Dr. Ionel "Dan" Jitaru, President von Rompower Energy Systems Inc., wird auf der PCIM Europe 2026 die unten aufgeführten Seminare halten.

Rompower Energy Systems Inc. ist ein Forschungs- und Entwicklungsunternehmen, das sich auf fortschrittliche Leistungselektronik spezialisiert hat. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung innovativer Lösungen für die Leistungselektronikbranche, darunter hocheffiziente AC-DC- und DC-DC-Wandler, fortschrittliche magnetische Komponenten sowie Stromversorgungsarchitekturen der nächsten Generation.

Im Rahmen der Seminare 10 und 19 wird Dr. Ionel "Dan" Jitaru magnetisch-elektrische Strukturen vorstellen, die speziell für Stromversorgungssysteme im Bereich der künstlichen Intelligenz entwickelt wurden. Diese ermöglichen eine sehr hohe Effizienz sowie eine ultrahohe Leistungsdichte in DC-DC-Wandlern mit festem Übersetzungsverhältnis (DCX) für 800 V, wobei die Leistungsstufen von 6 kW bis 20 kW reichen.

Seminar 1: Fortschrittliche Technologien für AC-DC-Wandler im mittleren und niedrigen Leistungsbereich.

Wichtiges neues Material

Energierückgewinnung aus der Streuinduktivität eines Flyback-Wandlers ohne Verwendung einer aktiven Clamp-Schaltung.

Zero Voltage Switching (ZVS) durch Nutzung eines Teils der in der Streuinduktivität gespeicherten Energie.

Hocheffizienter Betrieb an einem 800-V-Bus, wodurch die Topologie besonders attraktiv für Hilfsstromanwendungen in den Bereichen Automobil, Industrie und KI ist.

Seminar 10: Magnetiklösungen für hohe Leistungen in Anwendungen der künstlichen Intelligenz und der modernen Automobiltechnik.

Wichtiges und neues Material:

Neuartige mehrpfadige Magnetstrukturen, die den MHz-Betrieb und sehr hohe Ausgangsströme in DCX-Wandlern für KI-Anwendungen ermöglichen.

Inhärente Eliminierung von Gleichtaktstörungen (CM) in Transformatoren.

Fortschrittliche magnetische Integration, bei der mehrere Funktionen in einer einzigen Struktur vereint werden, um eine höhere Leistungsdichte und reduzierte Verluste zu erzielen.

Seminar 19: High Power- und Very High-Density-Technologien für moderne Anwendungen in der Automobiltechnik und der künstlichen Intelligenz.

Wichtiges und neues Material:

Sieben unterschiedliche Methoden zur Realisierung von ZVS in der Flyback-Topologie, die Soft-Switching über weite Betriebsbereiche ermöglichen, ohne die Einfachheit zu beeinträchtigen.

Ideale (verlustfreie) Snubber-Techniken für Durchflusswandler, die die Streuenergie zurückgewinnen und Dissipation eliminieren, während sie gleichzeitig Spannungsspitzen unterdrücken.

DCX-Wandler mit extrem hoher Leistungsdichte (~2000 W/in³), skalierbar auf über 20 kW.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website http://www.rompower.com

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