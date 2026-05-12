Hamburg (ots) -400 blind verkostete Olivenöle / Internationale Expertenjury prämiert Sieger in drei KategorienDer Feinschmecker hat die besten Olivenöle des neuen Jahrgangs mit dem OLIO AWARD 2026 ausgezeichnet. Eine internationale Expertenjury verkostete dafür rund 400 Olivenöle aus sechs Ländern im Blindtest und prämierte die besten Produkte in den anerkannten Bewertungskategorien "leicht fruchtig", "mittelfruchtig" und "intensiv fruchtig".Besonders auffällig in diesem Jahr: Viele Newcomer schafften es auf die Siegerplätze, zudem zählen gleich zwei Produzenten aus dem kroatischen Istrien zu den Preisträgern. Die ausgezeichneten Öle überzeugten die Jury mit Frische, Balance und aromatischer Komplexität."Die Qualität vieler Öle war in diesem Jahr außergewöhnlich hoch. Besonders beeindruckt haben uns die Frische, die Präzision und die harmonische Balance der Siegeröle", sagt Kersten Wetenkamp, Ressortleiter bei Der Feinschmecker und Leiter der OLIO-Award-Verkostung.Die Verkostung erfolgt traditionell anonym als Blindtest. Eine internationale Jury aus erfahrenen Olivenöl-Sensorikern, Produzenten, Fachautoren und langjährigen Verkostern aus Deutschland, Italien, Spanien und Griechenland bewertet die eingesandten Öle ausschließlich nach sensorischen Kriterien wie Fruchtigkeit, Harmonie, Bitterkeit und Schärfe.Die neun Preisträger des OLIO AWARD 2026:Kategorie "Leicht fruchtig"1. Romano Vincenzo, "Monte Etna DOP", Italien/Sizilien2. Nono Remido, "Istarska Bjelica", Kroatien/Istrien3. Chiavalon, "Istra", Kroatien/IstrienKategorie "Mittelfruchtig"1. Donato Conserva, "Mimi Coratina", Italien/Apulien2. Ciccolella, "Cagnara DOP", Italien/Apulien3. Oleosubbética, "Oleosubbética DOP", Spanien/AndalusienKategorie "Intensiv fruchtig"1. Tenuta Gardini, "Frantoio", Italien/Toskana2. Francesco Cillo, "Mono Coratina", Italien/Basilikata3. Paola Orsini, "DOP Colline Pontine", Italien/LatiumDie ausführlichen Ergebnisse veröffentlicht Der Feinschmecker im aktuellen OLIVENÖL SPECIAL mit den 100 besten Olivenölen des Jahres. Ergänzend bietet das Magazin auf mehr als 30 Seiten umfangreiche Warenkunde, Küchen- und Einkaufstipps, Produzentenporträts sowie zahlreiche Rezepte rund um hochwertiges Olivenöl. Das Special kann von Pressevertreterinnen und Pressevertretern über den Pressekontakt angefordert werden.Link: www.feinschmecker.deÜber den Jahreszeiten VerlagWie kein anderes Medienhaus versteht es der Jahreszeiten Verlag, mit seinen starken Marken und hochwertigen Inhalten die schönen Dinge im Leben zu kuratieren und einzigartige Luxuslebenswelten zu kreieren. Mit Leidenschaft, Kompetenz und dem feinen Gespür für Luxus, Food, Design und Travel hat er über Jahrzehnte bewiesen, wie er treue Communities aufbaut und erweitert. Die Medienmarken überzeugen mit journalistischer Qualität und nachhaltigen Werten - heute, morgen und in Zukunft.Pressekontakt:Kirsten Hedinger, Hedinger Communications GmbH, Gaußstraße 126, 22765Hamburg, Fon 040/421011-12, E-Mail: Hedinger@Hedinger-PR.deOriginal-Content von: Jahreszeiten Verlag, DER FEINSCHMECKER, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7128/6273539