentliche Hand genau im Auge, um die Planung zu unterstützen und das Risiko zu minimieren. "Wir nutzen zudem flexible Produktionsmodelle, Lokalisierung und Möglichkeiten zur Fernausführung, um die Kontinuität der Bereitstellung in allen Märkten sicherzustellen, und legen dabei den Schwerpunkt auf wirkungsvolle Inhalte, um die Interaktion mit dem Publikum zu maximieren", so Sneesby. Das Segment Broadcasting & Other Commercial Activities (BOCA) blieb mit einem Umsatz von 933,0 Mio. SAR der größte Umsatzträger der Gruppe, was einem Rückgang von 22,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Rückgang spiegelt das Ausbleiben von SSC-bezogenen Einnahmen im Vergleich zum ersten Quartal 2025 wider, zusammen mit einer schwächeren Werbenachfrage, kürzeren Buchungszyklen und einem vorsichtigeren Verhalten der Werbetreibenden, insbesondere in den GCC-Märkten. Dies wurde teilweise durch stabile Preise und eine hohe Auslastung der Werbekapazitäten während des Ramadan ausgeglichen. Der Start von MBC MASR DRAMA trug ebenfalls positiv dazu bei, indem er die Zuschauerbindung förderte und das Werbeangebot in Ägypten erweiterte. Der Nettogewinn des Segments belief sich auf 174,5 Mio. SAR gegenüber 238,2 Mio. SAR im ersten Quartal 2025, was auf eine geringere Umsatzbasis und Veränderungen im Umsatzmix zurückzuführen ist. MBC SHAHID erzielte im ersten Quartal 2026 ein starkes Ergebnis mit einem Umsatzanstieg von 17,5 % im Vergleich zum Vorjahr auf 459,9 Mio. SAR, unterstützt durch ein solides Wachstum der Abonnenteneinnahmen in den MENA- und internationalen Märkten, die mehr als im Vorjahr beitrugen. Diese Leistung spiegelt die verbesserte Kundenbindung und die anhaltenden Auswirkungen der Preis- und Produktoptimierungsinitiativen sowie die anhaltende Attraktivität der B2B-Partnerschaften wider. Die AVOD-Einnahmen gingen aufgrund vorübergehender Kampagnenverzögerungen und Budgetumschichtungen, die sich insbesondere auf den Reise- und Tourismussektor auswirkten, leicht zurück, während die zugrunde liegende digitale Nachfrage stabil blieb. MBC SHAHID verzeichnete einen Nettogewinn von 47,4 Mio. SAR, verglichen mit 13,3 Mio. SAR im Vorjahreszeitraum, was eine deutliche Verbesserung der Rentabilität um 257,7 % im Vergleich zum Vorjahr bedeutet und die Rolle der Plattform als wichtiger Umsatzträger der Gruppe unterstreicht. Das Segment Media & Entertainment (M&E) verzeichnete einen Umsatz von 183,7 Mio. SAR, verglichen mit 447,2 Mio. SAR im ersten Quartal 2025, was die Auswirkungen der Zeitplan-Verschiebungen auf die meilensteinbasierte Umsatzrealisierung bei Großprojekten widerspiegelt. Der Reingewinn des Segments belief sich auf 0,4 Mio. SAR, verglichen mit 12,0 Mio. SAR im Vorjahreszeitraum, was Zeitplan-Verschiebungen der Projektabwicklung und die damit verbundene Kostenerfassung widerspiegelt, die mit dem projektbezogenen Rechnungslegungsmodell des Segments übereinstimmt. Inhalte waren auch im ersten Quartal 2026 ein wichtiger Leistungsfaktor, der die Position von MBC als führender Produzent und Vermarkter arabischer Unterhaltung weiter stärkt. Die Ramadan-Inhalte sorgten im Vergleich zum Vorjahr für eine höhere Zuschauerbindung und eine längere Spielzeit bei 125 herausragenden Titeln. Die Leistung wurde durch eine starke Mischung aus KSA-, GCC- und panarabischen Inhalten unterstützt, darunter Share' Al A3sha Season 2, Ghommeida, Sit Monaliza sowie Mawlana und Bi Khams Arwah, die sowohl zum Engagement als auch zum Wachstum der internationalen Abonnenteneinnahmen beitrugen. Das Comedy-Genre war weiterhin ein wichtiger Treiber für die Reichweite, wobei Jak El Elm und Yawmiyyat Rajol Motazawwej konstante Beiträge leisteten. Gleichzeitig sorgte die panarabische Adaptierungg Layl für eine starke Dynamik zu Beginn des Jahres. Die Sportinhalte trugen weiterhin zur Bindung der Zuschauerinnen und Zuschauer an den Sender bei, wobei die Spiele der Copa del Rey, insbesondere die Partien von Barcelona, Real Madrid und Atlético Madrid, die höchsten Einschaltquoten erzielten. Zusätzliches Engagement wurde durch Bundesligaspiele, insbesondere von Bayern München, sowie durch regionale Wettbewerbe, darunter die SAFF Women's Premier League, KSA Women's Friendlies und die Saudi Basketball Pro League, unterstützt, die sowohl die internationale Anziehungskraft als auch die lokale Relevanz verstärkten. "Mit Blick auf die Zukunft sind wir trotz der anhaltenden geopolitischen und makroökonomischen Unsicherheiten zuversichtlich, dass wir das derzeitige Umfeld meistern werden, gestützt auf die Erfahrung und die nachweisliche Leistungsfähigkeit unseres Managementteams. Wir konzentrieren uns weiterhin auf eine disziplinierte Umsetzung, die Optimierung unserer Kostenbasis und selektive Investitionen in Inhalte und Plattformen, die unsere langfristige Wettbewerbsposition stärken. Mit einem starken Betriebsmodell, einer klaren Marktführerschaft und einer klar definierten Strategie sind wir der Meinung, dass MBC gut positioniert ist, um eine nachhaltig hohe Performance zu erbringen und langfristigen Wert zu schaffen", so Sneesby abschließend. Informationen zur MBC GROUP

Die MBC GROUP wurde vor 35 Jahren gegründet und ist das führende Medien- und Unterhaltungskonglomerat im Nahen Osten und in Nordafrika. Die Gruppe hat sich als fester Begriff etabliert und verfügt über eine umfangreiche Präsenz, die jede Woche über 150 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer anzieht. Ihre globale Zugänglichkeit erstreckt sich vom Nahen Osten bis nach Südamerika über MBC SHAHID, die führende Over-the-Top ("OTT") Online-Streaming-Plattform in MENA. Zusätzlich zu MBC SHAHID betreibt MBC 14 frei empfangbare Fernsehkanäle und drei Radiosender. Die Gruppe baut ihre regionale Präsenz in verschiedenen Unterhaltungsbranchen aus, darunter Gaming, Events und Musik. Die Plattformen der MBC GROUP verbinden Familien über Generationen hinweg durch eine reichhaltige und ansprechende Inhaltsbibliothek, die auf ein arabisches Publikum weltweit zugeschnitten ist. Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2976329/MBC_Group_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/mbc-group-liefert-starkes-ergebnis-im-ersten-quartal-2026-dank-starkem-wachstum-von-mbc-shahid-302768348.html



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