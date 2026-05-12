Nürnberg (ots) -- Strategische Allianz für mehr Effizienz: immowelt verzahnt seine Services mit der Softwarewelt von onOffice, um den Vermarktungserfolg von Maklern zu steigern- Direkter Zugriff im Arbeitsalltag: Innovative immowelt Dienste wie Verkäufer-Leads, Gutachten und Finanzierungslösungen werden nahtlos im onOffice Marketplace verfügbar sein- Wahlfreiheit statt geschlossener Systeme: immowelt und onOffice setzen weiterhin konsequent auf offene Lösungen, die die unternehmerische Freiheit der Immobilienprofis wahren- Starker Partner der Profis: Mit über 30 Jahren Markterfahrung und hohen Verlässlichkeitswerten (72 Prozent) stärkt immowelt seine Position als vertrauensvoller Begleiter der Brancheimmowelt, seit über 30 Jahren der verlässliche Partner der Immobilienprofis, und onOffice, einer der führenden Softwareanbieter für die Immobilienvermarktung, rücken strategisch eng zusammen. Das Ziel der Kooperation: Eine nahtlose Verzahnung von Vermarktungspower und Workflow-Effizienz, die den Makler in den Mittelpunkt stellt. Die Kooperation wird es Immobilienprofis ermöglichen, innovative Dienste von immowelt direkt in ihrer gewohnten onOffice Arbeitsumgebung zu nutzen. Damit unterstreicht immowelt seine Position als "Partner der Profis", der Lösungen anbietet, die Makler in ihrer täglichen Arbeit effektiv unterstützen. Gleichzeitig setzt immowelt weiterhin konsequent auf Wahlfreiheit und maximale Flexibilität für Makler: Statt geschlossener Systeme stehen offene Lösungen im Mittelpunkt, die die unternehmerische Freiheit der Immobilienprofis wahren.Der Makler-Vorteil: Effizienz ohne UmwegeDie Partnerschaft zwischen immowelt und onOffice ist weit mehr als eine rein technische Schnittstelle. Sie ist ein Bekenntnis zur Prozessoptimierung. Für Immobilienprofis bedeutet das konkret:- Attraktive Kombi-Angebote: Immobilienprofis profitieren künftig von der optimalen Verbindung von immowelt Paketen und onOffice Lösungen.- Direkte Verkäufer-Leads Integration: onOffice Kunden können in Zukunft verkaufswillige Immobilieneigentümer (Verkäufer-Leads) von immowelt als Marketplace Dienst direkt über ihre vertraute onOffice Arbeitsumgebung beziehen. Die vermittelten Kontakte lassen sich unkompliziert in die Adressverwaltung von onOffice enterprise importieren.- Services im Marketplace: Bewährte immowelt Dienste wie die Erstellung von Gutachten zur Restnutzungsdauer von Nutzungsdauer.com oder Finanzierungslösungen von Baudarlehen24 werden direkt über den onOffice Marketplace verfügbar sein.- Gezielte Sichtbarkeit: onOffice Kunden erhalten die Möglichkeit, ihre Objekte für einen gewählten Zeitraum exklusiv bei immowelt zu veröffentlichen und dabei von einer erhöhten Sichtbarkeit zu profitieren.Stefan Mantl, CEO von onOffice:"Mit immowelt haben wir einen Partner an der Seite, der die Bedürfnisse der Makler aus mehr als drei Jahrzehnten Erfahrung kennt. Durch die Verzahnung der Softwarewelt von onOffice mit den Services von immowelt entsteht für unsere Kunden eine Produktkombination, die perfekt ineinandergreift. Für Immobilienprofis bedeutet das kürzere Wege, effizientere Prozesse und mehr Reichweite."Theo Mseka, CEO von immowelt:"onOffice ist als einer der führenden Softwareanbieter mit langjähriger Erfahrung in der Immobilienbranche der ideale Partner, um unsere Lösungen noch näher zum Kunden zu bringen. Durch die Kooperation schaffen wir eine Lösung, die sich perfekt in den Alltag von Immobilienprofis integriert. Dabei gilt für uns weiterhin: immowelt steht für einen offenen Ansatz und orientiert sich konsequent an den Prozessen und Wünschen der Makler."Dr. Robert Wagner, COO von immowelt:"Mit der strategischen Verbindung von immowelt und onOffice schaffen wir eine echte Alternative am Markt. Die Kooperation bringt zwei starke Akteure enger zusammen - genau dort, wo es für Makler wirklich zählt: mitten im operativen Arbeitsalltag. Damit fördern wir optimale Synergien für effizientes Arbeiten und bleiben zugleich unserem Prinzip eines offenen Ökosystems treu, das Maklern volle Flexibilität und Entscheidungsfreiheit garantiert."Partner der Profis auf Augenhöheimmowelt bleibt für Immobilienprofis der Partner auf Augenhöhe und setzt weiterhin auf offene Lösungen, die Makler in ihrer unternehmerischen Freiheit stärken. Dass immowelt diesen Weg der Offenheit konsequent verfolgt, spiegelt das Vertrauen der Branche wider: Über 72 Prozent der Makler sehen in immowelt einen verlässlichen Partner¹. Zudem empfinden über zwei Drittel der Profis das Unternehmen als sympathisch² - ein Wert, der die menschliche und serviceorientierte Komponente der über 30-jährigen Markthistorie unterstreicht.Diese und andere Pressemitteilungen von immowelt.de finden Sie in unserem Pressebereich (https://www.immowelt.de/ueberuns/presse/pressemitteilungenkontakt/).Über onOffice:Gemeinsam für die Immobilienbranche: Unter der Devise arbeitet onOffice von Anfang an eng mit Maklern und Immo-Experten zusammen und verspricht, immer auf ihrer Seite zu sein! Als inhabergeführtes Unternehmen gilt seit 2001 der Anspruch, die Software onOffice enterprise und weitere Produkte im Sinne der Makler weiterzuentwickeln und alles dafür zu tun, die Branche zu stärken und Neues zu bewegen. Und es gibt noch mehr: Die "onOffice WP-Websites", "onOffice App" und Produkte aus dem Online Marketing runden das Angebot für Immobilienunternehmen ab. Der persönliche Kontakt wird hier großgeschrieben: onOffice arbeitet eng mit Kunden und Partnern zusammen und ist jederzeit für einen offenen Dialog zu haben.Über immowelt:Das Immobilienportal immowelt.de ist einer der führenden Online-Marktplätze für Miet- und Kaufimmobilien in Deutschland. Die Plattform bringt seit über 30 Jahren erfolgreich Eigentümer, Immobilienprofis und Suchende zusammen. Die immowelt Mission ist es, künftig alle Schritte der Immobilientransaktion zu digitalisieren, um diese für alle Beteiligten so unkompliziert und einfach wie möglich zu gestalten. immowelt unterstützt mit datengestützten Services die unkomplizierte Suche nach einer Mietwohnung, die effektive Vermarktung einer Immobilie und maßgeschneiderte Finanzierungen der eigenen vier Wände. Dank jahrzehntelanger Erfahrung und breitem Immobilien-Know-how kreiert immowelt so das perfekte Erfolgserlebnis für Mieter und Vermieter, Immobilienprofis, Immobilieneigentümer und Käufer.Betrieben wird immowelt.de von der AVIV Germany GmbH, die zur AVIV Group gehört, einem der größten digitalen Immobilien-Tech-Unternehmen der Welt.¹ INNOFACT AG, Befragung von 207 Immobilienprofis (Makler und Vertreter der Immobilienbranche) im Auftrag der AVIV Germany GmbH, Dezember 2025² Vgl. ebd.Pressekontakt:AVIV Germany GmbHOstendstraße 11390482 NürnbergBarbara Schmid+49 (0)911/520 25-808presse@immowelt.deOriginal-Content von: immowelt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/24964/6273516