EQS Mitteilung über Geschäfte mit nahestehenden Personen: Carl Zeiss Meditec AG
/ Veröffentlichung gemäß § 111c AktG
Carl Zeiss Meditec AG
ISIN: DE 0005313704
Veröffentlichung von Geschäften mit nahestehenden Personen gemäß § 111c Abs. 2 AktG
Die Carl Zeiss Meditec AG ("Gesellschaft") veröffentlicht hiermit gemäß § 111c Abs. 2 AktG die nachfolgend beschriebenen Geschäfte mit der Carl Zeiss AG, Oberkochen, als nahestehende Person im Sinne des § 111a Abs. 1 Satz 2 AktG.
Die vorgenannten Vereinbarungen stellen Geschäfte mit nahestehenden Personen im Sinne der §§ 111a ff. AktG dar. Die Carl Zeiss AG mit Sitz in Oberkochen hält als Muttergesellschaft die Mehrheit der Stimmrechte an der Carl Zeiss Meditec AG und ist damit eine nahestehende Person im Sinne des § 111a Abs. 1 Satz 2 AktG.
Der Aufsichtsrat der Carl Zeiss Meditec AG hat den vorgenannten Geschäften gemäß § 111b Abs. 1 AktG am 8. Mai 2026 zugestimmt und den Vorstand ermächtigt, die entsprechenden Geschäfte abzuschließen.
Jena, 12. Mai 2026
Carl Zeiss Meditec AG
Der Vorstand
12.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Carl Zeiss Meditec AG
|Göschwitzer Str. 51-52
|07745 Jena
|Deutschland
|Internet:
|www.zeiss.de/meditec-ag/ir
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
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