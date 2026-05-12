Berlin - Im Streit um das Gesundheits-Sparpaket hat der Chef der Techniker Krankenkasse, Jens Baas, der schwarz-roten Koalition vorgeworfen, die Pharmaindustrie zu schonen und damit vor Drohungen der Konzerne einzuknicken.



"Die Regierung darf sich von der Pharmaindustrie nicht erpressen lassen", sagte Baas dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Die Politik unterschätzt ihre eigene Macht und überschätzt die der Pharmakonzerne", fügte Baas hinzu. Selbst in den USA, wo Präsident Donald Trump die Hersteller massiv unter Druck setze, ziehe sich kein Konzern zurück. "Bei den Beratungen im Bundestag kann und muss der Sparbeitrag der Pharmaindustrie kräftig erhöht werden", mahnte er.



"Die Pharmalobby argumentiert immer wieder, dass es zwischen der Entscheidung, in einem Land zu forschen und zu produzieren, und den Arzneimittelpreisen einen direkten Zusammenhang gibt. Das ist Unsinn", so der Kassenchef. Auch die Drohung der Industrie, bei zu niedrigen Preisen bestimmte Medikamente nicht mehr in Deutschland auf den Markt zu bringen, wies Baas als unglaubwürdig zurück. Deutschland habe nach den USA die höchsten Arzneimittelpreise, sagte er. Kein Pharmakonzern könne es sich leisten, sich aus einem der weltweit interessantesten Märkte zurückzuziehen.



Kritik übte Baas auch an der Debatte in der Koalition über eine Senkung der Zahl der Krankenkassen. Er halte die Debatte für ein Ablenkungsmanöver der Politik, der Einspareffekt wäre selbst im besten Fall marginal, sagte er. Die Mehrzahl der Beschäftigten einer Kasse befasse sich mit konkreten Belangen der Versicherten. "Sprich: Beim Personal sind kaum Einsparungen möglich." Den geplanten Gehaltsdeckel für das Führungspersonal von Krankenkassen kritisierte er als kontraproduktiv. Krankenkassen brauchten hoch qualifizierte Leute - schließlich müssten sie mit Ärzten, Krankenhäusern oder der Pharmaindustrie auf Augenhöhe verhandeln, sagte er. "Nur Top-Qualifizierte können in solchen Verhandlungen das Beste für die Beitragszahler herausholen", mahnte der Kassenchef.





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