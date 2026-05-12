In der Vergangenheit produzierendes Flussspat-Asset etabliert eine aufstrebende, auf den westlichen Markt ausgerichtete Plattform für kritische Minerale, die die Lieferketten für Graphit und Fluor abdeckt

Wichtigste Highlights

- Evion hat eine verbindliche Aktienverkaufsvereinbarung unterzeichnet, um sich eine exklusive Option auf den Erwerb des Flussspatprojekts CARP in Lincoln County im US-Bundesstaat Nevada zu sichern - eine in der Vergangenheit produzierende Lagerstätte für kritische Minerale in einer erstklassigen US-amerikanischen Bergbaujurisdiktion.

- In der Vergangenheit produzierendes Projekt mit dokumentierter Produktion von ca. 44.900 t mit einem Durchschnittsgehalt von ca. 69 % CaF2

- Evion hat sein Landpaket durch das Abstecken von 45 angrenzenden Mining-Claims erweitert, die als vielversprechend für zusätzliche Flussspatmineralisierungen und ein umfassenderes Wachstumspotenzial in Distriktgröße erachtet werden.

- Flussspat wurde von den USA, der EU, Australien und anderen Jurisdiktionen als kritisches Mineral eingestuft, wobei die USA zurzeit zu 100 % auf Importe angewiesen sind, obwohl Flussspat eine zentrale Rolle in den Lieferketten der Halbleiter-, Batterie-, Nuklear-, Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsindustrie spielt.

- Das US-Kriegsministerium hat kürzlich über die Defense Logistics Agency einen Vertrag über die Lieferung von Flussspat im Wert von 168,9 Millionen USD vergeben, was die zunehmende Schwerpunktlegung der US-Regierung auf die Sicherung inländischer Lieferketten für kritische Minerale und die Verringerung der Abhängigkeit von chinesisch kontrollierten Lieferungen verdeutlicht.

- Durch diesen Erwerb positioniert sich Evion als einziges an der ASX notiertes Unternehmen mit Engagement sowohl bei Graphit- als auch bei Flussspaterschließungsprojekten, was durch das von der EU-CRMA anerkannte Graphitprojekt Maniry und bestehende Blähgraphitbetriebe, die den US-amerikanischen und europäischen Markt beliefern, unterstützt wird.

- Es liegen feste Zusagen für die Aufbringung von 6,635 Millionen AUD vor, einschließlich einer Direktorenbeteiligung in Höhe von 100.000 AUD, die von institutionellen, erfahrenen und strategischen Investoren im Bereich kritischer Minerale stammen und die Umsetzung der US-Expansionsstrategie des Unternehmens unterstützen sollen.

12. Mai 2026 / IRW-Press / Evion Group NL ("Evion" oder "das Unternehmen") (ASX: EVG), ein vertikal integriertes Entwicklungsunternehmen für Graphit und kritische Minerale, freut sich bekannt zu geben, dass es von Globex Nevada Inc. eine Option auf den Erwerb von 100 % der Rechte, Titel und Beteiligungen an 14 zusammenhängenden, nicht patentierten Lode-Claims in Lincoln County, Nevada ("Flussspatprojekt CARP" oder "das Projekt") erhalten hat. Die Claims umfassen ein Gebiet von 117,06 ha innerhalb des Bergbaugebiets Viola.

Evion hat zudem 45 nicht patentierte Claims unmittelbar neben dem Flussspatprojekt CARP identifiziert und abgesteckt, die etwa 376 zusätzliche Hektar umfassen und als äußerst vielversprechend für neue Flussspatentdeckungen erachtet werden.

Managing Director David Round sagte:

"Wir freuen uns, das Flussspatprojekt CARP im US-Bundesstaat Nevada gesichert und die umliegenden Claims abgesteckt zu haben. Das Projektgebiet blickt auf eine lange Geschichte der Förderung von hochgradigem Flussspatkonzentrat zurück und unsere erste Bewertung weist darauf hin, dass das bestehende Projektgelände und die angrenzenden abgesteckten Claims für eine zukünftige Erschließung äußerst vielversprechend sind.

Wir sind davon überzeugt, dass dieses Projekt, dieser Rohstoff und dieser Standort perfekt zu unserer Strategie passen, in Zukunft ein führender Produzent von bedeutsamen kritischen Mineralen zu sein. Bei der Prüfung dieses Erwerbs haben wir die aktuellen wirtschaftlichen und geopolitischen Rahmenbedingungen für diesen Rohstoff sorgfältig analysiert und dabei - wie auch andere zuvor - festgestellt, dass die USA zwar ein großer Abnehmer dieses Materials sind, bis dato jedoch auf Importe aus China und anderen Teilen der Welt angewiesen waren. Wir haben außerdem festgestellt, dass die in anderen Teilen der Welt verfügbaren Ressourcen offenbar knapp sind.

Dies ist ähnlich wie auf dem Graphitmarkt und wir sind davon überzeugt, dass diese Diversifizierung in eines der bedeutsamsten kritischen Minerale perfekt zu unseren Erschließungsplänen passt.

Angesichts unserer starken Beziehungen zur EU und der kontinuierlichen Unterstützung durch Partner in den USA freuen wir uns über diesen Erwerb sowie darauf, unsere Pläne für die Erschließung dieser Projekte in den nächsten zwölf Monaten umzusetzen."

Über Flussspat

- Von den USA, der EU, Kanada, Australien und Japan als kritisches Mineral anerkannt

- Unersetzbarer Rohstoff für KI-Halbleiterchips, Lithium-Ionen-Batterien, Kernkraft, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, moderne Kältemittel sowie für die Stahl- und Aluminiumproduktion

- Die aktuellen Spotpreise variieren zwischen etwa 450 und 650 USD/t (650 und 950 AUD/t), wobei strukturelle Versorgungsengpässe einen positiven mittel- bis langfristigen Preisausblick unterstützen.

- Die USA sind zu 100 % auf Flussspatimporte angewiesen, da es seit 1990 keine nennenswerte inländische Produktion mehr gibt, was eine sichere Versorgung im Inland zu einer Frage sowohl der industriellen als auch der nationalen Sicherheit macht.

Flussspatprojekt CARP im Überblick

Das Flussspatprojekt CARP befindet sich im Südosten von Nevada, Lincoln County, etwa 140 km nordöstlich von Las Vegas, innerhalb des historischen Bergbaugebiets Viola. Das Projekt umfasst 14 aneinandergrenzende, nicht patentierte BLM-Lode-Claims (FL-1 bis FL-14), die im März 2024 abgesteckt wurden und sich über insgesamt etwa 117 ha erstrecken. Die Claims befinden sich auf öffentlichem Land, das vom Bureau of Land Management verwaltet wird und über eine ausgebaute Straßenanbindung verfügt.

Link zur Original-Pressemitteilung: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03089135-6A1325064&v=undefined

Kurzfristige Maßnahmen und Pläne

Im Rahmen des Erschließungsfahrplans für das Flussspatprojekt CARP und die angrenzenden Konzessionsgebiete plant Evion weitere Bestätigungs-, Explorations- und Bohrplanungsarbeiten, wie etwa:

- Umfassende Oberflächenprobenahmen und -analysen zur Bestätigung historischer hoher Gehalte und Bohrergebnisse

- Weiterentwicklung detaillierter geologischer Kartierungen und Verfeinerung von Strukturmodellen

- Erstellung von Bohrprogrammen mit Schwerpunktlegung auf Ziele mit hoher Priorität

- Vorantreiben von Genehmigungs- und Zulassungsverfahren für geplante Bohraktivitäten

- Festlegung der Anforderungen für metallurgische Probenahmen und damit in Zusammenhang stehende Testarbeiten

Kapitalbeschaffung in Höhe von 6,5 Mio. AUD

In Zusammenhang mit dem Erwerb hat Evion feste Zusagen für die Aufbringung von 6,5 Mio. AUD durch eine zweistufige Aktienplatzierung bei institutionellen und vermögenden Privatanlegern erhalten, wobei die Erlöse für den Abschluss des Erwerbs des Flussspatprojekts CARP und die damit in Zusammenhang stehenden Kaufprüfungs-, Explorations- und Bewertungsaktivitäten beim Flussspatprojekt CARP in Nevada, die Weiterentwicklung des Graphitprojekts Maniry, einschließlich Genehmigungs-, Engineering- und Finanzierungsmaßnahmen, die Expansion von Panthera Graphite Technologies und den damit verbundenen Betriebskapitalbedarf sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke und die Kosten des Angebots verwendet werden sollen.

Aktienplatzierung

Evion hat feste Zusagen für eine Aktienplatzierung zur Aufbringung von 6,5 Millionen AUD durch die Ausgabe von etwa 217.833.333 voll eingezahlten Stammaktien ("Aktien") zu einem Ausgabepreis von 0,03 AUD pro Aktie an erfahrene und professionelle Investoren erhalten ("Platzierung").

Die Platzierung wurde von einer Kombination aus vermögenden Privatpersonen und renommierten Family Offices, die vorwiegend in Australien und den USA ansässig sind, gut unterstützt, was das starke Vertrauen der institutionellen Investoren in die Strategie des Unternehmens im Bereich kritischer Minerale und die Qualität des Erwerbs des Flussspatprojekts CARP widerspiegelt.

Die Platzierung wird in zwei Tranchen wie folgt durchgeführt:

- Tranche 1: die Ausgabe von 143.003.228 Aktien zur Aufbringung von etwa 4,3 Mio. AUD (vor Kosten), die im Rahmen der verfügbaren Platzierungskapazität des Unternehmens gemäß ASX Listing Rule 7.1 (85.343.006 Aktien) und 7.1A (57.660.222 Aktien) durchgeführt wird; und

- Tranche 2: eine weitere Ausgabe von 74.830.105 Aktien zur Aufbringung von etwa 2,2 Mio. AUD (vor Kosten), vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre auf einer außerplanmäßigen Hauptversammlung der Aktionäre des Unternehmens, die voraussichtlich Ende Juni 2026 stattfinden wird, gemäß ASX Listing Rule 7.1.

- Direktorenbeteiligung: Die Direktoren haben ihre Absicht bekundet, sich an der Platzierung zu denselben Bedingungen wie andere unabhängige Investoren mit bis zu 100.000 AUD zu beteiligen, vorbehaltlich der Unterzeichnung verbindlicher Unterlagen und der Zustimmung der Aktionäre bei der bevorstehenden außerplanmäßigen Hauptversammlung gemäß ASX Listing Rule 10.11.

Der Ausgabepreis von 0,03 AUD pro Aktie entspricht einem Abschlag von 18,9 % gegenüber dem letzten Schlusskurs an der ASX von 0,037 AUD am 7. Mai 2026 bzw. einem Abschlag von 10 % gegenüber dem volumengewichteten 20-Tage-Durchschnittskurs von 0,033 AUD. Die Abwicklung von Tranche 1 der Platzierung wird voraussichtlich am 20. Mai 2026 erfolgen.

Zusammen mit dem aktuellen Kassenstand des Unternehmens werden die Erlöse aus der Platzierung für folgende Zwecke verwendet werden:

- Erwerbskosten

- Ausgaben für bestehende Assets

- Explorationskosten

- Ausgaben für das Projekt CARP

- Betriebskapital und Unternehmensverwaltung

Vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre auf der bevorstehenden außerplanmäßigen Hauptversammlung erhalten Investoren für jede im Rahmen der Platzierung gezeichnete neue Aktie eine kostenlose, mit der Aktie verbundene börsennotierte Option, die zu einem Preis von 0,05 AUD pro Aktie ausgeübt werden kann und drei Jahre nach dem Ausgabedatum verfällt ("Bezugsoptionen").

GBA Capital Pty. Ltd. ("GBA") fungierte als alleiniger Konsortialführer der Platzierung und erhält eine Barvergütung in Höhe von 6 % (zuzüglich Mehrwertsteuer) der im Rahmen der Platzierung erzielten Erlöse. Als Teil seiner Vergütung werden außerdem 43.333.333 Optionen an GBA ausgegeben, die zum gleichen Preis und mit dem gleichen Verfallsdatum wie die Bezugsoptionen ausgeübt werden können, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre auf der bevorstehenden außerplanmäßigen Hauptversammlung.

Bedingungen der Übernahme

Evion hat einen Aktienkaufvertrag zum Erwerb von Carp Fluorspar Pty Ltd abgeschlossen, die gemäß einer Optionsvereinbarung mit Globex Nevada Inc. eine Option auf eine 100%ige Beteiligung am Flussspatprojekt Carp hält, wobei die Gegenleistung überwiegend aufgeschoben ist.

- Die anfängliche Gegenleistung beschränkt sich auf 150.000 US-Dollar in bar und die Ausgabe von Evion-Aktien im Wert von 250.000 US-Dollar zum Zeitpunkt der Ausgabe, wobei die Aktien der Zustimmung der Aktionäre unterliegen.

- Aufgeschobene Zahlungen in Höhe von insgesamt 1,46 Millionen US-Dollar in bar und 1,75 Millionen US-Dollar in Aktien sind schrittweise über einen Zeitraum von drei Jahren zu leisten.

- Evion hat sich zudem verpflichtet, in den nächsten vier Jahren 3,75 Millionen US-Dollar für Explorationsausgaben im Rahmen des Projekts aufzuwenden.

- Die Ausübung der Option erfolgt nach Erfüllung aller oben genannten Zahlungs- und Ausgabeverpflichtungen.

- Bei Ausübung der Option erhält Globex Nevada Inc. eine Royalty von 3 %, berechnet auf den Bruttoerlös aus dem Carp-Fluorspar-Projekt. Weitere Einzelheiten zu den Bedingungen der Optionsvereinbarung sind im Anhang enthalten.

BurnVoir Corporate Finance ("Burnvoir") fungierte bei der Übernahme als Finanzberater von Evion, während Steinepreis Paganin als Rechtsberater tätig war. BurnVoir (oder dessen Bevollmächtigter) erhält eine Unternehmensberatungsgebühr in Höhe von 18 Millionen Aktien zu denselben Bedingungen wie bei der Platzierung, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre auf der bevorstehenden außerordentlichen Hauptversammlung.

Diese Mitteilung wurde vom Board der Evion Group NL genehmigt.

Kontakt

David Round

Managing Director

Evion Group NL

Scott North

Investor Relations

Kamoa Capital

Sophie Thompson

Marketing & Investor Relations

Evion Group NL

Weitere Informationen - https://eviongroup.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Einige der in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Sie sollten sich bewusst sein, dass solche Aussagen nur Vorhersagen sind und mit inhärenten Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem Faktoren und Risiken, die für die Branchen, in denen die Evion Group tätig ist und tätig werden will, spezifisch sind, sowie die allgemeine Wirtschaftslage, die vorherrschenden Wechselkurse und Zinssätze sowie die Bedingungen auf den Finanzmärkten. Die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse können wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten Ereignissen oder Ergebnissen abweichen.

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Unternehmensprofil

Die Evion Group (ASX:EVG) ist ein vertikal integriertes Graphiterschließungsunternehmen, das angesichts von Projekten in Madagaskar, Indien und Europa auf Wachstumskurs ist.

Wir sind das einzige Graphitprojekt außerhalb Europas, das von der CRA der Europäischen Union als bevorzugter Graphitlieferant für Europa für die Zukunft anerkannt wurde.#_edn1

Status als strategisches EU-Projekt - Wichtigste Vorteile von Evion:

Von der CRA der Europäischen Union als bevorzugter Lieferant von Graphit für Europa anerkannt

- Beschleunigte Genehmigungsverfahren: Erleichtert effizientere behördliche Genehmigungen, reduziert potenzielle Verzögerungen erheblich und unterstützt die zeitnahe Projektentwicklung.

- Verbesserte Finanzierungsmöglichkeiten: Durch eine spezielle Taskforce unter dem CRM-Board, die die Zusammenarbeit zwischen EU- und nationalen, öffentlichen und privaten Finanzinstituten überwacht, um die Projektfinanzierung zu unterstützen.

- Erhöhte Attraktivität für strategische Stakeholder: Verbessert die Zusammenarbeit mit potenziellen Kreditgebern, Investoren, Abnahmepartnern und staatlich geförderten Finanzierungsinitiativen und positioniert Evion als bevorzugten Partner in der europäischen Landschaft für kritische Mineralien.

Das Projekt Maniry

Das Projekt Maniry im Süden Madagaskars zielt darauf ab, eine bedeutende hochgradige Graphitressource mit den schnell wachsenden globalen Märkten zu verbinden, die die Elektrifizierung der Welt vorantreiben, wie beispielsweise Hersteller von Batterieanoden. Madagaskar ist nach China der weltweit größte Produzent und Exporteur von Naturgraphit. Eine im Jahr 2022 abgeschlossene endgültige Machbarkeitsstudie (DFS) ergab, dass Maniry bis zu 21 Jahre lang jährlich bis zu 60 Kilotonnen Graphitkonzentrat produzieren könnte und einen realen Kapitalwert (NPV8) vor Steuern von 263 Millionen US$ aufweist.[ii]

Die Evion Group treibt die Möglichkeit voran, feine Flockenprodukte von Maniry für ihr Batterieanodenmaterialprojekt in Deutschland zu liefern, das auf eine Produktion von bis zu 30.000 Tonnen pro Jahr ausgerichtet ist.

Standort des Projektes Maniry im Süden Madagaskars

Panthera Graphite Technologies

Panthera Graphite Technologies ist ein 50:50-Joint-Venture (JV), das mit Metachem Manufacturing Co gegründet wurde, einem erfahrenen Hersteller von Blähgraphit in der Nähe der Stadt Pune in Indien mit über 20 Jahren Betriebsgeschichte. Die Produktionsstätte von Panthera befindet sich in einer Sonderwirtschaftszone in der Nähe wichtiger Verkehrsinfrastrukturen. Der Betrieb wurde im vierten Quartal 2024 aufgenommen, die erste Lieferung erfolgte im März 2025.

Unser Joint-Venture-Werk für Blähgraphit in der Nähe von Pune, Indien

Link zur Original-Pressemitteilung: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03089135-6A1325064&v=undefined

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#_ednref1 ASX-Mitteilungen vom 5. Juni 2025 und 29. Juli 2025

#_ednref2 Siehe ASX-Veröffentlichung vom 3. November 2022 - BlackEarth schließt positive DFS für das Projekt Maniry ab.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84199Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84199&tr=1



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