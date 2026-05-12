Landau (ots) -Die Wickert Maschinenbau GmbH stellt sich unter Leitung der geschäftsführenden Gesellschafterin Stephanie Wickert personell und strategisch für die Zukunft neu auf und setzt damit den laufenden Transformationsprozess fort: Zum 1. Mai 2026 hat der Sondermaschinenbauer für hydraulische Pressen und Pressensysteme Ralf Neukirchner als zweiten Geschäftsführer berufen.Stephanie Wickert, geschäftsführende Gesellschafterin Wickert Maschinenbau GmbH:"Wir freuen uns, mit Ralf Neukirchner eine strategisch-erfahrene Führungspersönlichkeit als Geschäftsführer für unser Familienunternehmen gewonnen zu haben. Die Stärke von Ralf Neukirchner liegt in der Verbindung von technischem Know-how und pragmatischer, ergebnisorientierter Führung. Gemeinsam mit unserem herausragenden Team werden wir in der Doppelspitze der Geschäftsführung die eingeleitete Transformation von Wickert Maschinenbau erfolgreich weiterentwickeln: Wir bleiben exzellente und zuverlässige Partner für unsere Kunden etwa in der Pharma-, Medizin-, Luft- und Raumfahrt- sowie Mobilitätsindustrie und legen darüber hinaus einen verstärkten Fokus auf die gewachsenen Bedarfe in Rüstung und Verteidigung. Mit Blick auf unsere Unternehmensgeschichte setzten wir mit unserem hochspezialisierten Team fort, was unser Familienunternehmen seit 125 Jahren so erfolgreich macht: Die optimale Verbindung von Hight-Tech-Expertise, Erfahrung und Innovation im Pressen- und Anlagenbau."Ralf Neukirchner, Geschäftsführer bei Wickert Maschinenbau GmbH:"Wickert ist ein Unternehmen mit beeindruckender Tradition, einer starken Mannschaft und einer klaren Position in einem hochspezialisierten Marktsegment. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Stephanie Wickert in der Geschäftsführung und dem gesamten Team die eingeschlagene Transformationsstrategie konsequent umzusetzen, neue Akzente mit Fokus auf Wachstumsbranchen sowie strategische Partnerschaften zu setzen und Teil der Wickert-Erfolgsgeschichte zu sein."Wickert Maschinenbau gehört weltweit zu den führenden Unternehmen im Segment Sondermaschinenbau für hydraulische Pressen und Pressensysteme. Im Bereich Pharmapressen ist Wickert Maschinenbau Weltmarktführer.Auszeichnung als "Hidden Champion in der TechnologieRegion Karlsruhe"Für die innovative Ausrichtung des Unternehmens wurde Wickert Maschinenbau vielfach ausgezeichnet. Im April 2026 erhielt das Unternehmen den Preis "Hidden Champion in der TechnologieRegion Karlsruhe" - diese Auszeichnung steht für die internationale Spitzenposition innovativer Unternehmen aus der TechnologieRegion Karlsruhe, die in ihrer Nische weltweit zu den Top drei gehören.Stephanie Wickert, geschäftsführende Gesellschafterin: "Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, die einmal mehr zeigt: Wickert Maschinenbau steht für Exzellenz, Zuverlässigkeit und ständige Innovation im Sinne unserer Kunden - und das seit 125 Jahren. Ich danke allen unseren Kunden und Partnern für die gute und erfolgreiche Zusammenarbeit. Ganz besonderer Dank gilt unseren exzellenten Mitarbeitenden, die jeden Tag aufs Neue unser Versprechen einlösen, die modernsten und besten Lösungen für unsere Kunden zu finden. Ich bin stolz, dass wir im Jahr des 125-jährigen Bestehens unseres regional in Landau tief verwurzelten Familienunternehmens zu den erfolgreichsten drei Unternehmen weltweit gehören und Weltmarktführer im Bereich Pharmapressen sind."Über Wickert Maschinenbau GmbHWickert Maschinenbau steht seit 125 Jahren für innovative High-Tech-Technologien, höchste Präzision und maßgeschneiderte Lösungen für eine Vielzahl unterschiedlicher Branchen. Wickert produziert hochautomatisierte Pressen und Anlagen, die die Vorgaben der Kunden passgenau und optimal erfüllen: Jede Presse bietet dem Kunden ein Alleinstellungsmerkmal und ist ein Unikat, das kein anderer am Markt hat, um den individuellen Anforderungen für sichere Maschinen und digital miteinander verbundene Anlagen optimal gerecht zu werden.Das Spektrum der Wickert-Pressen reicht vom O-Ring bis zu hochkomplexen Bauteilen für die Pharma- und Medizinbranche, die Luftfahrt- und Mobilitätsindustrie und zunehmend auch für die Verteidigungs- und Rüstungsbranche. Angesichts der gewachsenen Bedarfe in Rüstung und Verteidigung liefert Wickert etwa Pressen oder vollautomatisierte Anlagen zur Herstellung von Ausrüstungen und Komponenten als Vorprodukte an große Hersteller - sei es für Helme, Teile für Schutzwesten oder Unterfahrschutz für Militärfahrzeuge oder Flugzeugteile. Ein weiterer Bereich im Portfolio von Wickert sind individuell konzipierte Anlagen für das Verpressen explosiver Materialien wie etwa Munition. Darüber hinaus produziert Wickert als Weltmarktführer im Bereich Pharmazie Anlagen und Pressen zur Herstellung pharmazeutischer Verschlussstopfen. Wickert Maschinenbau handelt wirtschaftlich, verantwortungsbewusst und nachhaltig.Pressekontakt:Wickert Maschinenbau GmbHUnternehmenskommunikationWollmesheimer Höhe 276829 LandauTel: +49 6341-9343-12www.wickert-presstech.deE-Mail: info@wickert-presstech.deOriginal-Content von: Wickert Maschinenbau GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182547/6273635