DJ PTA-HV: VELTARION SE: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Hauptversammlung gemäß -- 121 Abs. 4a AktG

VELTARION SE: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Berlin (pta000/13.05.2026/15:30 UTC+2)

VELTARION SE, Berlin

International Securities Identification Number (ISIN): DE000A3DE9N7

Wertpapierkennnummer (WKN): A3DE9N

Eindeutige Kennung des Ereignisses: DE000A3DE9N7-GMET-202606

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Hiermit laden wir die Aktionäre unserer Gesellschaft ein zur

ordentlichen Hauptversammlung

am 22. Juni 2026 um 11:00 Uhr

in den Geschäftsräumen der

Kanzlei Heuking Kühn Lüer Wojtek PartGmbB Prinzregentenstraße 48 80538 München

I. Tagesordnung der Hauptversammlung Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 nebst Bericht des Verwaltungsrats Die vorgenannten Unterlagen sind im Internet unter www.veltarion.de unter dem Reiter "INVESTOR RELATIONS" zugänglich. Die Unterlagen werden auch während der Hauptversammlung unter o.g. Link zugänglich sein sowie 1. während der Hauptversammlung ausliegen und näher erläutert werden. Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt 1 ist nicht erforderlich, da der Verwaltungsrat den Jahresabschluss bereits gebilligt hat. Damit ist der Jahresabschluss gemäß -- 47 Abs. 5 SEAG festgestellt. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025 nebst Bericht des Verwaltungsrats Die vorgenannten Unterlagen sind im Internet unter www.veltarion.de unter dem Reiter "INVESTOR RELATIONS" zugänglich. Die Unterlagen werden auch während der Hauptversammlung unter o.g. Link zugänglich sein sowie 2. während der Hauptversammlung ausliegen und näher erläutert werden. Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt 2 ist nicht erforderlich, da der Verwaltungsrat den Jahresabschluss bereits gebilligt hat. Damit ist der Jahresabschluss gemäß -- 47 Abs. 5 SEAG festgestellt. Beschlussfassung über die Entlastung des geschäftsführenden Direktors für das Geschäftsjahr 2024 3. Der Verwaltungsrat schlägt vor, dem im Geschäftsjahr 2024 amtierenden geschäftsführenden Direktor Entlastung zu erteilen. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2024 4. Der Verwaltungsrat schlägt vor, den im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitgliedern des Verwaltungsrats Entlastung zu erteilen. Beschlussfassung über die Entlastung des geschäftsführenden Direktors für das Geschäftsjahr 2025 5. Der Verwaltungsrat schlägt vor, dem im Geschäftsjahr 2025 amtierenden geschäftsführenden Direktor Entlastung zu erteilen. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2025 6. Der Verwaltungsrat schlägt vor, den im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitgliedern des Verwaltungsrats Entlastung zu erteilen. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026 sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts Gestützt auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses schlägt der Verwaltungsrat vor, die Forvis Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Alt-Moabit 2 10557 Berlin 7. a) zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 und b) für den Fall einer prüferischen Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts (---- 115 Abs. 5 und 117 Nr. 2 WpHG) für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 und/oder des Geschäftsjahres 2027 zum Prüfer für eine solche prüferische Durchsicht zu bestellen. Dabei weist die VELTARION SE darauf hin, dass ihr Verwaltungsrat aus drei Mitgliedern besteht, so dass der Verwaltungsrat gemäß -- 34 Abs. 3 SEAG i.V.m. -- 107 Abs. 4 Satz 2 AktG gleichzeitig auch der Prüfungsausschuss im Sinne des -- 107 Abs. 3 Satz 2 AktG ist. Wahl zum Verwaltungsrat Gemäß Art. 43 Abs. 2, 3 Satz 1 SE-VO in Verbindung mit ---- 23 Abs. 1, 24 Abs. 1 Halbsatz 1, 28 Abs. 1 SEAG in Verbindung mit -- 7 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft besteht der Verwaltungsrat aus drei Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden. Das Mitglied des Verwaltungsrats, Herr Dr. Alexander Lindemann, hat sein Amt als Mitglied des Verwaltungsrats mit Ablauf dieser ordentlichen Hauptversammlung niedergelegt, weshalb eine Neuwahl erforderlich ist. Der Verwaltungsrat schlägt vor, Frau Barbara Neuerburg, LL.M., CEO der Taidos AG in Zug, wohnhaft in Richterswil, Schweiz mit Wirkung ab Beendigung der für den 22. Juni 2026 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2030 beschließt, in den Verwaltungsrat zu wählen, jedoch maximal für sechs Jahre ab dem Zeitpunkt der Bestellung. Frau Barbara Neuerburg ist zum Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung dieser Hauptversammlung Mitglied der folgenden gesetzlich zu bildenden Aufsichtsgremien bzw. in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien: -- Mitglied des Verwaltungsrats der APC Trading and Logistics Europe AG mit dem Sitz in Zug, Schweiz -- Mitglied des Verwaltungsrats der Menacrest AG mit dem Sitz in Zug, Schweiz -- Mitglied der Geschäftsführung der NEUERBURG Strategy Leadership GmbH mit dem Sitz in Zürich, Schweiz 8. -- Mitglied des Verwaltungsrats der Taidos AG mit dem Sitz in Zug, Schweiz -- Mitglied des Verwaltungsrats der VIP Kazakhstan Holding AG mit dem Sitz in Zug, Schweiz -- Mitglied des Verwaltungsrats der VIP Kyrgyzstan Holding AG mit dem Sitz in Zug, Schweiz -- Mitglied des Verwaltungsrats der Japan Tamandare Operations Holding AG mit dem Sitz in Zürich, Schweiz -- Mitglied des Verwaltungsrats der Japan Mero 4 Operations Holding AG mit dem Sitz in Zürich, Schweiz Der Wahlvorschlag berücksichtigt das grundlegende Anforderungsprofil, das sich der Verwaltungsrat gegeben hat und bei dem die fachliche Qualifikation und Kompetenz, Branchenkenntnis und die gesetzlichen Vorgaben im Vordergrund stehen. Der Verwaltungsrat hat sich bei der vorgeschlagenen Kandidatin vergewissert, dass sie den zu erwartenden Zeitaufwand aufbringen kann. Frau Barbara Neuerburg verfügt über den in -- 100 Abs. 5 AktG für mindestens ein Mitglied des Verwaltungsrats geforderten Sachverstand auf dem Gebiet der Rechnungslegung. Nach der Überzeugung des Verwaltungsrats sind die Mitglieder des Verwaltungsrats auch zukünftig in ihrer Gesamtheit im Sinne von -- 100 Abs. 5 letzter Halbsatz AktG mit dem Sektor vertraut, in dem die Gesellschaft tätig ist. Es ist beabsichtigt, gemäß der Empfehlung C. 15 des Deutschen Corporate Governance Kodex, die Wahl der neuen Mitglieder des Verwaltungsrats im Wege der Einzelabstimmung durchzuführen. Der Lebenslauf der zur Wahl vorgeschlagenen Kandidatin steht über die Internetseite der Gesellschaft unter https://www.veltarion.de unter dem Reiter "INVESTOR RELATIONS" zur Verfügung. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2024 Der geschäftsführende Direktor und der Verwaltungsrat haben einen Vergütungsbericht gemäß -- 162 AktG für das Geschäftsjahr 2024 erstellt, welcher der Hauptversammlung zur Billigung vorzulegen ist. Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024 wurde durch den Abschlussprüfer daraufhin geprüft, ob die gesetzlich geforderten Angaben nach -- 162 Absatz 1 und 2 AktG gemacht wurden. Der Vermerk über die Prüfung des Vergütungsberichts ist dem Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024 beigefügt. 9. Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024 einschließlich des Vermerks über die Prüfung des Vergütungsberichts ist von der Einberufung der Hauptversammlung an und auch während der gesamten Hauptversammlung auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.veltarion.de unter dem Reiter "INVESTOR RELATIONS" zugänglich. Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024 zu billigen.

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May 13, 2026 09:30 ET (13:30 GMT)