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12.05.26 | 08:12
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Dow Jones News
12.05.2026 16:03 Uhr
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PTA-HV: SCHNIGGE Capital Markets SE: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung -9-

DJ PTA-HV: SCHNIGGE Capital Markets SE: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Hauptversammlung gemäß -- 121 Abs. 4a AktG

SCHNIGGE Capital Markets SE: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Hamburg (pta000/12.05.2026/15:30 UTC+2)

SCHNIGGE Capital Markets SE, Hamburg

ISIN DE000A0EKK20, WKN A0EKK2

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der

am 18. Juni 2026 um 9:00 Uhr

im Leonardo Hotel Hamburg-Stillhorn, Stillhorner Weg 40, 21109 Hamburg,

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.

I. Tagesordnung 

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Gesellschaft zum 31. Dezember 2025, des Lageberichts der 
       Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2025 (einschließlich der erläuternden Angaben nach -- 289a des 
       Handelsgesetzbuchs) sowie des Berichts des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2025 
 
1.      Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ist zu diesem Tagesordnungspunkt keine Beschlussfassung erforderlich, 
       da der Verwaltungsrat den von den geschäftsführenden Direktoren aufgestellten Jahresabschluss zum 31. 
       Dezember 2025 gemäß -- 47 Abs. 5 des Gesetzes zur Ausführung der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates 
       vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE) bereits gebilligt hat und dieser 
       damit festgestellt ist. 
 
       Beschlussfassung über die Entlastung der geschäftsführenden Direktoren für das Geschäftsjahr 2025 
 
2. 
       Der Verwaltungsrat schlägt vor, 
2.1      dem im Geschäftsjahr 2025 amtierenden geschäftsführenden Direktor Andreas Paul Uelhoff für diesen 
       Zeitraum Entlastung zu erteilen; 
2.2      dem im Geschäftsjahr 2025 amtierenden geschäftsführenden Direktor Till Gegner für den Zeitraum seiner 
       Amtszeit während dieses Geschäftsjahrs Entlastung zu erteilen; 
2.3      dem im Geschäftsjahr 2025 amtierenden geschäftsführenden Direktor Rouven de Haan für den Zeitraum seiner 
       Amtszeit während dieses Geschäftsjahrs Entlastung zu erteilen. 
       Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2025 
 
3. 
       Der Verwaltungsrat schlägt vor, 
3.1      dem im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitglied des Verwaltungsrats Thomas Ernst Gätcke für den Zeitraum 
       seiner Amtszeit während dieses Geschäftsjahrs Entlastung zu erteilen; 
3.2      dem im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitglied des Verwaltungsrats Dr. Rainer Mathias Ropohl für den 
       Zeitraum seiner Amtszeit während dieses Geschäftsjahrs Entlastung zu erteilen; 
3.3      dem im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitglied des Verwaltungsrats Till Fabian Gegner für den Zeitraum 
       seiner Amtszeit während dieses Geschäftsjahrs Entlastung zu erteilen; 
3.4      dem im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitglied des Verwaltungsrats Andreas Paul Uelhoff für den Zeitraum 
       seiner Amtszeit während dieses Geschäftsjahrs Entlastung zu erteilen; 
3.5      dem im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitglied des Verwaltungsrats Rouven de Haan für den Zeitraum seiner 
       Amtszeit während dieses Geschäftsjahrs Entlastung zu erteilen; 
3.6      dem im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitglied des Verwaltungsrats Franziska Gätcke für den Zeitraum 
       ihrer Amtszeit während dieses Geschäftsjahrs Entlastung zu erteilen. 
       Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026 
 
4.      Der Verwaltungsrat schlägt vor, die BeTa Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum 
       Abschlussprüfer für den Jahresabschluss sowie für eine etwaige prüferische Durchsicht von 
       Halbjahresfinanzinformationen und Quartalsberichten für das Geschäftsjahr 2026 zu wählen. 
 
       Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2025 
 
       Der Verwaltungsrat hat gemäß -- 162 AktG für das Geschäftsjahr 2025 einen Vergütungsbericht über die 
       Vergütung der geschäftsführenden Direktoren und des Verwaltungsrats erstellt und legt diesen Bericht der 
       Hauptversammlung zur Billigung vor. 
 
       Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025 wurde durch den Abschlussprüfer gemäß -- 162 Abs. 3 AktG 
       daraufhin geprüft, ob die gesetzlich geforderten Angaben nach -- 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht wurden, 
       und wurde mit einem Prüfvermerk gemäß -- 162 Abs. 3 Satz 3 AktG versehen. 
 
5.      Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025 und der Vermerk über die Prüfung durch den 
       Abschlussprüfer sind einsehbar unter 
 
       https://www.schnigge.de/de/investor-relations/verguetungsbericht/ 
 
       Der Verwaltungsrat schlägt vor, 
 
       den nach -- 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025, über den der 
       Verwaltungsrat am 17. April 2026 beschlossen hat, zu billigen. 
 
       Beschlussfassung über Satzungsänderung betreffend den Unternehmensgegenstand (-- 2) 
 
       Der Verwaltungsrat schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
       Der Gegenstand des Unternehmens wird geändert und -- 2 der Satzung wie folgt neu gefasst: 
 
       "-- 2 
       Gegenstand des Unternehmens 
 
       (1) Gegenstand des Unternehmens ist 
 
       a) die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Listing-Partner-Services, Corporate Finance, 
       Handel mit Kryptowerten, Verbriefungsgeschäft sowie erlaubnisfreie Kapitalmarktberatung; sowie 
6. 
 
       b) der Aufbau, die Verwaltung und die strategische Steuerung eines eigenen Treasury-Portfolios, 
       insbesondere unter Einbeziehung von Kryptowerten und sonstigen digitalen Vermögenswerten ("Crypto 
       Treasury"), einschließlich aller damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten, wie insbesondere Erwerb, 
       Halten, Verwalten und Veräußern von Kryptowerten, Entwicklung und Umsetzung von Treasury-Strategien, 
       Liquiditätsmanagement, Risikomanagement sowie strukturierte Anlage- und Finanzierungsmaßnahmen im 
       Zusammenhang mit digitalen Assets; ferner die Erbringung von damit verbundenen Dienstleistungen, soweit 
       diese keiner gesonderten behördlichen Erlaubnis bedürfen; 
 
       (2) Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte zu tätigen, Maßnahmen durchzuführen und sonstige 
       Handlungen vorzunehmen, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks unmittelbar oder mittelbar 
       erforderlich, geeignet oder dienlich erscheinen. Sie ist insbesondere berechtigt, gleichartige oder 
       ähnliche Unternehmen zu errichten, zu erwerben, zu verwalten und sich an solchen zu beteiligen bzw. 
       solche Beteiligungen zu veräußern, insbesondere auch Beteiligungsgeschäfte durchzuführen. Sie kann 
       Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, ganz oder teilweise unter einer einheitlichen Leitung 
       zusammenfassen, sich auf die Verwaltung der Beteiligungen ganz oder teilweise beschränken und sie durch 
       Verkauf oder in sonstiger Weise verwerten. Sie ist ferner berechtigt, Zweigniederlassungen im In- und 
       Ausland zu errichten und zu schließen. Sie ist auch zum Abschluss von Unternehmensverträgen jeglicher Art 
       berechtigt." 
 
       Beschlussfassung über Satzungsänderung betreffend den Verwaltungsrat (-- 6) 
 
       Der Verwaltungsrat schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
7. 
       Der Verwaltungsrat soll verkleinert werden. -- 6 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 
 
       "(1) Der Verwaltungsrat besteht aus drei Mitgliedern." 
 
       Wahlen zum Verwaltungsrat 
 
       Die Verwaltungsratsmitglieder Dr. Rainer Mathias Ropohl, Till Fabian Gegner, Andreas Paul Uelhoff und 
       Franziska Gätcke haben ihre Ämter mit Wirkung auf den Zeitpunkt der Beendigung der ordentlichen 
       Hauptversammlung am 18. Juni 2026 vorzeitig niedergelegt. Die Amtszeit des derzeitigen Vorsitzenden des 
       Verwaltungsrats, Thomas Ernst Gätcke, läuft noch bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die 
       Entlastung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2027 beschließt. Mit Blick auf die unter 
       Tagesordnungspunkt 7 zur Beschlussfassung vorgelegte Verkleinerung des Verwaltungsrats sind zwei weitere 
       Kandidaten in den Verwaltungsrat zu wählen. 
 
8. 
       Gemäß Art. 43 Abs. 2, 3 Satz 1 SE-VO in Verbindung mit ---- 23 Abs. 1, 24 Abs. 1 Halbsatz 1, 28 Abs. 1 
       SEAG in Verbindung mit -- 6 Abs. 1, Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft besteht der Verwaltungsrat aus 
       fünf Mitgliedern der Aktionäre, die von der Hauptversammlung gewählt werden. Gemäß -- 6 Abs. 1 n.F. der 
       Satzung wird der Verwaltungsrat für den Fall der Beschlussfassung entsprechend dem Vorschlag unter 
       Tagesordnungspunkt 7 ab dem Tage der Eintragung dieses satzungsändernden Beschlusses aus drei Mitgliedern

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May 12, 2026 09:30 ET (13:30 GMT)

DJ PTA-HV: SCHNIGGE Capital Markets SE: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung -2- 

bestehen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Gemäß -- 6 Abs. 2 der Satzung müssen 
       die Verwaltungsratsmitglieder, die nicht gleichzeitig geschäftsführende Direktoren der Gesellschaft sind, 
       immer die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder stellen. 
 
       Der Verwaltungsrat schlägt vor, die folgenden Kandidaten in den Verwaltungsrat zu wählen: 
       Meinhard Benn, Geschäftsführer der SatoshiPay GmbH, Berlin, sowie Director der SatoshiPay Ltd, UK, 
       wohnhaft in Pinnow. 
 
       Die Bestellung von Meinhard Benn erfolgt mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung am 18. Juni 2026 
       und bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über seine Entlastung für das Geschäftsjahr 2030 
       beschließt. 
8.1 
       Es gibt keine persönlichen und geschäftlichen Beziehungen zwischen Meinhard Benn und der Gesellschaft, 
       den Organen der Gesellschaft und wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionären. 
 
       Meinhard Benn ist Mitglied in keinen vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von 
       Wirtschaftsunternehmen. 
 
       Georg Brameshuber, Geschäftsführer der Validvent Technology GmbH, Wien, sowie der Validvent 
       Kryptotreuhand und Steuerberatungs GmbH, Wien, wohnhaft in Wien. 
 
       Die Bestellung von Georg Brameshuber erfolgt mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung am 18. Juni 
       2026 und bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über seine Entlastung für das Geschäftsjahr 2030 
       beschließt. 
 
       Es gibt keine persönlichen und geschäftlichen Beziehungen zwischen Georg Brameshuber und der 
       Gesellschaft, den Organen der Gesellschaft und wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionären. 
 
8.2      Georg Brameshuber ist Mitglied in keinen vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von 
       Wirtschaftsunternehmen. 
 
       Kurze Lebensläufe über die relevanten Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen sämtlicher Kandidaten 
       können jederzeit auf der Homepage der Gesellschaft unter 
 
       https://www.schnigge.de/de/investor-relations/hauptversammlung/ 
 
       abgerufen werden. 
       Beschlussfassung über die Festlegung der Vergütung des Verwaltungsrats 
 
       Der Verwaltungsrat schlägt vor, zu beschließen, dass Mitglieder des Verwaltungsrats, die nicht 
       gleichzeitig geschäftsführende Direktoren sind, ab dem Geschäftsjahr 2026 und bis die Hauptversammlung 
       die Festvergütung neu festlegt, folgende feste, nach Ablauf des Geschäftsjahres zahlbare Vergütung 
       zuzüglich der ggf. auf die Verwaltungsratsvergütung entfallenden Umsatzsteuer erhalten: 
9. 
 
       a) Der Verwaltungsratsvorsitzende erhält jährlich EUR 4.000,00. 
 
       b) Weitere Verwaltungsratsmitglieder erhalten jährlich jeweils EUR 2.000,00. 
 
       Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum 
       Bezugsrechtsausschluss unter gleichzeitiger Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals und 
       entsprechende Änderung der Satzung 
 
       Der Verwaltungsrat schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
       -- 4 Abs. 7 der Satzung wird zwecks Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2026 unter gleichzeitiger 
       Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2023 mit Wirkung auf den Zeitpunkt der Eintragung der 
       entsprechenden Satzungsänderung im Handelsregister wie folgt neu gefasst: 
 
       "(7) Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 17. Juni 
       2031 um insgesamt bis zu EUR 2.856.474,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 2.856.474 neuen 
       Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2026). Den Aktionären steht 
       grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. 
 
       Der Verwaltungsrat ist jedoch ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder teilweise 
       auszuschließen. Der Ausschluss des Bezugsrechts ist dabei nur in folgenden Fällen zulässig: 
 
       (i) bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn Aktien der Gesellschaft an der Börse gehandelt werden 
       (regulierter Markt oder Freiverkehr bzw. die Nachfolger dieser Segmente), die ausgegebenen Aktien 20 % 
       des Grundkapitals nicht übersteigen und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits an 
       der Börse gehandelten Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der 
       Festlegung des Ausgabepreises nicht wesentlich im Sinne der ---- 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
       unterschreitet und alle eventuellen weiteren Voraussetzungen von -- 186 Abs. 3 Satz 4 AktG gewahrt sind. 
       Auf den Betrag von 20 % des Grundkapitals ist der Betrag anzurechnen, der auf Aktien entfällt, die 
       während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung aufgrund anderer 
       entsprechender Ermächtigungen unter Ausschluss des Bezugsrechts in unmittelbarer oder entsprechender 
       Anwendung des -- 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben beziehungsweise veräußert werden, soweit eine 
       derartige Anrechnung gesetzlich geboten ist. Im Sinne dieser Ermächtigung gilt als Ausgabebetrag bei 
       Übernahme der neuen Aktien durch einen Emissionsmittler unter gleichzeitiger Verpflichtung des 
       Emissionsmittlers, die neuen Aktien einem oder mehreren von der Gesellschaft bestimmten Dritten zum 
       Erwerb anzubieten, der Betrag, der von dem oder den Dritten zu zahlen ist; 
 
       (ii) bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zum Erwerb von Unternehmen, 
       Unternehmensteilen und Beteiligungen an Unternehmen, gewerblichen Schutzrechten, wie z.B. Patenten, 
       Marken oder hierauf gerichtete Lizenzen, oder sonstigen Produktrechten oder sonstigen Sacheinlagen, auch 
       Schuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen und sonstigen Finanzinstrumenten; 
 
       (iii) soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern der von der Gesellschaft oder ihren 
       Konzerngesellschaften ausgegebenen Schuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. 
       -pflichten ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung ihres 
       Options- oder Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung einer Options- bzw. Wandlungspflicht zustünde; 
 
       (iv) für Spitzenbeträge, die infolge des Bezugsverhältnisses entstehen; oder 
 
       (v) in sonstigen Fällen, in denen ein Bezugsrechtsausschluss im wohlverstandenen Interesse der 
       Gesellschaft liegt. 
 
       Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die sonstigen Einzelheiten 
       der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt zu bestimmen, 
       dass die neuen Aktien gemäß -- 186 Abs. 5 AktG von einem Kreditinstitut, einem Wertpapierinstitut oder 
       einem nach -- 53 Abs. 1 Satz 1 oder -- 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen 
       tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden sollen, sie den Aktionären zum Bezug 
       anzubieten. 
 
       Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem jeweiligen Umfang der 
       Grundkapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2026 abzuändern." 
 
       Der Verwaltungsrat bleibt bis zur Eintragung der vorstehend zur Beschlussfassung vorgeschlagenen 
       Satzungsänderungen weiterhin ermächtigt, das derzeit bestehende Genehmigte Kapital 2023 auszunutzen. 
 
       Der Verwaltungsrat wird angewiesen, die vorstehend zur Beschlussfassung vorgeschlagenen 
       Satzungsänderungen vor Eintragung der unter den Tagesordnungspunkten 13 und 14 zu beschließenden 
       Kapitalherabsetzungen zur Eintragung ins Handelsregister anzumelden. 
 
       Zu Tagesordnungspunkt 10 
 
       Bericht des Verwaltungsrats über den Ausschluss des Bezugsrechts im Rahmen des genehmigten Kapitals gemäß 
       -- 203 Abs. 2 Satz 2 AktG i.V.m. -- 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 
 
       Der Verwaltungsrat der Gesellschaft erstattet hiermit der Hauptversammlung gemäß -- 203 Abs. 2 Satz 2 
       AktG i.V.m. -- 186 Abs. 4 Satz 2 AktG folgenden Bericht zur Begründung des beabsichtigten 
       Bezugsrechtsausschlusses im Rahmen des vorgenannten Beschlussvorschlags zur Schaffung eines genehmigten 
       Kapitals. 
 
       a) Einleitung 
 
       Die Verwaltung schlägt unter Tagesordnungspunkt 10 die Schaffung eines genehmigten Kapitals vor. Das 
       genehmigte Kapital soll die Flexibilität der Gesellschaft erhöhen und ihr im Interesse ihrer Aktionäre 
10.      zusätzliche Handlungsmöglichkeiten einräumen. 
 
       Im Falle einer Kapitalerhöhung unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals ist den Aktionären grundsätzlich

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May 12, 2026 09:30 ET (13:30 GMT)

DJ PTA-HV: SCHNIGGE Capital Markets SE: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung -3- 

ein Bezugsrecht einzuräumen, das im Wege des mittelbaren Bezugsrechts abgewickelt werden kann. Der 
       Verwaltungsrat soll jedoch ermächtigt werden, in bestimmten Fällen das Bezugsrecht ausschließen zu 
       können. 
 
       b) Bezugsrechtsausschluss bei Kapitalerhöhungen um bis zu 20 % 
 
       Das Bezugsrecht der Aktionäre kann insbesondere bei Barkapitalerhöhungen im Hinblick auf bis zu 20 % des 
       im Zeitpunkt des Wirksamwerdens bzw. der Ausübung der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals 
       ausgeschlossen werden, wenn der Ausgabepreis der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits an der Börse 
       gehandelten Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung nicht wesentlich unterschreitet (-- 
       186 Abs. 3 Satz 4 AktG, erleichterter Bezugsrechtsausschluss). Auf die 20 %-Beschränkung sind andere 
       Fälle des erleichterten Bezugsrechtsausschlusses aufgrund einer gegebenenfalls noch zu beschließenden 
       Ermächtigung durch die Hauptversammlung anzurechnen, soweit dies gesetzlich geboten ist. Die Möglichkeit, 
       das Bezugsrecht der Aktionäre im Hinblick auf Barkapitalerhöhungen, die 20 % des Grundkapitals nicht 
       übersteigen, ausschließen zu können, versetzt die Gesellschaft in die Lage, zur Aufnahme neuer Mittel zur 
       Unternehmensfinanzierung kurzfristig, ohne das Erfordernis eines mindestens 14 Tage dauernden 
       Bezugsangebotes, flexibel auf sich bietende günstige Kapitalmarktsituationen zu reagieren und die neuen 
       Aktien bei institutionellen Anlegern platzieren zu können. 
 
       Bei dem erleichterten Bezugsrechtsausschluss handelt es sich um einen gesetzlich vorgesehenen Regelfall, 
       in dem das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann. Durch die Beschränkung auf 20 % des im 
       Zeitpunkt des Wirksamwerdens bzw. der Ausübung der Ermächtigung vorhandenen Grundkapitals wird das 
       Schutzbedürfnis der Aktionäre im Hinblick auf eine quotenmäßige Verwässerung ihrer Beteiligung 
       berücksichtigt. Aktionäre, die ihre Beteiligungsquote beibehalten wollen, können durch Zukäufe über die 
       Börse die Reduzierung ihrer Beteiligungsquote verhindern. Im Falle des erleichterten 
       Bezugsrechtsausschlusses ist zwingend, dass der Ausgabepreis der neuen Aktien den Börsenkurs nicht 
       wesentlich unterschreitet. Damit wird dem Schutzbedürfnis der Aktionäre hinsichtlich einer wertmäßigen 
       Verwässerung ihrer Beteiligung Rechnung getragen. Durch diese Festlegung des Ausgabepreises nahe am 
       Börsenkurs wird sichergestellt, dass der Wert des Bezugsrechts für die neuen Aktien sich praktisch der 
       Nullmarke nähert. 
 
       c) Bezugsrechtsausschluss bei Sachleistungen 
 
       Das Bezugsrecht kann weiterhin bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zum Erwerb von 
       Unternehmen, Unternehmensteilen und Beteiligungen an Unternehmen, gewerblichen Schutzrechten, wie z.B. 
       Patenten, Marken oder hierauf gerichtete Lizenzen, oder sonstigen Produktrechten oder sonstigen 
       Sacheinlagen, auch Schuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen und sonstigen Finanzinstrumenten, 
       ausgeschlossen werden. Hierdurch soll die Gesellschaft die Möglichkeit erhalten, auf nationalen und 
       internationalen Märkten flexibel auf sich bietende Gelegenheiten insbesondere zum Erwerb von Unternehmen, 
       Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen sowie auf Angebote zu Unternehmenszusammenschlüssen 
       reagieren zu können. Insbesondere im Rahmen von Unternehmens- oder Beteiligungserwerben bestehen 
       vielfältige Gründe, Verkäufern statt eines Kaufpreises ausschließlich in Geld, auch Aktien oder nur 
       Aktien zu gewähren. Insbesondere kann auf diese Weise die Liquidität der Gesellschaft geschont und der/ 
       die Verkäufer an zukünftigen Kurschancen beteiligt werden. Diese Möglichkeit erhöht die 
       Wettbewerbschancen der Gesellschaft bei Akquisitionen. Der Gesellschaft erwächst dadurch kein Nachteil, 
       denn die Emission von Aktien gegen Sachleistung setzt voraus, dass der Wert der Sachleistung in einem 
       angemessenen Verhältnis zum Wert der Aktien steht. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft wird bei der 
       Ausnutzung der Ermächtigung sorgfältig die Bewertungsrelation zwischen der Gesellschaft und der 
       erworbenen Beteiligung bzw. des Unternehmens prüfen und im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft 
       und der Aktionäre den Ausgabepreis der neuen Aktien und die weiteren Bedingungen der Aktienausgabe 
       festlegen. 
 
       d) Bezugsrechtsausschluss bei Schuldverschreibungen 
 
       Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts zu Gunsten der Inhaber der von der Gesellschaft oder 
       ihren Konzerngesellschaften ausgegebenen Schuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. 
       -pflichten dient dem Zweck, im Falle einer Ausnutzung dieser Ermächtigung den Options- bzw. 
       Wandlungspreis nicht entsprechend den sogenannten Verwässerungsklauseln der Options- bzw. 
       Wandlungsbedingungen ermäßigen zu müssen. Vielmehr soll auch den Inhabern der Schuldverschreibungen mit 
       Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten ein Bezugsrecht in dem Umfang eingeräumt werden können, 
       wie es ihnen nach Ausübung des Options- oder Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung der Options- oder 
       Wandlungspflicht zustehen würde. Mit der Ermächtigung erhält der Verwaltungsrat die Möglichkeit, bei der 
       Ausnutzung des genehmigten Kapitals unter sorgfältiger Abwägung der Interessen zwischen beiden 
       Alternativen zu wählen. 
 
       e) Bezugsrechtsausschluss für Spitzenbeträge 
 
       Ferner ist der Verwaltungsrat ermächtigt, das Bezugsrecht zur Vermeidung von Spitzenbeträgen 
       auszuschließen. Spitzenbeträge können sich aus dem Umfang des jeweiligen Volumens der Kapitalerhöhung und 
       der Festlegung eines praktikablen Bezugsverhältnisses ergeben. Der vorgesehene Ausschluss des 
       Bezugsrechts für Spitzenbeträge ermöglicht ein glattes Bezugsverhältnis und erleichtert so die Abwicklung 
       der Emission. Die vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen freien Spitzen werden bestmöglich für 
       die Gesellschaft verwertet. 
 
       f) Bezugsrechtsausschluss in sonstigen Fällen 
 
       Der Bezugsrechtsausschluss für sonstige Fälle, die im Interesse der Gesellschaft liegen, dient der 
       Erhaltung der Flexibilität des Verwaltungsrats in sonstigen Fällen. Zu denken ist etwa an die Eingehung 
       von Kooperationen. Die Bereitstellung eines ausreichenden genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum 
       Ausschluss des Bezugsrechts stärkt insofern die Handlungsmöglichkeiten der Gesellschaft. Der 
       Verwaltungsrat wird das Bezugsrecht nur ausschließen, wenn dies im wohlverstandenen Interesse der 
       Gesellschaft liegt. 
 
       Soweit der Verwaltungsrat während eines Geschäftsjahres die Ermächtigung ausnutzt, wird er in der 
       folgenden Hauptversammlung hierüber berichten. 
       Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, 
       Optionsschuldverschreibungen und Genussrechten mit oder ohne Wandlungs- oder Bezugsrechte(n) sowie zum 
       Ausschluss des Bezugsrechts 
11. 
       Der Verwaltungsrat schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen: 
a)       Volumen 
       Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, bis zum 17. Juni 2031 einmalig oder mehrfach Wandel- und/oder 
       Optionsschuldverschreibungen oder Genussrechte mit oder ohne Wandlungs- oder Bezugsrechten (gemeinsam 
       nachfolgend auch "Schuldverschreibungen" genannt) im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 3.000.000,00 zu 
       begeben. Den Inhabern der im vorhergehenden Satz genannten Schuldverschreibungen können Wandlungs- oder 
       Bezugsrechte auf bis zu 2.856.474 Aktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital in 
       Höhe von insgesamt bis zu EUR 2.856.474,00 gewährt werden. Die Wandlungs- und Bezugsrechte können aus 
       einem in dieser oder künftigen Hauptversammlungen zu beschließenden bedingten Kapital, aus bestehendem 
       oder künftigem genehmigten Kapital und/oder aus Barkapitalerhöhung und/oder aus bestehenden Aktien 
       bedient werden und/oder einen Barausgleich anstelle der Lieferung von Aktien vorsehen. 
b)      Gegenleistung 
       Die Schuldverschreibungen können gegen Barleistungen und auch gegen Sachleistungen begeben werden, sofern 
       der Wert der Sachleistung den Ausgabepreis erreicht. Die Schuldverschreibungen können ferner unter 
       Beachtung des zulässigen maximalen Gesamtnennbetrages außer in Euro auch in der gesetzlichen Währung 
       eines OECD-Landes begeben werden. 
c)       Laufzeit

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May 12, 2026 09:30 ET (13:30 GMT)

DJ PTA-HV: SCHNIGGE Capital Markets SE: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung -4- 

Die Schuldverschreibungen können mit oder ohne Laufzeit begeben werden. 
d)      Ausgabe durch Konzerngesellschaft 
       Die Schuldverschreibungen können auch durch eine Konzerngesellschaft der Gesellschaft im Sinne von -- 18 
       AktG ausgegeben werden, an der die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar mit mindestens 75 % beteiligt 
       ist; für diesen Fall wird der Verwaltungsrat ermächtigt, für die Gesellschaft die Garantie für die 
       jeweiligen Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und/oder die Genussrechte zu übernehmen und den 
       Inhabern von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen oder Genussrechten Options- bzw. 
       Wandlungsrechte auf Aktien der Gesellschaft zu gewähren. 
e)       Bezugsrecht 
       Bei der Ausgabe der Schuldverschreibungen steht den Aktionären ein gesetzliches Bezugsrecht zu, sofern 
       nicht das Bezugsrecht gemäß den nachfolgenden Regelungen ausgeschlossen wird. Werden die 
       Schuldverschreibungen von einer Konzerngesellschaft ausgegeben wie vorstehend unter d) beschrieben, so 
       ist die Gesellschaft verpflichtet, die Gewährung des gesetzlichen Bezugsrechts an die Aktionäre sicher zu 
       stellen, sofern nicht das Bezugsrecht gemäß den nachfolgenden Regelungen ausgeschlossen wird. Die 
       Schuldverschreibungen können auch einem Emissionsmittler mit der Verpflichtung angeboten werden, sie den 
       Aktionären zum Bezug anzubieten. 
f)      Bezugsrechtsausschluss 
       Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, 
 
       (i) um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen; 
 
       (ii) um die Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und/oder die Genussrechte, die mit einem 
       Wandlungs- oder Bezugsrecht versehen sind, einzelnen Investoren zur Zeichnung anzubieten, soweit unter 
       entsprechender Beachtung von -- 186 Abs. 3 Satz 4 AktG der Anteil der aufgrund dieser 
       Schuldverschreibungen auszugebenden Aktien 20 % des bei Wirksamwerden dieser Ermächtigung und bei der 
       Beschlussfassung über die Ausübung der Ermächtigung vorhandenen Grundkapitals nicht übersteigt und der 
       Ausgabepreis der Schuldverschreibungen den nach anerkannten Methoden der Finanzmathematik ermittelten 
       theoretischen Marktwert der Schuldverschreibungen nicht wesentlich unterschreitet. Auf den Betrag von 20 
       % des Grundkapitals ist der Betrag anzurechnen, der auf Aktien entfällt, die aufgrund einer anderen 
       entsprechenden Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in unmittelbarer oder entsprechender 
       Anwendung des -- 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben beziehungsweise veräußert werden, soweit eine 
       derartige Anrechnung gesetzlich geboten ist; 
 
       (iii) um die Genussrechte ohne Wandlungs- oder Bezugsrecht einzelnen Investoren zur Zeichnung anzubieten, 
       soweit der Ausgabepreis den nach anerkannten Methoden der Finanzmathematik ermittelten theoretischen 
       Marktwert der Genussrechte nicht wesentlich unterschreitet und soweit die Genussrechte lediglich 
       obligationsähnlich ausgestaltet sind, d.h. weder mitgliedschaftsähnliche Rechte noch Wandlungs- oder 
       Bezugsrechte auf Aktien der Gesellschaft begründen, keine Beteiligung am Liquidationserlös gewähren und 
       sich die Höhe der Ausschüttung nicht nach der Höhe des Jahresüberschusses, des Bilanzgewinns oder der 
       Dividende richtet; 
 
       (iv) soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern von Umtausch- und Bezugsrechten, die von der 
       Gesellschaft oder Konzernunternehmen der Gesellschaft auf Aktien der Gesellschaft eingeräumt wurden, in 
       dem Umfang ein Bezugsrecht auf Schuldverschreibungen, die nach dieser Ermächtigung ausgegeben werden, zu 
       gewähren, wie es ihnen nach Ausübung ihres Wandlungs- oder Bezugsrechts beziehungsweise nach Erfüllung 
       einer etwaigen Wandlungspflicht zustünde (Verwässerungsschutz), oder 
 
       (v) soweit Schuldverschreibungen gegen Sachleistungen, insbesondere zum Erwerb von Unternehmen, 
       Unternehmensteilen und Beteiligungen an Unternehmen, gewerblichen Schutzrechten, wie z.B. Patenten, 
       Marken oder hierauf gerichtete Lizenzen, oder sonstigen Produktrechten oder sonstigen Sacheinlagen, auch 
       Schuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen und sonstigen Finanzinstrumenten, begeben werden und 
       der Ausschluss des Bezugsrechts im überwiegenden Interesse der Gesellschaft liegt; 
 
       (vi) in sonstigen Fällen, in denen ein Bezugsrechtsausschluss im wohlverstandenen Interesse der 
       Gesellschaft liegt. 
g)      Bezugspreis, Verwässerungsschutz 
       Bei Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und/oder Genussrechten mit Wandlungs- oder Bezugsrecht 
       ist ein Umtausch- oder Bezugsverhältnis festzulegen. Das Umtauschverhältnis ergibt sich aus der Division 
       des Nennbetrags einer einzelnen Schuldverschreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis für eine 
       Aktie. Das Umtauschverhältnis kann sich auch durch Division des unter dem Nennbetrag liegenden 
       Ausgabepreises einer Schuldverschreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis für eine Aktie ergeben. 
       Diese Regelungen gelten entsprechend für das Bezugsverhältnis. Der jeweils festzusetzende Wandlungs-/ 
       Options- oder Bezugspreis für eine Aktie muss mindestens 80 % des durchschnittlichen Börsenkurses der 
       Aktie der Gesellschaft an den letzten zehn Börsenhandelstagen vor der Beschlussfassung des 
       Verwaltungsrats über die Ausgabe der Schuldverschreibungen in der Eröffnungsauktion im XETRA(R)-Handel an 
       der Frankfurter Wertpapierbörse (oder einem von der Deutsche Börse AG bestimmten Nachfolgesystem) oder, 
       sofern ein XETRA(R)-Handel in Aktien der Gesellschaft nicht stattfindet, derjenigen Börse an der in 
       diesen zehn Börsenhandelstagen die meisten Aktien (Anzahl) der Gesellschaft in Summe gehandelt wurden, 
       betragen. 
 
       Für den Fall, dass die Gesellschaft während der Laufzeit der nach dieser Ermächtigung ausgegebenen 
       Schuldverschreibungen unter Einräumung eines Bezugsrechts an ihre Aktionäre das Grundkapital erhöht oder 
       weitere Schuldverschreibungen, einschließlich Gewinnschuldverschreibungen oder Genussrechte, mit 
       Umtausch- oder Bezugsrechten auf Aktien der Gesellschaft ausgibt, ohne dass zugleich auch den Inhabern 
       der nach diesem Beschluss ausgegebenen und mit einem Umtausch- oder Bezugsrecht versehenen 
       Schuldverschreibungen ein Bezugsrecht eingeräumt wird, wie es ihnen nach Ausübung ihres Umtausch- oder 
       Bezugsrechts zustehen würde, können in den Ausgabebedingungen der Schuldverschreibungen insbesondere die 
       nachfolgenden Regelungen vorgesehen werden (Verwässerungsschutzklausel): 
 
       (i) Kapitalerhöhung gegen Einlagen und Gewährung von sonstigen Bezugsrechten 
 
       Im Falle einer Kapitalerhöhung gegen Einlagen unter Gewährung von Bezugsrechten oder der Gewährung von 
       sonstigen Bezugsrechten wird der Wandlungspreis um den Bezugsrechtswert ermäßigt. 
 
       Der "Bezugsrechtswert" entspricht dabei (i) dem durchschnittlichen Börsenkurs des den Aktionären 
       zustehenden Bezugsrechts an den letzten zehn Börsenhandelstagen der Bezugsrechte in der Eröffnungsauktion 
       im XETRA(R)-Handel (oder einem von der Deutsche Börse AG bestimmten Nachfolgesystem) oder, sofern ein 
       XETRA(R)-Handel in Aktien der Gesellschaft nicht stattfindet, eines solchen im Freiverkehr der 
       Frankfurter Wertpapierbörse, oder, sofern weder ein XETRA(R)-Handel in Aktien der Gesellschaft noch ein 
       Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse stattfindet, derjenigen Börse, an der in diesen 
       zehn Börsenhandelstagen die meisten Aktien (Anzahl) der Gesellschaft in Summe gehandelt wurden, oder, 
       soweit ein Handel mit Bezugsrechten im XETRA(R)-Handel oder im Freiverkehr der Frankfurter 
       Wertpapierbörse oder einer anderen Börse nicht stattfindet, (ii) dem von der in den Ausgabebedingungen 
       festgesetzten Wandlungsstelle oder Bezugsstelle nach finanzmathematischen Methoden ermittelten Wert des 
       Bezugsrechts. 
 
       (ii) Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln 
 
       Im Falle einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln erhöht sich das zur Sicherung des Wandlungsrechts 
       bestehende bedingte Kapital im gleichen Verhältnis wie das Grundkapital (-- 218 AktG). Den 
       Anleihegläubigern werden bei Ausübung ihres Wandlungsrechts so viele zusätzliche Aktien zur Verfügung 
       gestellt, als hätten sie ihr Wandlungsrecht zum Zeitpunkt der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln 
       bereits ausgeübt. Bruchteile von Aktien, die in Folge einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln 
       entstehen, werden bei der Ausübung des Wandlungsrechts nicht ausgeglichen. 
 
       (iii) Aktiensplit

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May 12, 2026 09:30 ET (13:30 GMT)

DJ PTA-HV: SCHNIGGE Capital Markets SE: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung -5- 

Falls sich die Anzahl der Aktien verändert, ohne dass sich das Grundkapital ändert (Neueinteilung des 
       Grundkapitals), gilt die in vorstehend (ii) vorgesehene Regelung sinngemäß. 
 
       In jedem Fall darf der anteilige Betrag am Grundkapital der je Schuldverschreibung zu beziehenden Aktien 
       den Ausgabepreis der Schuldverschreibung nicht übersteigen. 
h)      Weitere Bedingungen der Schuldverschreibungen 
       Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung der 
       Schuldverschreibungen, insbesondere Laufzeit, Ausgabe- und Ausübungszeiträume sowie Kündigung, 
       Ausgabepreis der Schuldverschreibungen, Zinssatz, Stückelung und Anpassung des Bezugspreises und 
       Begründung einer Wandlungspflicht festzusetzen. 
 
       Zu Tagesordnungspunkt 11 
 
       Bericht des Verwaltungsrats gemäß -- 221 Abs. 4 Satz 2 AktG i.V.m. -- 186 Abs. 4 AktG über den Ausschluss 
       des Bezugsrechts im Rahmen der Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, 
       Optionsschuldverschreibungen und Genussrechten mit oder ohne Wandlungs- oder Bezugsrechte(n) 
 
       a) Einleitung 
 
       Der Verwaltungsrat bittet die Aktionäre der Gesellschaft um die Ermächtigung zur Begebung von 
       Wandelschuldverschreibungen und Optionsschuldverschreibungen sowie von Genussrechten mit oder ohne 
       Wandlungs- oder Bezugsrecht. Diese Finanzierungsinstrumente können jeweils mit Umtauschrechten oder 
       Bezugsrechten auf Aktien der Gesellschaft versehen werden. Den Inhabern dieser Umtausch- oder 
       Bezugsrechte wird dadurch die Möglichkeit eröffnet, Aktien der Gesellschaft zu erwerben, indem sie ihre 
       bereits an die Gesellschaft erbrachten Leistungen in Eigenkapital umwandeln (Umtauschrecht) oder eine 
       zusätzliche Einzahlung in das Eigenkapital der Gesellschaft leisten (Bezugsrecht). Die Gesellschaft kann 
       bei einer Emission auch beschließen, dass die begebenen Schuldverschreibungen und Genussrechte später auf 
       Verlangen der Gesellschaft in Aktien der Gesellschaft zu tauschen sind (Wandlungspflicht). Lieferung der 
       Aktien bei Ausübung der Umtausch- und Bezugsrechte bzw. Erfüllung der Wandlungspflicht ist möglich aus 
       bedingtem Kapital, genehmigtem Kapital oder eigenen Aktien. Auch ein Barausgleich wäre möglich. 
 
       Die Ermächtigung soll in erster Linie dazu dienen, die Kapitalausstattung der Gesellschaft bei Bedarf 
       zügig und flexibel stärken zu können. 
 
       Die zum gegenwärtigen Zeitpunkt weitgehend offene Festlegung der Bedingungen für die Begebung der 
       genannten Finanzierungsinstrumente ermöglicht es der Gesellschaft, auf die jeweils aktuellen 
       Marktverhältnisse angemessen zu reagieren und neues Kapital zu möglichst geringen Kosten aufzunehmen. 
       Rein vorsorglich soll mit der vorgeschlagenen Ermächtigung auch die Möglichkeit geschaffen werden, diese 
       Finanzierungsinstrumente wie ein genehmigtes Kapital zum liquiditätsschonenden Erwerb von 
       Vermögensgegenständen, insbesondere zum Erwerb von Unternehmen und Beteiligungen hieran, zu nutzen. In 
       der Praxis dürfte diese Verwendung jedoch von untergeordneter Bedeutung sein. 
 
       Bei der Begebung dieser Finanzierungsinstrumente haben die Aktionäre der Gesellschaft gemäß -- 221 Abs. 4 
       AktG grundsätzlich ein Bezugsrecht hierauf. 
 
       Mit den erbetenen Ermächtigungen soll der Gesellschaft die Möglichkeit eröffnet werden, das Bezugsrecht 
       in bestimmten Fällen auszuschließen, wenn dies im überwiegenden Interesse der Gesellschaft erforderlich 
       sein sollte. Im Einzelnen gilt hierbei Folgendes: 
 
       b) Bezugsrechtsausschluss für Spitzenbeträge 
 
       Der Verwaltungsrat soll ermächtigt werden, das Bezugsrecht für Spitzenbeträge auszuschließen. Dies kann 
       erforderlich werden, wenn anders ein praktikables Bezugsverhältnis nicht zu erreichen ist. Die 
       Gesellschaft wird sich bemühen, freie Spitzen im Interesse der Aktionäre bestmöglich zu verwerten. 
 
       c) Bezugsrechtsausschluss bei Kapitalerhöhungen um bis zu 20 % 
 
       Für die Ausgabe von Options- und Wandelschuldverschreibungen sowie für Genussrechte, die mit einem 
       Umtausch- oder Bezugsrecht auf Aktien der Gesellschaft versehen sind, soll der Verwaltungsrat in 
       entsprechender Anwendung von -- 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ermächtigt werden, das Bezugsrecht auszuschließen, 
       wenn der Ausgabepreis des jeweiligen Finanzierungsinstruments dessen nach anerkannten Methoden der 
       Finanzmathematik ermittelten theoretischen Marktwert nicht wesentlich unterschreitet. Dieser 
       Bezugsrechtsausschluss könnte erforderlich werden, wenn eine Schuldverschreibung schnell platziert werden 
       soll, um ein günstiges Marktumfeld zu nutzen. Durch den Ausschluss des Bezugsrechts erhält die 
       Gesellschaft in diesem Fall die erforderliche Flexibilität, eine günstige Kapitalmarktsituation 
       kurzfristig zu nutzen. 
 
       Die Interessen der Aktionäre werden in diesem Fall dadurch gewahrt, dass der Ausgabepreis der 
       Schuldverschreibungen nicht wesentlich unter dem Marktwert liegt, wodurch der Wert des ausgeschlossenen 
       Bezugsrechts soweit wie möglich minimiert wird. Daneben ist diese Ermächtigung auf die in -- 186 Abs. 3 
       Satz 4 AktG vorgesehene Grenze von 20 % des Grundkapitals beschränkt. Durch diese Vorgaben sind die 
       Aktionäre nach der Vorstellung des Gesetzgebers vor einer zu weitgehenden Verwässerung ihres 
       Anteilsbesitzes geschützt. 
 
       d) Bezugsrechtsausschluss bei rein schuldrechtlichen Genussrechten 
 
       Der Verwaltungsrat soll ferner ermächtigt werden, bei der Ausgabe von Genussrechten, die in ihrer 
       Ausstattung nicht aktiengleich oder aktienähnlich sind, also insbesondere keine Teilhabe am 
       Liquidationserlös gewähren und bei denen sich die Höhe der Ausschüttung nicht nach der Höhe des 
       Jahresüberschusses, des Bilanzgewinns oder der Dividende richtet, und die nicht mit Wandlungs- oder 
       Bezugsrechten verbunden sind, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Unter der Prämisse einer 
       obligationsähnlichen Ausgestaltung der Genussrechte wird die mitgliedschaftliche Position der Aktionäre 
       nicht betroffen; weder das Stimmrecht noch der anteilige Dividendenanspruch oder der Anteil am 
       Gesellschaftsvermögen würden durch eine bezugsrechtslose Genussrechtsemission verändert. Im Falle eines 
       Bezugsrechtsausschlusses müssten die Genussrechte zudem verbindlich zu marktgerechten Ausgabebedingungen 
       begeben werden, so dass sich diesbezüglich schon kein nennenswerter Bezugsrechtswert ergäbe. Demgegenüber 
       wird der Verwaltungsrat durch die Möglichkeit eines Bezugsrechtsausschlusses in die Lage versetzt, ein 
       niedriges Zinsniveau bzw. eine günstige Nachfragesituation flexibel und kurzfristig für eine Emission zu 
       nutzen. Dadurch ist er in der Lage, das Platzierungsrisiko deutlich zu reduzieren. Dagegen bestünde bei 
       einer Genussrechtsemission unter Wahrung des Bezugsrechts die je nach Marktlage mehr oder weniger große 
       Gefahr, dass sich die einmal festgesetzten Konditionen bis zum Zeitpunkt der tatsächlichen Platzierung am 
       Markt als nicht mehr marktgerecht erweisen. Die Gesellschaft liefe daher Gefahr, die Genussrechte gar 
       nicht platzieren zu können, oder aber, diese zu günstig zu platzieren. Beides wäre nicht im Interesse der 
       Gesellschaft oder ihrer Aktionäre. Um dem Schutzbedürfnis der Aktionäre Rechnung zu tragen, wird der 
       Verwaltungsrat jedoch im Einzelfall sorgfältig prüfen, ob ein Bezugsrechtsausschluss im Interesse der 
       Gesellschaft erforderlich ist. 
 
       e) Bezugsrechtsausschluss für Verwässerungsschutz 
 
       Darüber hinaus soll das Bezugsrecht ausgeschlossen werden können, soweit dies erforderlich ist, um auch 
       den Inhabern von Umtausch- und Bezugsrechten ein Bezugsrecht zu gewähren, wie es ihnen zustünde, wenn sie 
       ihr Umtausch- oder Bezugsrecht bereits ausgeübt beziehungsweise ihre Wandlungspflicht bereits erfüllt 
       hätten. Finanzierungsinstrumente wie die hier beschriebenen enthalten in ihren Bedingungen regelmäßig 
       eine Verwässerungsschutzklausel für den Fall, dass die Gesellschaft weitere solcher 
       Finanzierungsinstrumente oder Aktien emittiert, auf die die Aktionäre ein Bezugsrecht haben. Damit der 
       Wert dieser Finanzierungsinstrumente durch solche Maßnahmen nicht beeinträchtigt wird, erhalten die 
       Inhaber dieser Finanzierungsinstrumente in der Regel dadurch einen Ausgleich, dass der Umtausch- oder 
       Bezugspreis ermäßigt wird oder dass sie ebenfalls ein Bezugsrecht auf die später emittierten

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May 12, 2026 09:30 ET (13:30 GMT)

DJ PTA-HV: SCHNIGGE Capital Markets SE: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung -6- 

Finanzierungsinstrumente oder Aktien erhalten. Um insoweit größtmögliche Flexibilität zu erhalten, soll 
       daher auch für diesen Fall die Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss bestehen. Dies dient einer 
       erleichterten Platzierung und damit letztlich der optimalen Finanzierungsstruktur der Gesellschaft. 
 
       f) Bezugsrechtsausschluss bei Sachleistungen 
 
       Des Weiteren soll das Bezugsrecht ausgeschlossen werden können, um die jeweiligen Finanzinstrumente gegen 
       Sachleistungen begeben zu können. Die Ermächtigung soll der Gesellschaft die Möglichkeit verschaffen, 
       diese Finanzierungsinstrumente auch im Zusammenhang mit dem Erwerb von Vermögensgegenständen einzusetzen. 
       Dies kann, wie schon aus dem Wortlaut des Beschlussvorschlags hervorgeht, insbesondere beim Erwerb von 
       Unternehmen, Unternehmensteilen und Beteiligungen an Unternehmen, gewerblichen Schutzrechten, wie z.B. 
       Patenten, Marken oder hierauf gerichtete Lizenzen, oder sonstigen Produktrechten oder sonstigen 
       Sacheinlagen, auch Schuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen und sonstigen Finanzinstrumenten, 
       praktisch werden. In solchen Fällen bestehen die Verkäufer häufig darauf, eine Gegenleistung in anderer 
       Form als Geld oder nur Geld zu erhalten. Dann kann es eine interessante Alternative darstellen, anstelle 
       oder neben der Gewährung von Aktien oder Barleistungen Schuldverschreibungen mit Options- oder 
       Wandlungsrechten oder Genussrechte anzubieten. Diese Möglichkeit schafft zusätzliche Flexibilität und 
       erhöht die Chancen der Gesellschaft bei Akquisitionen. 
 
       Sowohl die Ermächtigung zur Ausgabe gegen Sachleistungen als auch ein diesbezüglicher 
       Bezugsrechtsausschluss sollen jedoch nur dann genutzt werden, wenn der Erwerb des betreffenden 
       Gegenstands im überwiegenden Interesse der Gesellschaft liegt und ein anderweitiger Erwerb, insbesondere 
       durch Kauf, rechtlich oder tatsächlich nicht oder nur zu ungünstigeren Bedingungen in Betracht kommt. In 
       diesen Fällen wird die Gesellschaft indes stets prüfen, ob ein ebenso geeigneter Weg zum Erwerb der Sache 
       zur Verfügung steht, der in seinen Auswirkungen weniger stark in die Stellung der Aktionäre eingreift. 
       Dem Interesse der Aktionäre wird weiter dadurch Rechnung getragen, dass die Gesellschaft bei dem Erwerb 
       von Sachleistungen gegen die Begebung einer Schuldverschreibung und/oder von Genussrechten und/oder die 
       Ausgabe neuer Aktien verpflichtet ist, sich an Marktpreisen zu orientieren. 
 
       g) Bezugsrechtsausschluss in sonstigen Fällen 
 
       Der Bezugsrechtsausschluss für sonstige Fälle, die im Interesse der Gesellschaft liegen, dient der 
       Erhaltung der Flexibilität des Verwaltungsrats in sonstigen Fällen. Zu denken ist etwa an die Eingehung 
       von Kooperationen. Die Bereitstellung einer ausreichenden Ermächtigung für Wandelschuldverschreibungen, 
       etc. mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts stärkt insofern die Handlungsmöglichkeiten der 
       Gesellschaft. Der Verwaltungsrat wird das Bezugsrecht nur ausschließen, wenn dies im wohlverstandenen 
       Interesse der Gesellschaft liegt. 
 
       Konkrete Pläne für eine Ausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel-/Optionsschuldverschreibungen 
       und Genussrechten bestehen derzeit nicht. Der Verwaltungsrat wird in jedem Fall sorgfältig prüfen, ob die 
       Ausnutzung der Ermächtigung im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre ist. 
       Beschlussfassung über die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2026 und entsprechende Satzungsänderung 
 
       Der Verwaltungsrat schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
       a) Das Grundkapital wird um bis zu EUR 2.856.474,00 durch Ausgabe von bis zu 2.856.474 neuen Aktien mit 
       Gewinnberechtigung ab Beginn des letzten Geschäftsjahrs, für das noch kein Gewinnverwendungsbeschluss 
       gefasst wurde, bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2026). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Bedienung 
       von Schuldverschreibungen, die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 18. Juni 
       2026 unter Tagesordnungspunkt 11 ausgegeben werden. Dabei wird die bedingte Kapitalerhöhung nur insoweit 
       durchgeführt, wie 
 
       (i) die Inhaber von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und/oder von Genussrechten mit 
       Umtausch- oder Bezugsrechten, die von der Gesellschaft oder ihr nachgeordneten Konzernunternehmen 
       aufgrund des in der Hauptversammlung vom 18. Juni 2026 gefassten Ermächtigungsbeschlusses bis zum 17. 
       Juni 2031 ausgegeben wurden, von ihrem Umtausch- oder Bezugsrecht Gebrauch machen und die Gesellschaft 
       sich entschließt, die Umtausch- bzw. Bezugsrechte aus diesem Bedingten Kapital 2026 zu bedienen, oder 
 
       (ii) die zur Wandlung verpflichteten Inhaber von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und/oder 
       von Genussrechten mit Umtausch- oder Bezugsrechten, die von der Gesellschaft oder ihren nachgeordneten 
       Konzernunternehmen aufgrund des in der Hauptversammlung vom 18. Juni 2026 gefassten 
       Ermächtigungsbeschlusses bis zum 17. Juni 2031 ausgegeben wurden, ihre Pflicht zum Umtausch erfüllen und 
       die Gesellschaft sich entschließt, die Umtausch- bzw. Bezugsrechte aus diesem Bedingten Kapital 2026 zu 
       bedienen. 
 
       Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu den nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten 
       Ermächtigungsbeschlusses in den Schuldverschreibungs- bzw. Optionsbedingungen jeweils zu bestimmenden 
       Wandlungs- bzw. Optionspreisen. 
 
       Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung 
       festzulegen. Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem jeweiligen 
       Umfang der Grundkapitalerhöhung aus dem Bedingten Kapital 2026 abzuändern. 
 
12.      b) In die Satzung wird folgender neuer -- 4 Abs. 8 eingefügt: 
 
       "Das Grundkapital ist um bis zu EUR 2.856.474,00 durch Ausgabe von bis zu 2.856.474 neuen Aktien mit 
       Gewinnberechtigung ab Beginn des letzten Geschäftsjahrs, für das noch kein Gewinnverwendungsbeschluss 
       gefasst wurde, bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2026). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Bedienung 
       von Schuldverschreibungen, die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 18. Juni 
       2026 unter Tagesordnungspunkt 11 ausgegeben werden. Dabei wird die bedingte Kapitalerhöhung nur insoweit 
       durchgeführt, wie 
 
       (i) die Inhaber von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und/oder von Genussrechten mit 
       Umtausch- oder Bezugsrechten, die von der Gesellschaft oder ihr nachgeordneten Konzernunternehmen 
       aufgrund des in der Hauptversammlung vom 18. Juni 2026 gefassten Ermächtigungsbeschlusses bis zum 17. 
       Juni 2031 ausgegeben wurden, von ihrem Umtausch- oder Bezugsrecht Gebrauch machen und die Gesellschaft 
       sich entschließt, die Umtausch- bzw. Bezugsrechte aus diesem Bedingten Kapital 2026 zu bedienen, oder 
 
       (ii) die zur Wandlung verpflichteten Inhaber von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und/oder 
       von Genussrechten mit Umtausch- oder Bezugsrechten, die von der Gesellschaft oder ihren nachgeordneten 
       Konzernunternehmen aufgrund des in der Hauptversammlung vom 18. Juni 2026 gefassten 
       Ermächtigungsbeschlusses bis zum 17. Juni 2031 ausgegeben wurden, ihre Pflicht zum Umtausch erfüllen und 
       die Gesellschaft sich entschließt, die Umtausch- bzw. Bezugsrechte aus diesem Bedingten Kapital 2026 zu 
       bedienen. 
 
       Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu den nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten 
       Ermächtigungsbeschlusses in den Schuldverschreibungs- bzw. Optionsbedingungen jeweils zu bestimmenden 
       Wandlungs- bzw. Optionspreisen. 
 
       Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung 
       festzulegen. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem jeweiligen 
       Umfang der Grundkapitalerhöhung aus dem Bedingten Kapital 2026 abzuändern." 
 
       Der Verwaltungsrat wird angewiesen, die vorstehend zur Beschlussfassung vorgeschlagenen 
       Satzungsänderungen vor Eintragung der unter den Tagesordnungspunkten 13 und 14 zu beschließenden 
       Kapitalherabsetzungen zur Eintragung ins Handelsregister anzumelden. 
       Beschlussfassung über eine Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft gemäß -- 237 AktG im Wege der 
       Einziehung sowie entsprechende Satzungsänderung 
 
       Der Verwaltungsrat schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
       a) Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 5.712.949,00, eingeteilt in 5.712.949 auf den

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May 12, 2026 09:30 ET (13:30 GMT)

DJ PTA-HV: SCHNIGGE Capital Markets SE: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung -7- 

Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1,00, wird um EUR 
       4,00 auf EUR 5.712.945,00 herabgesetzt. Die Herabsetzung erfolgt durch Einziehung von insgesamt 4 (vier) 
       Inhaberaktien, die der Gesellschaft von einer Aktionärin, der MERIDIANA Capital Markets SE, unentgeltlich 
       zur Verfügung gestellt worden sind, in vereinfachter Form nach -- 237 Abs. 3 Nr. 1, Abs. 4 AktG zum Zweck 
       der Beseitigung dieser Mitgliedschaftsrechte, der Einstellung in die Kapitalrücklage der Gesellschaft und 
       zur Herstellung eines glatten Herabsetzungsverhältnisses von 5:1 für die unter Punkt 14 der Tagesordnung 
       vorgeschlagene Kapitalherabsetzung. Der durch die Kapitalherabsetzung freiwerdende Betrag des 
       Grundkapitals von EUR 4,00 wird gemäß -- 237 Abs. 5 AktG in die Kapitalrücklage eingestellt. 
 
13. 
       Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Herabsetzung des Grundkapitals und 
       ihrer Durchführung festzusetzen. 
 
       b) -- 4 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 
 
       "Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 5.712.945,00 (in Worten: Euro 
       Fünfmillionensiebenhundertzwölftausendneunhundertfünfundvierzig) und ist eingeteilt in 5.712.945 
       Stückaktien." 
 
       Der Verwaltungsrat wird angewiesen, die Durchführung der unter diesem Tagesordnungspunkt 13 beschlossenen 
       Kapitalherabsetzung und entsprechende Satzungsänderung in der Reihenfolge nach der gemäß 
       Tagesordnungspunkt 10 beschlossenen Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2026 zur Eintragung in das 
       Handelsregister anzumelden. 
 
       Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals nach den Vorschriften über die vereinfachte 
       Kapitalherabsetzung nach ---- 229 ff. AktG durch Zusammenlegung von Aktien sowie entsprechende 
       Satzungsänderung 
 
       Der Verwaltungsrat schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
       Das nach Tagesordnungspunkt 13 herabgesetzte Grundkapital der Gesellschaft wird nach den Vorschriften 
       über die vereinfachte Kapitalherabsetzung nach ---- 229 ff. AktG von EUR 5.712.945,00 um EUR 4.570.356,00 
       auf EUR 1.142.589,00 im Verhältnis 5:1 (in Worten: fünf zu eins) herabgesetzt, und zwar um in 
       entsprechender Höhe Verluste zu decken. 
 
       Die Kapitalherabsetzung wird in der Weise durchgeführt, dass jeweils fünf (5) auf den Inhaber lautende 
       Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie zu einer (1) auf den 
       Inhaber lautenden Stückaktie mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie 
       zusammengelegt werden. Für etwaige Spitzen, die dadurch entstehen, dass ein Aktionär eine nicht im 
14.      Zusammenlegungsverhältnis von 5:1 (fünf zu eins) teilbare Anzahl von Aktien hält, werden in Abstimmung 
       mit den Depotbanken Vorkehrungen getroffen, um diese mit anderen Spitzen zusammenzulegen und für Rechnung 
       der Beteiligten zu verwerten. Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der 
       Kapitalherabsetzung und ihrer Durchführung festzusetzen. 
 
       -- 4 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 
 
       "Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 1.142.589,00 (in Worten: Euro 
       Einemillioneinhundertzweiundvierzigtausendfünfhundertneunundachtzig) und ist eingeteilt in 1.142.589 
       Stückaktien." 
 
       Der Verwaltungsrat wird angewiesen, die Durchführung der unter diesem Tagesordnungspunkt 14 beschlossenen 
       Kapitalherabsetzung und entsprechende Satzungsänderung nur gemeinsam mit und in der Reihenfolge nach der 
       gemäß Tagesordnungspunkt 13 beschlossenen Kapitalherabsetzung zur Eintragung in das Handelsregister 
       anzumelden. 
 
       Beschlussfassung über Änderung von -- 22 ("Vorteile") und -- 23 ("Salvatorische Klausel") der Satzung 
 
       Der Verwaltungsrat schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
       a) Der aktuelle -- 22 der Satzung wird ersatzlos gestrichen. 
 
       b) Unter Umnummerierung des bisherigen -- 23 als neuer -- 22 wird dieser wie folgt neu gefasst: 
15. 
 
       "-- 22 Salvatorische Klausel 
 
       Sollten einzelne Bestimmungen dieser Satzung ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden oder sollte 
       diese Satzung eine Lücke aufweisen, soll dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieser Satzung 
       nicht berühren. Vielmehr sind die Aktionäre verpflichtet, an Stelle der ungültigen oder fehlenden 
       Bestimmung eine solche Bestimmung zu vereinbaren, wie sie vernünftigerweise von ihnen vereinbart worden 
       wäre, hätten sie bei der Aufstellung dieser Satzung die Unwirksamkeit oder das Fehlen der betreffenden 
       Bestimmung erkannt."

II. Weitere Angaben und Hinweise 

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte 
 
1.      Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beläuft sich das Grundkapital der Gesellschaft auf 
       5.712.949 Stück teilnahme- und stimmberechtigte auf den Inhaber lautende Stückaktien ohne Nennbetrag. Die 
       Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung keine eigenen Aktien. Die Gesamtzahl der Stimmrechte 
       beläuft sich somit auf 5.712.949. 
 
       Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts 
 
       Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre 
       berechtigt, die sich unter Vorlage eines Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft in 
       deutscher oder englischer Sprache in Textform (-- 126b BGB) rechtzeitig angemeldet haben. Zum Nachweis 
       der Berechtigung zur Teilnahme und zur Ausübung des Stimmrechts ist ein Nachweis des Anteilsbesitzes in 
       deutscher oder englischer Sprache in Textform (-- 126b BGB) durch den Letztintermediär gemäß -- 67c Abs. 
       3 AktG ausreichend. Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Geschäftsschluss des 22. Tages vor 
       der Hauptversammlung zu beziehen (sogenannter Nachweisstichtag), also auf den 
 
       27. Mai 2026, 24:00 Uhr 
 
       Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft unter der Adresse 
 
       SCHNIGGE Capital Markets SE 
       c/o GFEI HV GmbH 
2.      Ostergrube 11 
       30559 Hannover 
       E-Mail: hv@gfei.de 
 
       bis spätestens am 
 
       11. Juni 2026, 24:00 Uhr, 
 
       zugehen. 
 
       Gemäß -- 123 Abs. 4 Satz 5 AktG gilt im Verhältnis zur Gesellschaft für die Ausübung des Teilnahme- und 
       Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes rechtzeitig erbracht hat. Der Umfang 
       des Teilnahme- und Stimmrechts ergibt sich dabei ausschließlich aus dem Anteilsbesitz zum 
       Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes 
       einher. 
       Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte 
 
       Die Aktionäre, die nicht an der Hauptversammlung teilnehmen, können ihr Stimmrecht unter entsprechender 
       Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, auch durch z.B. einen Intermediär, einen 
       Stimmrechtsberater oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen. Auch in diesem Fall sind 
       rechtzeitige Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich. 
 
       Vollmachten, die nicht nach Maßgabe des -- 135 AktG an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, 
       einen Stimmrechtsberater oder eine andere nach Maßgabe des -- 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person 
       erteilt werden, bedürfen der Textform (-- 126b BGB). 
 
       Ein Formular zur Vollmachtserteilung, welches verwendet werden kann, aber nicht muss, wird den Aktionären 
       mit der Eintrittskarte übersendet und steht den Aktionären unter der Internetadresse 
 
       https://www.schnigge.de/de/investor-relations/hauptversammlung/ 
 
       zum Download zur Verfügung. 
 
       Werden Intermediäre bzw. diesen gemäß -- 135 Abs. 8 AktG insoweit gleichgestellte Personen oder 
       Vereinigungen (insbesondere Aktionärsvereinigungen und Stimmrechtsberater) bevollmächtigt, haben diese 
       die Vollmacht nachprüfbar festzuhalten (-- 135 Abs. 1 Satz 2 AktG). Wir empfehlen unseren Aktionären, 
       sich bezüglich der Form der Vollmachten mit den vorgenannten Personen oder Vereinigungen abzustimmen. 
 
       Die Erteilung der Vollmacht oder ihr Widerruf gegenüber der Gesellschaft und der Nachweis einer gegenüber 
       einem Bevollmächtigten erteilten Vollmacht oder ihres Widerrufs gegenüber der Gesellschaft bedürfen der 
       Textform (-- 126b BGB) und können der Gesellschaft bis zum 17. Juni 2026, 24:00 Uhr (Eingang maßgeblich), 
       an folgende Adresse übermittelt werden: 
 
       SCHNIGGE Capital Markets SE

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May 12, 2026 09:30 ET (13:30 GMT)

DJ PTA-HV: SCHNIGGE Capital Markets SE: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung -8- 

c/o GFEI HV GmbH 
       Ostergrube 11 
       30559 Hannover 
       E-Mail: hv@gfei.de 
 
       Am Tag der Hauptversammlung können die Erteilung der Vollmacht, ggf. ihr Widerruf und der Nachweis einer 
       gegenüber einem Bevollmächtigten erteilten Vollmacht oder ggf. ihres Widerrufs gegenüber der Gesellschaft 
3.      an der Ein- und Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung erfolgen. 
 
       Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, kann die Gesellschaft gemäß -- 134 Abs. 3 Satz 2 AktG 
       eine oder mehrere von diesen zurückweisen. 
 
       Als zusätzlichen Service bieten wir unseren Aktionären an, sich durch von der Gesellschaft benannte 
       weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung vertreten zu lassen. Auch in diesem Fall 
       sind rechtzeitige Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich. 
 
       Diese Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht im Fall ihrer Bevollmächtigung ausschließlich 
       weisungsgebunden aus und sind ohne konkrete Weisung des Aktionärs nicht zur Stimmrechtsausübung befugt. 
       Ebenso wenig nehmen die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter Aufträge zum Einlegen von 
       Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse oder zum Stellen von Fragen oder Anträgen entgegen. 
 
       Ein Formular zur Vollmachts- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter wird den Aktionären mit 
       der Eintrittskarte übersendet und steht den Aktionären unter der Internetadresse 
 
       https://www.schnigge.de/de/investor-relations/hauptversammlung/ 
 
       zum Download zur Verfügung. 
 
       Die Vollmachten und Weisungen für die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, die im Vorfeld 
       der Hauptversammlung erteilt, geändert oder widerrufen werden, sind aus organisatorischen Gründen 
       spätestens bis zum 17. Juni 2026, 24:00 Uhr (Eingang), in Textform (-- 126b BGB) an folgende Adresse zu 
       übermitteln: 
 
       SCHNIGGE Capital Markets SE 
       c/o GFEI HV GmbH 
       Ostergrube 11 
       30559 Hannover 
       E-Mail: hv@gfei.de 
 
       Am Tag der Hauptversammlung können die Aktionäre noch bis zu dem Beginn der Abstimmung an der Ein- und 
       Ausgangskontrolle Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 
       erteilen, ändern oder widerrufen. 
       Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung nach -- 122 Abs. 2 AktG 
 
       Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 
       EUR 500.000,00 erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und 
       bekanntgemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. 
 
       Das Verlangen ist schriftlich oder in der elektronischen Form des -- 126a BGB (d.h. mit qualifizierter 
       elektronischer Signatur) an den Verwaltungsrat der Gesellschaft zu richten und muss der Gesellschaft bis 
       zum Ablauf des 18. Mai 2026, 24:00 Uhr, zugegangen sein. 
 
       Bitte richten Sie ein entsprechendes Verlangen an die folgende Adresse: 
4. 
 
       SCHNIGGE Capital Markets SE 
       Verwaltungsrat 
       Beim Strohhause 27 
       20097 Hamburg 
 
       E-Mail (mit qualifizierter elektronischer Signatur): info@schnigge.de 
 
       Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des 
       Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Verwaltungsrats über 
       den Antrag halten. 
       Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären 
 
       Gegenanträge im Sinne des -- 126 AktG nebst Begründung und Wahlvorschläge im Sinne des -- 127 AktG werden 
       einschließlich des Namens des Aktionärs und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung unter der 
       Internetadresse 
 
       https://www.schnigge.de/de/investor-relations/hauptversammlung/ 
 
       zugänglich gemacht, wenn sie der Gesellschaft bis zum Ablauf des 3. Juni 2026, 24:00 Uhr, unter der 
5.      Adresse 
 
       SCHNIGGE Capital Markets 
       SE c/o GFEI HV GmbH 
       Ostergrube 11 
       30559 Hannover 
       E-Mail: hv@gfei.de 
 
       zugehen und die übrigen Voraussetzungen nach -- 126 bzw. -- 127 AktG erfüllt sind. Eventuelle 
       Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht. 
       Anderweitig adressierte Gegenanträge von Aktionären bleiben unberücksichtigt. 
       Auskunftsrecht des Aktionärs gemäß -- 131 Abs. 1 AktG 
 
       In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär gemäß -- 131 Abs. 1 AktG vom Verwaltungsrat Auskunft über 
6.      Angelegenheiten der Gesellschaft verlangen, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung der 
       Gegenstände der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die 
       rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen und auf die Lage 
       des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. 
 
       Weitergehende Erläuterungen/Veröffentlichungen auf der Internetseite der Gesellschaft 
 
       Weitergehende Erläuterungen gemäß -- 121 Abs. 3 Satz 3 Nr. 3 AktG zu den Rechten der Aktionäre gemäß ---- 
       122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 und 131 Abs. 1 AktG sind im Internet unter 
7. 
       https://www.schnigge.de/de/investor-relations/hauptversammlung/ 
 
       abrufbar. 
 
       Internetseite, über die die Informationen gemäß -- 124a AktG zugänglich sind 
 
       Den Aktionären werden die Informationen gemäß -- 124a AktG im Internet auf der Homepage der Gesellschaft 
       unter 
8. 
       https://www.schnigge.de/de/investor-relations/hauptversammlung/ 
 
       zugänglich gemacht. 
 
       Informationen zum Datenschutz 
 
       Die Gesellschaft verarbeitet im Rahmen der Durchführung der Hauptversammlung folgende Kategorien 
       personenbezogener Daten von Aktionären, Aktionärsvertretern und Gästen: Kontaktdaten (z.B. Name oder die 
       E-Mail-Adresse), Informationen über die von jedem einzelnen Aktionär gehaltenen Aktien (z.B. Anzahl der 
       Aktien) und Verwaltungsdaten (z.B. die Eintrittskartennummer). Die Verarbeitung von personenbezogenen 
       Daten im Rahmen der Hauptversammlung basiert auf Art. 6 Abs. 1 lit. c Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). 
       Danach ist eine Verarbeitung personenbezogener Daten rechtmäßig, wenn die Verarbeitung zur Erfüllung 
       einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist. Die Gesellschaft ist rechtlich verpflichtet, die 
       Hauptversammlung der Aktionäre durchzuführen. Um dieser Pflicht nachzugehen, ist die Verarbeitung der 
       oben genannten Kategorien personenbezogener Daten unerlässlich. Ohne Angabe ihrer personenbezogenen Daten 
       können sich die Aktionäre der Gesellschaft nicht zur Hauptversammlung anmelden. 
 
       Für die Datenverarbeitung ist die Gesellschaft verantwortlich. Die Kontaktdaten des Verantwortlichen 
       lauten: 
 
       SCHNIGGE Capital Markets SE 
       Verwaltungsrat 
       Beim Strohhause 27 
       20097 Hamburg 
       E-Mail: info@schnigge.de 
 
       Personenbezogene Daten, die die Aktionäre der Gesellschaft betreffen, werden grundsätzlich nicht an 
       Dritte weitergegeben. Ausnahmsweise erhalten auch Dritte Zugang zu diesen Daten, sofern diese von der 
       Gesellschaft zur Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der Durchführung der Hauptversammlung 
       beauftragt wurden. Hierbei handelt es sich um typische Hauptversammlungsdienstleister, wie etwa 
       HV-Agenturen, Rechtsanwälte oder Wirtschaftsprüfer. Die Dienstleister erhalten personenbezogene Daten nur 
       in dem Umfang, der für die Erbringung der Dienstleistung notwendig ist. 
9. 
 
       Im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen Einsichtsrechts in das Teilnehmerverzeichnis der 
       Hauptversammlung können andere Teilnehmer und Aktionäre Einblick in die in dem Teilnehmerverzeichnis über 
       sie erfassten Daten erlangen. Auch im Rahmen von bekanntmachungspflichtigen 
       Tagesordnungsergänzungsverlangen, Gegenanträgen bzw. -wahlvorschlägen werden, wenn diese Anträge von 
       Aktionären und Aktionärsvertretern gestellt werden, ihre personenbezogenen Daten veröffentlicht. 
 
       Die oben genannten Daten werden je nach Einzelfall bis zu drei Jahre (aber nicht weniger als zwei Jahre) 
       nach Beendigung der Hauptversammlung aufbewahrt und dann gelöscht, es sei denn, die weitere Verarbeitung 
       der Daten ist im Einzelfall noch zur Bearbeitung von Anträgen, Entscheidungen oder rechtlichen Verfahren 
       in Bezug auf die Hauptversammlung erforderlich.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 12, 2026 09:30 ET (13:30 GMT)

DJ PTA-HV: SCHNIGGE Capital Markets SE: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung -9- 

Für Aktionäre und Aktionärsvertreter gelten die in Art. 15-21 DSGVO aufgeführten Rechte (Recht auf 
       Auskunft über die betreffenden personenbezogenen Daten sowie die Rechte auf Berichtigung oder Löschung 
       oder auf Einschränkung der Verarbeitung oder eines Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung sowie des 
       Rechts auf Datenübertragbarkeit). Im Zusammenhang mit der Löschung von personenbezogenen Daten verweisen 
       wir auf die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen und den Art. 17 Abs. 3 der DSGVO. 
 
       Zur Ausübung der Rechte genügt eine entsprechende E-Mail an: 
 
       info@schnigge.de 
 
       Darüber hinaus haben die Aktionäre und Aktionärsvertreter auch das Recht zur Beschwerde bei einer 
       Datenschutzaufsichtsbehörde.

Hamburg, im Mai 2026

SCHNIGGE Capital Markets SE

Der Verwaltungsrat

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      SCHNIGGE Capital Markets SE 
           Beim Strohhause 27 
           20097 Hamburg 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   SCHNIGGE Capital Markets SE 
E-Mail:        info@schnigge.de 
Website:       www.schnigge.de/de/ 
ISIN(s):       DE000A0EKK20 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Düsseldorf; Freiverkehr in Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1778592600002 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 12, 2026 09:30 ET (13:30 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
Die Märkte feiern neue Rekorde – doch im Hintergrund braut sich eine Entwicklung zusammen, die alles verändern könnte. Die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus sorgt laut IEA für eine der größten Energiekrisen aller Zeiten. Gleichzeitig schießen die Preise für Düngemittel und Agrarrohstoffe bereits nach oben.

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