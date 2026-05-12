Mailand (ots) -Ziel ist es, die Rolle der Lombardei auf dem Markt für ausländische Direktinvestitionen zu stärken, um die Region zu einer Drehscheibe der industriellen und technologischen Wettbewerbsfähigkeit Europas zu machen. Die neue regionale Strategie zur Anlockung von Investitionen, die der lombardische Regionalminister für Wirtschaftsentwicklung Guido Guidesi entwickelt hat, markiert einen Paradigmenwechsel: von einem vorwiegend reaktiven Ansatz zu einer proaktiven Industriepolitik, um den Kapitalzufluss zu erhöhen und Anreize für Investitionen in Sektoren mit hoher Wertschöpfung - von Biowissenschaften bis Luft- und Raumfahrt, von Chemie bis Elektronik - zu setzen, Produktionsketten zu stärken und qualifizierte Arbeitsplätze zu schaffen. Diese Strategie stützt sich auf die Vereinfachung der Verwaltung und die Nutzung der bereits vorhandenen Ökosysteme, um die Region zu einem integrierten Lieferkettennetzwerk umzugestalten und Innovations- und Entwicklungszonen zu schaffen, die hoch spezialisierte Pole stärken und die Produktions- und Logistikstandorte wettbewerbsfähiger machen sollen. In Italien ist die Lombardei mit einem Anteil von 23 % am nationalen Bruttoinlandsprodukt der wichtigste Wirtschaftsmotor. Auch bei ausländischen Investitionen festigt die Region ihre Führungsposition: von 2021 bis 2025 gewann sie 448 der insgesamt 1158 ausländischen Projekte in Italien. Zwischen 2023 und 2024 gingen die Kapitalströme weltweit um 11 % und in Europa um 5 % zurück, aber die Lombardei verzeichnete dennoch ein Wachstum von 6 %, auch dank Initiativen wie "Invest in Lombardy", mit denen die Region über 1400 ausländische Unternehmen, die an Investitionen in der Region interessiert waren, mit Marktanalysen, Anreizen und Hilfe bei der Standortwahl unterstützte. 34 dieser Unternehmen haben bis 2025 bereits Projekte begonnen oder angekündigt, in deren Verlauf sie voraussichtlich 2,8 Milliarden Euro investieren und 6200 neue Arbeitsplätze schaffen werden.In einem zunehmend wettbewerbsintensiven globalen Umfeld strebt die Lombardei ihren Wandel zu einem integrierten und international anerkannten Ökosystem an. Teil dieses Programms ist die Initiative "Opportunity Lombardy" zur Erschließung und Nutzung der in der Region vorhandenen Möglichkeiten, mit der auch die Ansiedlungszeiten verkürzt werden sollen. Mit dem Umsetzungsplan 2026 mit messbaren Instrumenten und Wirkungszielen markiert die neue Regionalstrategie den endgültigen Übergang von der Planung zur Realisierung. Das Programm basiert auf sieben Säulen, die den gesamten Investitionszyklus abdecken, von der Lead-Generierung bis zur Nachsorge. "Und der internationale Ansatz", unterstreicht Giovanni Rossi, CEO von Promos Italia, "wird durch Werbekampagnen und Roadshows in den wichtigsten ausländischen Märkten verstärkt, mit Wertangeboten, die sich auf Sektoren mit hoher Wertschöpfung konzentrieren und durch Fachwissen und umfassende Datenanalysen untermauert werden.Wir können uns nicht auf den nationalen Markt beschränken", erklärt der lombardische Stadtrat für wirtschaftliche Entwicklung Guido Guidesi. "Wir konkurrieren in einer schwierigeren und wettbewerbsintensiveren Liga um den Zuschlag internationaler Investoren. Legen wir die Messlatte höher, versuchen wir, uns zu verbessern: Wir wollen zu einem internationalen Investitionsstandort und zur europäischen Drehscheibe werden".Ein Konzept, das die Entscheidungsfindung beschleunigt, die Wirksamkeit des öffentlichen Handelns stärkt und die Lombardei in eine "wirklich investorfreundliche Plattform" verwandelt.Pressekontakt:Luca ChecolaEmail: luca_checola@regione.lombardia.itPhone number: +39 393 435 3338Original-Content von: Regione Lombardia Assessorato Sviluppo Economico, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175613/6273480