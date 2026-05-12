Berlin (ots) -In vielen Bundesländern laufen derzeit die Abiturprüfungen. Für zahlreiche junge Menschen beginnt damit in Kürze ein neuer Lebensabschnitt. ONESTY nimmt diesen wichtigen Moment zum Anlass, um Abiturientinnen und Abiturienten Orientierung zu geben: beim Thema Absicherung, aber auch bei der Frage, wie ein beruflicher Start mit Sinn, Perspektive und persönlicher Entwicklung aussehen kann.Neuer Lebensabschnitt, neue VerantwortungMit dem Abitur verändert sich oft mehr als nur der Alltag. Viele junge Erwachsene ziehen von zu Hause aus, beginnen eine Ausbildung, starten ins Studium oder verdienen zum ersten Mal eigenes Geld. Damit verändern sich auch die Anforderungen an den eigenen Versicherungsschutz.Im Finance Fact "Neuer Lebensabschnitt, neue Versicherung? Der ONESTY-Guide" (https://onesty.de/finance-facts/neuer-lebensabschnitt-neue-versicherung-der-onesty-guide/) erklärt ONESTY, warum es sinnvoll ist, bestehende Policen beim Start in Ausbildung, Studium oder Job zu überprüfen. Denn mit mehr Selbstständigkeit verändern sich oft auch die Anforderungen an Krankenversicherung, private Haftpflicht, Berufsunfähigkeitsversicherung, Altersvorsorge oder Hausratversicherung. Im Mittelpunkt steht dabei nicht die Menge der Verträge, sondern die passende Lösung für die individuelle Lebenssituation.Was mache ich nach dem Abi?ONESTY bietet jungen Menschen die Möglichkeit, selbst in die Finanzwelt einzusteigen - über die Ausbildung zum Financial Trainer. In dieser Rolle vermitteln sie Wissen rund um Absicherung, Vorsorge und Vermögensaufbau verständlich, alltagsnah und persönlich. Sie unterstützen Kundinnen und Kunden dabei, ihre Situation besser einzuordnen, Optionen zu verstehen und fundierte Entscheidungen für die Zukunft zu treffen.Genau deshalb gewinnt dieses Berufsbild an Bedeutung. Finanzielle Bildung ist eine zentrale Kompetenz, kommt in Schule und Alltag jedoch häufig zu kurz. Viele Menschen fühlen sich bei Versicherungen, Vermögensaufbau oder Altersvorsorge unsicher. Financial Trainer schaffen Klarheit, schließen Wissenslücken und begleiten Menschen in unterschiedlichen Phasen - vom Berufsstart über die Familiengründung bis zur langfristigen Planung.Ausbildung mit gesellschaftlichem Mehrwert: ONESTY Financial Trainer"Der Schulabschluss ist für viele junge Menschen ein entscheidender Schritt in Richtung Selbstständigkeit. Wer früh lernt, Finanzen zu verstehen und bewusst zu gestalten, legt eine starke Grundlage für die eigene Zukunft", sagt Martin Ruske, der als CEO das ONESTY Ausbildungskonzept verantwortet. "Financial Trainer übernehmen dabei eine sinnvolle Aufgabe: Sie sorgen für Finanzbildung der Menschen und stärken damit deren Fähigkeit, selbstbestimmt zu handeln. Das verbindet gesellschaftlichen Mehrwert mit einer modernen Karrierechance."Karriere bei ONESTY: Flexibel und mit starken PerspektivenFür Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger bietet ONESTY attraktive Rahmenbedingungen, um in die Finanzbranche zu starten. Statt starrer Strukturen erwartet den Nachwuchs ein Umfeld mit freier Zeiteinteilung, praxisnaher Ausbildung und individueller Begleitung. Wer bei ONESTY startet, kann den eigenen Arbeitsalltag aktiv mitgestalten und Schritt für Schritt Verantwortung übernehmen.Ein weiterer Pluspunkt ist das Miteinander. ONESTY setzt auf Zusammenarbeit, gegenseitige Unterstützung und Spaß im Team. Gerade für junge Menschen, die nach der Schule nicht nur irgendeine Tätigkeit suchen, sondern ein motivierendes Umfeld mit Austausch und Entwicklungsmöglichkeiten, bietet ONESTY exzellente Bedingungen, inklusive der Ausbildung zu Fachmann/-frau für Versicherungsvermittlung (IHK).ONESTY unverbindlich kennenlernenWer herausfinden möchte, ob die Finanzbranche und der Beruf als Financial Trainer passen, kann ONESTY bei einem kostenfreien Startup-Meeting kennenlernen. Die Veranstaltungen finden bundesweit in ONESTY-Agenturen sowie digital statt. Interessierte erhalten dort Einblicke in die Arbeitsweise, die Ausbildungsmöglichkeiten und die Karriereperspektiven bei ONESTY.In einer Zeit, in der finanzielle Bildung wichtiger ist denn je, übernehmen Financial Trainer eine gesellschaftlich sinnvolle Aufgabe: Sie machen Menschen finanz-fit, schaffen Orientierung und stärken die Fähigkeit, selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen. Für Abiturientinnen und Abiturienten, die nach den Prüfungen ihren eigenen Weg suchen, kann dieser Beruf deshalb mehr sein als ein Karriereeinstieg - er kann zu einer echten Berufung werden.Informationen für Berufseinsteiger: https://onesty.de/karriere/berufseinsteiger/Zu den Finance Facts von ONESTY: https://onesty.de/finance-facts/Über die ONESTY - YOUR FINANCIAL TRAINERONESTY ist ein bundesweit tätiges, unabhängiges Familienunternehmen mit über 30 Jahren Erfahrung in der Finanzberatung. Für ONESTY stehen Werte wie Verantwortung, Fürsorge und Unterstützung im Vordergrund. Ziel von ONESTY ist es, dass ihre Financial Trainer den Kundinnen und Kunden das nötige Finanzwissen vermitteln, damit sie ihre finanziellen Entscheidungen selbst treffen können. ONESTY bietet ihnen dazu einen exklusiven Zugang zu ausgezeichneten Produkten. Vielfältige digitale Services sorgen dafür, dass die Kunden genau das erhalten, was sie sich wünschen: fundiertes Finanzwissen, ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine zeitsparende Abwicklung. Über 500.000 Kundinnen und Kunden wurden bereits erfolgreich beraten. Im Qualitätscheck wurde ONESTY vom Institut für Vermögensaufbau (IVA) und Focus Money im September 2023, 2024 und 2025 als Testsieger für die "Beste Altersvorsorgeberatung" ausgezeichnet.onesty.dePressekontakt:ONESTY Finance GmbHLieberoser Straße 7, 03046 CottbusMartin RuskeChief Executive Officer (CEO)E-Mail: martin.ruske@onesty.deTel.: +49 355 289 43-112Original-Content von: ONESTY Finance GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170223/6273504