Stuttgart (ots) -- Laurence Greeb verstärkt evolvens- Er war zuletzt bei Accenture tätig und bringt Public Sector- und Implementierungskompetenz sowie langjährige Erfahrung in der Deutschen Marine mitevolvens, eine Tochtergesellschaft der Horváth-Gruppe für die Umsetzung großer Digitalisierungs- und Transformationsprojekte, baut ihr Angebot im Bereich Defense & Public Sector aus: Laurence Greeb ist zum 1. März 2026 als Director des Bereichs gestartet. Damit schärft evolvens gezielt das Leistungsportfolio im öffentlichen und sicherheitsrelevanten Umfeld."Mit Laurence Greeb haben wir nun einen ausgewiesenen Experten im Team, der Strategie sowie Implementierung gleichermaßen beherrscht und ein tiefes Verständnis für die besonderen Anforderungen von öffentlichem Sektor und Verteidigungsindustrie mitbringt", sagt evolvens-Geschäftsführer Simon Arne Manner."Gerade weil diese Bereiche unter hohem Zeit- und Erwartungsdruck stehen, braucht es konkrete Ergebnisse, die schnell greifen und in der Organisation wirken. Mit seiner Erfahrung und klaren Fokussierung setzt Laurence Greeb dafür wichtige Impulse", ergänzt Ralf Gaydoul, zweiter Geschäftsführer von evolvens.Nach seinem Diplomstudium der Politikwissenschaft an der Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg war Laurence Greeb rund 12 Jahre Offizier der Deutschen Marine und absolvierte anschließend ein MBA-Studium an der WINGS Graduate School in Wismar. Nach zwei Jahren in der Bundespolitik wechselte er 2018 in die Beratung mit Stationen bei der Cassini Consulting AG und Accenture. Daneben ist Laurence Greeb Honorardozent für Transformation- und Changemanagement an der WINGS.Foto zur freien redaktionellen Verwendung (Quelle: evolvens): https://hrvth.com/42UMzHqÜber evolvensevolvens ist Spezialist und Partner für die Implementierung großer und langfristig angelegter Digitalisierungs- und Transformationsprojekte. Operative Stärke, Effizienz und Agilität zeichnet das schlagkräftige Team von evolvens aus. Die Beratungsgesellschaft mit Firmensitz in Stuttgart ist eine hundertprozentige Tochterfirma der Managementberatung Horváth.Pressekontakt:Simon Arne Mannerevolvens GmbHRotebühlstraße 10070178 StuttgartTel. +49 162 2786354info@evolvens-consulting.comOriginal-Content von: evolvens, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182544/6273540