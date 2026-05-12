PTA-HV: SCHNIGGE Capital Markets SE: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung -2

DJ PTA-HV: SCHNIGGE Capital Markets SE: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Hauptversammlung gemäß -- 121 Abs. 4a AktG

SCHNIGGE Capital Markets SE: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Hamburg (pta000/12.05.2026/15:30 UTC+2)

SCHNIGGE Capital Markets SE, Hamburg

ISIN DE000A0EKK20, WKN A0EKK2

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der

am 18. Juni 2026 um 9:00 Uhr

im Leonardo Hotel Hamburg-Stillhorn, Stillhorner Weg 40, 21109 Hamburg,

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.

I. Tagesordnung

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Gesellschaft zum 31. Dezember 2025, des Lageberichts der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2025 (einschließlich der erläuternden Angaben nach -- 289a des Handelsgesetzbuchs) sowie des Berichts des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2025 1. Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ist zu diesem Tagesordnungspunkt keine Beschlussfassung erforderlich, da der Verwaltungsrat den von den geschäftsführenden Direktoren aufgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2025 gemäß -- 47 Abs. 5 des Gesetzes zur Ausführung der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE) bereits gebilligt hat und dieser damit festgestellt ist. Beschlussfassung über die Entlastung der geschäftsführenden Direktoren für das Geschäftsjahr 2025 2. Der Verwaltungsrat schlägt vor, 2.1 dem im Geschäftsjahr 2025 amtierenden geschäftsführenden Direktor Andreas Paul Uelhoff für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen; 2.2 dem im Geschäftsjahr 2025 amtierenden geschäftsführenden Direktor Till Gegner für den Zeitraum seiner Amtszeit während dieses Geschäftsjahrs Entlastung zu erteilen; 2.3 dem im Geschäftsjahr 2025 amtierenden geschäftsführenden Direktor Rouven de Haan für den Zeitraum seiner Amtszeit während dieses Geschäftsjahrs Entlastung zu erteilen. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2025 3. Der Verwaltungsrat schlägt vor, 3.1 dem im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitglied des Verwaltungsrats Thomas Ernst Gätcke für den Zeitraum seiner Amtszeit während dieses Geschäftsjahrs Entlastung zu erteilen; 3.2 dem im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitglied des Verwaltungsrats Dr. Rainer Mathias Ropohl für den Zeitraum seiner Amtszeit während dieses Geschäftsjahrs Entlastung zu erteilen; 3.3 dem im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitglied des Verwaltungsrats Till Fabian Gegner für den Zeitraum seiner Amtszeit während dieses Geschäftsjahrs Entlastung zu erteilen; 3.4 dem im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitglied des Verwaltungsrats Andreas Paul Uelhoff für den Zeitraum seiner Amtszeit während dieses Geschäftsjahrs Entlastung zu erteilen; 3.5 dem im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitglied des Verwaltungsrats Rouven de Haan für den Zeitraum seiner Amtszeit während dieses Geschäftsjahrs Entlastung zu erteilen; 3.6 dem im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitglied des Verwaltungsrats Franziska Gätcke für den Zeitraum ihrer Amtszeit während dieses Geschäftsjahrs Entlastung zu erteilen. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026 4. Der Verwaltungsrat schlägt vor, die BeTa Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss sowie für eine etwaige prüferische Durchsicht von Halbjahresfinanzinformationen und Quartalsberichten für das Geschäftsjahr 2026 zu wählen. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2025 Der Verwaltungsrat hat gemäß -- 162 AktG für das Geschäftsjahr 2025 einen Vergütungsbericht über die Vergütung der geschäftsführenden Direktoren und des Verwaltungsrats erstellt und legt diesen Bericht der Hauptversammlung zur Billigung vor. Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025 wurde durch den Abschlussprüfer gemäß -- 162 Abs. 3 AktG daraufhin geprüft, ob die gesetzlich geforderten Angaben nach -- 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht wurden, und wurde mit einem Prüfvermerk gemäß -- 162 Abs. 3 Satz 3 AktG versehen. 5. Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025 und der Vermerk über die Prüfung durch den Abschlussprüfer sind einsehbar unter https://www.schnigge.de/de/investor-relations/verguetungsbericht/ Der Verwaltungsrat schlägt vor, den nach -- 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025, über den der Verwaltungsrat am 17. April 2026 beschlossen hat, zu billigen. Beschlussfassung über Satzungsänderung betreffend den Unternehmensgegenstand (-- 2) Der Verwaltungsrat schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen: Der Gegenstand des Unternehmens wird geändert und -- 2 der Satzung wie folgt neu gefasst: "-- 2 Gegenstand des Unternehmens (1) Gegenstand des Unternehmens ist a) die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Listing-Partner-Services, Corporate Finance, Handel mit Kryptowerten, Verbriefungsgeschäft sowie erlaubnisfreie Kapitalmarktberatung; sowie 6. b) der Aufbau, die Verwaltung und die strategische Steuerung eines eigenen Treasury-Portfolios, insbesondere unter Einbeziehung von Kryptowerten und sonstigen digitalen Vermögenswerten ("Crypto Treasury"), einschließlich aller damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten, wie insbesondere Erwerb, Halten, Verwalten und Veräußern von Kryptowerten, Entwicklung und Umsetzung von Treasury-Strategien, Liquiditätsmanagement, Risikomanagement sowie strukturierte Anlage- und Finanzierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit digitalen Assets; ferner die Erbringung von damit verbundenen Dienstleistungen, soweit diese keiner gesonderten behördlichen Erlaubnis bedürfen; (2) Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte zu tätigen, Maßnahmen durchzuführen und sonstige Handlungen vorzunehmen, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks unmittelbar oder mittelbar erforderlich, geeignet oder dienlich erscheinen. Sie ist insbesondere berechtigt, gleichartige oder ähnliche Unternehmen zu errichten, zu erwerben, zu verwalten und sich an solchen zu beteiligen bzw. solche Beteiligungen zu veräußern, insbesondere auch Beteiligungsgeschäfte durchzuführen. Sie kann Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, ganz oder teilweise unter einer einheitlichen Leitung zusammenfassen, sich auf die Verwaltung der Beteiligungen ganz oder teilweise beschränken und sie durch Verkauf oder in sonstiger Weise verwerten. Sie ist ferner berechtigt, Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu errichten und zu schließen. Sie ist auch zum Abschluss von Unternehmensverträgen jeglicher Art berechtigt." Beschlussfassung über Satzungsänderung betreffend den Verwaltungsrat (-- 6) Der Verwaltungsrat schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen: 7. Der Verwaltungsrat soll verkleinert werden. -- 6 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: "(1) Der Verwaltungsrat besteht aus drei Mitgliedern." Wahlen zum Verwaltungsrat Die Verwaltungsratsmitglieder Dr. Rainer Mathias Ropohl, Till Fabian Gegner, Andreas Paul Uelhoff und Franziska Gätcke haben ihre Ämter mit Wirkung auf den Zeitpunkt der Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung am 18. Juni 2026 vorzeitig niedergelegt. Die Amtszeit des derzeitigen Vorsitzenden des Verwaltungsrats, Thomas Ernst Gätcke, läuft noch bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2027 beschließt. Mit Blick auf die unter Tagesordnungspunkt 7 zur Beschlussfassung vorgelegte Verkleinerung des Verwaltungsrats sind zwei weitere Kandidaten in den Verwaltungsrat zu wählen. 8. Gemäß Art. 43 Abs. 2, 3 Satz 1 SE-VO in Verbindung mit ---- 23 Abs. 1, 24 Abs. 1 Halbsatz 1, 28 Abs. 1 SEAG in Verbindung mit -- 6 Abs. 1, Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft besteht der Verwaltungsrat aus fünf Mitgliedern der Aktionäre, die von der Hauptversammlung gewählt werden. Gemäß -- 6 Abs. 1 n.F. der Satzung wird der Verwaltungsrat für den Fall der Beschlussfassung entsprechend dem Vorschlag unter Tagesordnungspunkt 7 ab dem Tage der Eintragung dieses satzungsändernden Beschlusses aus drei Mitgliedern

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May 12, 2026 09:30 ET (13:30 GMT)

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bestehen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Gemäß -- 6 Abs. 2 der Satzung müssen die Verwaltungsratsmitglieder, die nicht gleichzeitig geschäftsführende Direktoren der Gesellschaft sind, immer die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder stellen. Der Verwaltungsrat schlägt vor, die folgenden Kandidaten in den Verwaltungsrat zu wählen: Meinhard Benn, Geschäftsführer der SatoshiPay GmbH, Berlin, sowie Director der SatoshiPay Ltd, UK, wohnhaft in Pinnow. Die Bestellung von Meinhard Benn erfolgt mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung am 18. Juni 2026 und bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über seine Entlastung für das Geschäftsjahr 2030 beschließt. 8.1 Es gibt keine persönlichen und geschäftlichen Beziehungen zwischen Meinhard Benn und der Gesellschaft, den Organen der Gesellschaft und wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionären. Meinhard Benn ist Mitglied in keinen vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen. Georg Brameshuber, Geschäftsführer der Validvent Technology GmbH, Wien, sowie der Validvent Kryptotreuhand und Steuerberatungs GmbH, Wien, wohnhaft in Wien. Die Bestellung von Georg Brameshuber erfolgt mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung am 18. Juni 2026 und bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über seine Entlastung für das Geschäftsjahr 2030 beschließt. Es gibt keine persönlichen und geschäftlichen Beziehungen zwischen Georg Brameshuber und der Gesellschaft, den Organen der Gesellschaft und wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionären. 8.2 Georg Brameshuber ist Mitglied in keinen vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen. Kurze Lebensläufe über die relevanten Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen sämtlicher Kandidaten können jederzeit auf der Homepage der Gesellschaft unter https://www.schnigge.de/de/investor-relations/hauptversammlung/ abgerufen werden. Beschlussfassung über die Festlegung der Vergütung des Verwaltungsrats Der Verwaltungsrat schlägt vor, zu beschließen, dass Mitglieder des Verwaltungsrats, die nicht gleichzeitig geschäftsführende Direktoren sind, ab dem Geschäftsjahr 2026 und bis die Hauptversammlung die Festvergütung neu festlegt, folgende feste, nach Ablauf des Geschäftsjahres zahlbare Vergütung zuzüglich der ggf. auf die Verwaltungsratsvergütung entfallenden Umsatzsteuer erhalten: 9. a) Der Verwaltungsratsvorsitzende erhält jährlich EUR 4.000,00. b) Weitere Verwaltungsratsmitglieder erhalten jährlich jeweils EUR 2.000,00. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss unter gleichzeitiger Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals und entsprechende Änderung der Satzung Der Verwaltungsrat schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen: -- 4 Abs. 7 der Satzung wird zwecks Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2026 unter gleichzeitiger Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2023 mit Wirkung auf den Zeitpunkt der Eintragung der entsprechenden Satzungsänderung im Handelsregister wie folgt neu gefasst: "(7) Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 17. Juni 2031 um insgesamt bis zu EUR 2.856.474,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 2.856.474 neuen Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2026). Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. Der Verwaltungsrat ist jedoch ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder teilweise auszuschließen. Der Ausschluss des Bezugsrechts ist dabei nur in folgenden Fällen zulässig: (i) bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn Aktien der Gesellschaft an der Börse gehandelt werden (regulierter Markt oder Freiverkehr bzw. die Nachfolger dieser Segmente), die ausgegebenen Aktien 20 % des Grundkapitals nicht übersteigen und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits an der Börse gehandelten Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der Festlegung des Ausgabepreises nicht wesentlich im Sinne der ---- 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet und alle eventuellen weiteren Voraussetzungen von -- 186 Abs. 3 Satz 4 AktG gewahrt sind. Auf den Betrag von 20 % des Grundkapitals ist der Betrag anzurechnen, der auf Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung aufgrund anderer entsprechender Ermächtigungen unter Ausschluss des Bezugsrechts in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung des -- 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben beziehungsweise veräußert werden, soweit eine derartige Anrechnung gesetzlich geboten ist. Im Sinne dieser Ermächtigung gilt als Ausgabebetrag bei Übernahme der neuen Aktien durch einen Emissionsmittler unter gleichzeitiger Verpflichtung des Emissionsmittlers, die neuen Aktien einem oder mehreren von der Gesellschaft bestimmten Dritten zum Erwerb anzubieten, der Betrag, der von dem oder den Dritten zu zahlen ist; (ii) bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen und Beteiligungen an Unternehmen, gewerblichen Schutzrechten, wie z.B. Patenten, Marken oder hierauf gerichtete Lizenzen, oder sonstigen Produktrechten oder sonstigen Sacheinlagen, auch Schuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen und sonstigen Finanzinstrumenten; (iii) soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern der von der Gesellschaft oder ihren Konzerngesellschaften ausgegebenen Schuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung ihres Options- oder Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung einer Options- bzw. Wandlungspflicht zustünde; (iv) für Spitzenbeträge, die infolge des Bezugsverhältnisses entstehen; oder (v) in sonstigen Fällen, in denen ein Bezugsrechtsausschluss im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegt. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die sonstigen Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt zu bestimmen, dass die neuen Aktien gemäß -- 186 Abs. 5 AktG von einem Kreditinstitut, einem Wertpapierinstitut oder einem nach -- 53 Abs. 1 Satz 1 oder -- 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden sollen, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem jeweiligen Umfang der Grundkapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2026 abzuändern." Der Verwaltungsrat bleibt bis zur Eintragung der vorstehend zur Beschlussfassung vorgeschlagenen Satzungsänderungen weiterhin ermächtigt, das derzeit bestehende Genehmigte Kapital 2023 auszunutzen. Der Verwaltungsrat wird angewiesen, die vorstehend zur Beschlussfassung vorgeschlagenen Satzungsänderungen vor Eintragung der unter den Tagesordnungspunkten 13 und 14 zu beschließenden Kapitalherabsetzungen zur Eintragung ins Handelsregister anzumelden. Zu Tagesordnungspunkt 10 Bericht des Verwaltungsrats über den Ausschluss des Bezugsrechts im Rahmen des genehmigten Kapitals gemäß -- 203 Abs. 2 Satz 2 AktG i.V.m. -- 186 Abs. 4 Satz 2 AktG Der Verwaltungsrat der Gesellschaft erstattet hiermit der Hauptversammlung gemäß -- 203 Abs. 2 Satz 2 AktG i.V.m. -- 186 Abs. 4 Satz 2 AktG folgenden Bericht zur Begründung des beabsichtigten Bezugsrechtsausschlusses im Rahmen des vorgenannten Beschlussvorschlags zur Schaffung eines genehmigten Kapitals. a) Einleitung Die Verwaltung schlägt unter Tagesordnungspunkt 10 die Schaffung eines genehmigten Kapitals vor. Das genehmigte Kapital soll die Flexibilität der Gesellschaft erhöhen und ihr im Interesse ihrer Aktionäre 10. zusätzliche Handlungsmöglichkeiten einräumen. Im Falle einer Kapitalerhöhung unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals ist den Aktionären grundsätzlich

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