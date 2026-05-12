Der Goldpreis bleibt im Rallymodus - und genau davon profitiert dieser Konzern derzeit massiv. Während viele Anleger noch immer auf Tech-Aktien und Künstliche Intelligenz blicken, entwickelt sich im Hintergrund einer der stärksten Trends des Jahres. Rekordschulden, geopolitische Spannungen und neue Zinssenkungsfantasien treiben die Nachfrage nach dem "sicheren Hafen" Gold weiter an.Operativ läuft es bei diesem Unternehmen inzwischen besser denn je. Im vergangenen Quartal explodierte der Umsatz um ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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