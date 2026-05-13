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WKN: A3DE9N | ISIN: DE000A3DE9N7 | Ticker-Symbol: PY0
Stuttgart
13.05.26 | 16:16
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Dow Jones News
13.05.2026 16:03 Uhr
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PTA-HV: VELTARION SE: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung -2-

DJ PTA-HV: VELTARION SE: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Hauptversammlung gemäß -- 121 Abs. 4a AktG

VELTARION SE: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Berlin (pta000/13.05.2026/15:30 UTC+2)

VELTARION SE, Berlin

International Securities Identification Number (ISIN): DE000A3DE9N7

Wertpapierkennnummer (WKN): A3DE9N

Eindeutige Kennung des Ereignisses: DE000A3DE9N7-GMET-202606

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Hiermit laden wir die Aktionäre unserer Gesellschaft ein zur

ordentlichen Hauptversammlung

am 22. Juni 2026 um 11:00 Uhr

in den Geschäftsräumen der

Kanzlei Heuking Kühn Lüer Wojtek PartGmbB Prinzregentenstraße 48 80538 München 

I.      Tagesordnung der Hauptversammlung 
       Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 
       2024 nebst Bericht des Verwaltungsrats 
 
       Die vorgenannten Unterlagen sind im Internet unter www.veltarion.de unter dem Reiter "INVESTOR RELATIONS" 
       zugänglich. Die Unterlagen werden auch während der Hauptversammlung unter o.g. Link zugänglich sein sowie 
1.      während der Hauptversammlung ausliegen und näher erläutert werden. 
 
       Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt 1 ist nicht erforderlich, da der Verwaltungsrat den 
       Jahresabschluss bereits gebilligt hat. Damit ist der Jahresabschluss gemäß -- 47 Abs. 5 SEAG 
       festgestellt. 
 
       Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 
       2025 nebst Bericht des Verwaltungsrats 
 
       Die vorgenannten Unterlagen sind im Internet unter www.veltarion.de unter dem Reiter "INVESTOR RELATIONS" 
       zugänglich. Die Unterlagen werden auch während der Hauptversammlung unter o.g. Link zugänglich sein sowie 
2.      während der Hauptversammlung ausliegen und näher erläutert werden. 
 
       Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt 2 ist nicht erforderlich, da der Verwaltungsrat den 
       Jahresabschluss bereits gebilligt hat. Damit ist der Jahresabschluss gemäß -- 47 Abs. 5 SEAG 
       festgestellt. 
 
       Beschlussfassung über die Entlastung des geschäftsführenden Direktors für das Geschäftsjahr 2024 
 
3. 
       Der Verwaltungsrat schlägt vor, dem im Geschäftsjahr 2024 amtierenden geschäftsführenden Direktor 
       Entlastung zu erteilen. 
 
       Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2024 
 
4. 
       Der Verwaltungsrat schlägt vor, den im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitgliedern des Verwaltungsrats 
       Entlastung zu erteilen. 
 
       Beschlussfassung über die Entlastung des geschäftsführenden Direktors für das Geschäftsjahr 2025 
 
5. 
       Der Verwaltungsrat schlägt vor, dem im Geschäftsjahr 2025 amtierenden geschäftsführenden Direktor 
       Entlastung zu erteilen. 
 
       Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2025 
 
6. 
       Der Verwaltungsrat schlägt vor, den im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitgliedern des Verwaltungsrats 
       Entlastung zu erteilen. 
 
       Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026 sowie des Prüfers 
       für eine etwaige prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts 
 
       Gestützt auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses schlägt der Verwaltungsrat vor, die 
 
       Forvis Mazars GmbH & Co. KG 
       Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
       Steuerberatungsgesellschaft 
       Alt-Moabit 2 
       10557 Berlin 
 
7.      a) zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 und 
 
       b) für den Fall einer prüferischen Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts 
       (---- 115 Abs. 5 und 117 Nr. 2 WpHG) für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 und/oder des 
       Geschäftsjahres 2027 zum Prüfer für eine solche prüferische Durchsicht 
 
       zu bestellen. 
 
       Dabei weist die VELTARION SE darauf hin, dass ihr Verwaltungsrat aus drei Mitgliedern besteht, so dass 
       der Verwaltungsrat gemäß -- 34 Abs. 3 SEAG i.V.m. -- 107 Abs. 4 Satz 2 AktG gleichzeitig auch der 
       Prüfungsausschuss im Sinne des -- 107 Abs. 3 Satz 2 AktG ist. 
 
       Wahl zum Verwaltungsrat 
 
       Gemäß Art. 43 Abs. 2, 3 Satz 1 SE-VO in Verbindung mit ---- 23 Abs. 1, 24 Abs. 1 Halbsatz 1, 28 Abs. 1 
       SEAG in Verbindung mit -- 7 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft besteht der Verwaltungsrat aus drei 
       Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden. Das Mitglied des Verwaltungsrats, Herr Dr. 
       Alexander Lindemann, hat sein Amt als Mitglied des Verwaltungsrats mit Ablauf dieser ordentlichen 
       Hauptversammlung niedergelegt, weshalb eine Neuwahl erforderlich ist. 
 
       Der Verwaltungsrat schlägt vor, 
 
       Frau Barbara Neuerburg, LL.M., CEO der Taidos AG in Zug, wohnhaft in Richterswil, Schweiz 
 
       mit Wirkung ab Beendigung der für den 22. Juni 2026 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung für die 
       Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Verwaltungsrats für das 
       Geschäftsjahr 2030 beschließt, in den Verwaltungsrat zu wählen, jedoch maximal für sechs Jahre ab dem 
       Zeitpunkt der Bestellung. 
 
       Frau Barbara Neuerburg ist zum Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung dieser Hauptversammlung 
       Mitglied der folgenden gesetzlich zu bildenden Aufsichtsgremien bzw. in vergleichbaren in- und 
       ausländischen Kontrollgremien: 
 
       -- Mitglied des Verwaltungsrats der APC Trading and Logistics Europe AG mit dem Sitz in Zug, Schweiz 
 
       -- Mitglied des Verwaltungsrats der Menacrest AG mit dem Sitz in Zug, Schweiz 
 
       -- Mitglied der Geschäftsführung der NEUERBURG Strategy Leadership GmbH mit dem Sitz in Zürich, Schweiz 
 
8.      -- Mitglied des Verwaltungsrats der Taidos AG mit dem Sitz in Zug, Schweiz 
 
       -- Mitglied des Verwaltungsrats der VIP Kazakhstan Holding AG mit dem Sitz in Zug, Schweiz 
 
       -- Mitglied des Verwaltungsrats der VIP Kyrgyzstan Holding AG mit dem Sitz in Zug, Schweiz 
 
       -- Mitglied des Verwaltungsrats der Japan Tamandare Operations Holding AG mit dem Sitz in Zürich, Schweiz 
 
       -- Mitglied des Verwaltungsrats der Japan Mero 4 Operations Holding AG mit dem Sitz in Zürich, Schweiz 
 
       Der Wahlvorschlag berücksichtigt das grundlegende Anforderungsprofil, das sich der Verwaltungsrat gegeben 
       hat und bei dem die fachliche Qualifikation und Kompetenz, Branchenkenntnis und die gesetzlichen Vorgaben 
       im Vordergrund stehen. Der Verwaltungsrat hat sich bei der vorgeschlagenen Kandidatin vergewissert, dass 
       sie den zu erwartenden Zeitaufwand aufbringen kann. 
 
       Frau Barbara Neuerburg verfügt über den in -- 100 Abs. 5 AktG für mindestens ein Mitglied des 
       Verwaltungsrats geforderten Sachverstand auf dem Gebiet der Rechnungslegung. 
 
       Nach der Überzeugung des Verwaltungsrats sind die Mitglieder des Verwaltungsrats auch zukünftig in ihrer 
       Gesamtheit im Sinne von -- 100 Abs. 5 letzter Halbsatz AktG mit dem Sektor vertraut, in dem die 
       Gesellschaft tätig ist. 
 
       Es ist beabsichtigt, gemäß der Empfehlung C. 15 des Deutschen Corporate Governance Kodex, die Wahl der 
       neuen Mitglieder des Verwaltungsrats im Wege der Einzelabstimmung durchzuführen. 
 
       Der Lebenslauf der zur Wahl vorgeschlagenen Kandidatin steht über die Internetseite der Gesellschaft 
       unter https://www.veltarion.de unter dem Reiter "INVESTOR RELATIONS" zur Verfügung. 
 
       Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2024 
 
       Der geschäftsführende Direktor und der Verwaltungsrat haben einen Vergütungsbericht gemäß -- 162 AktG für 
       das Geschäftsjahr 2024 erstellt, welcher der Hauptversammlung zur Billigung vorzulegen ist. Der 
       Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024 wurde durch den Abschlussprüfer daraufhin geprüft, ob die 
       gesetzlich geforderten Angaben nach -- 162 Absatz 1 und 2 AktG gemacht wurden. Der Vermerk über die 
       Prüfung des Vergütungsberichts ist dem Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024 beigefügt. 
9. 
       Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024 einschließlich des Vermerks über die Prüfung des 
       Vergütungsberichts ist von der Einberufung der Hauptversammlung an und auch während der gesamten 
       Hauptversammlung auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.veltarion.de unter dem Reiter "INVESTOR 
       RELATIONS" zugänglich. 
 
       Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024 zu billigen.

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May 13, 2026 09:30 ET (13:30 GMT)

DJ PTA-HV: VELTARION SE: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung -2- 

Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2025 
 
       Der geschäftsführende Direktor und der Verwaltungsrat haben einen Vergütungsbericht gemäß -- 162 AktG für 
       das Geschäftsjahr 2025 erstellt, welcher der Hauptversammlung zur Billigung vorzulegen ist. Der 
       Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025 wurde durch den Abschlussprüfer daraufhin geprüft, ob die 
       gesetzlich geforderten Angaben nach -- 162 Absatz 1 und 2 AktG gemacht wurden. Der Vermerk über die 
       Prüfung des Vergütungsberichts ist dem Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025 beigefügt. 
10. 
       Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025 einschließlich des Vermerks über die Prüfung des 
       Vergütungsberichts ist von der Einberufung der Hauptversammlung an und auch während der gesamten 
       Hauptversammlung auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.veltarion.de unter dem Reiter "INVESTOR 
       RELATIONS" zugänglich. 
 
       Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025 zu billigen. 
II.      Allgemeine Hinweise 
       Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 
 
1.      Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft EUR 
       500.000,00 und ist eingeteilt in 500.000 Stückaktien. Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung 
       eine Stimme. 
 
       Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts 
 
       Gemäß -- 13 Abs. 4 der Satzung der VELTARION SE sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur 
       Ausübung des Stimmrechts nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor Ablauf der gesetzlich 
       bestimmten Frist vor der Hauptversammlung durch Vorlage eines besonderen Nachweises ihres Anteilsbesitzes 
       unter der in der Einladung bezeichneten Adresse bei der Gesellschaft anmelden. Der besondere Nachweis des 
       Anteilsbesitzes muss in Textform (-- 126b BGB) erfolgen. Er ist durch Bestätigung des depotführenden 
       Instituts in deutscher oder englischer Sprache zu erbringen und muss der Gesellschaft unter der in der 
       Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse innerhalb der Frist nach -- 123 Abs. 3 AktG zugehen. Zum 
       Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme und zur Ausübung des Stimmrechts reicht in jedem Fall ein 
       Nachweis des Anteilsbesitzes in Textform (-- 126b BGB) durch den Letztintermediär gemäß -- 67c Abs. 3 
       AktG aus. 
 
       Der besondere Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Geschäftsschluss des 22. Tages vor dem Tag 
       der Hauptversammlung, also auf 31. Mai 2026, 24:00 Uhr, beziehen. 
 
       Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf des 
       15. Juni 2026, 24:00 Uhr, unter folgender Adresse oder E-Mail-Adresse zugehen: 
 
       VELTARION SE 
       c/o GFEI HV GmbH 
       Ostergrube 11 
       30559 Hannover 
       Deutschland 
       E-Mail: hv@gfei.de 
 
2.      Wir bitten die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung der Anmeldung und des Nachweises ihres 
       Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen. 
 
       Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Versammlung oder die Ausübung des 
       Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Die Berechtigung zur 
       Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei ausschließlich nach dem nachgewiesenen 
       Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die 
       Veräußerung des nachgewiesenen Anteilsbesitzes einher. Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen 
       Veräußerung des nachgewiesenen Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den 
       Umfang des Stimmrechts ausschließlich der nachgewiesene Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag 
       maßgeblich. Veräußerungen nach dem Nachweisstichtag haben daher keine Auswirkungen auf die Berechtigung 
       zur Teilnahme und auf den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für Erwerbe von Aktien nach dem 
       Nachweisstichtag. Personen, die am Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär 
       der Gesellschaft werden, sind für die von ihnen gehaltenen Aktien an der Hauptversammlung nur teilnahme- 
       und stimmberechtigt, wenn der Gesellschaft form- und fristgerecht eine Anmeldung nebst 
       Aktienbesitznachweis des bisherigen Aktionärs zugeht und dieser den neuen Aktionär bevollmächtigt oder 
       zur Rechtsausübung ermächtigt. Der Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf die Veräußerbarkeit der 
       Aktien und ist kein relevantes Datum für eine eventuelle Dividendenberechtigung. 
 
       Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft werden den 
       Aktionären Eintrittskarten als organisatorische Hilfsmittel für die Teilnahme an der Hauptversammlung 
       zugesandt. Wir bitten die Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen oder ihr Stimmrecht durch 
       Bevollmächtigte ausüben lassen wollen, frühzeitig ihre Eintrittskarten bei ihrem depotführenden Institut 
       anzufordern. Die erforderliche Anmeldung sowie der Nachweis des Anteilsbesitzes werden in diesen Fällen 
       direkt durch das depotführende Institut vorgenommen. Aktionäre, die rechtzeitig eine Eintrittskarte bei 
       ihrem depotführenden Institut angefordert haben, brauchen daher nichts weiter zu veranlassen. 
 
       Der Erhalt einer Eintrittskarte ist keine Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die 
       Ausübung des Stimmrechts, sondern dient lediglich der leichteren organisatorischen Abwicklung. 
 
       Vollmachten; Verfahren für die Ausübung des Stimmrechts durch Bevollmächtigte 
 
       Aktionäre haben die Möglichkeit, im nachfolgend beschriebenen Rahmen ihr Stimmrecht in der 
       Hauptversammlung durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, 
       einen Stimmrechtsberater oder durch eine andere Person, ausüben zu lassen. Voraussetzung für die Ausübung 
       des Stimmrechts durch einen Bevollmächtigten sind die form- und fristgerechte Anmeldung des Aktionärs zur 
       Hauptversammlung sowie ein form- und fristgerechter Nachweis seines Anteilsbesitzes. Bevollmächtigt ein 
       Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. 
 
       Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der 
       Gesellschaft bedürfen gemäß -- 134 Abs. 3 Satz 3 AktG und gemäß -- 15 Abs. 4 der Satzung der Gesellschaft 
       grundsätzlich der Textform (-- 126b BGB), wenn keine Vollmacht nach -- 135 AktG erteilt wird. 
 
       Bei der Vollmachtserteilung an Intermediäre, Stimmrechtsberater, Aktionärsvereinigungen oder 
       geschäftsmäßig Handelnde besteht ein Formerfordernis weder dem Gesetz noch der Satzung nach. 
       Möglicherweise verlangt jedoch in diesen Fällen die zu bevollmächtigende Institution oder Person eine 
       besondere Form der Vollmacht, weil sie gemäß -- 135 AktG die Vollmacht nachprüfbar festhalten muss. Bitte 
       stimmen Sie sich daher, wenn Sie einen Intermediär, Stimmrechtsberater, geschäftsmäßig Handelnden oder 
       eine Aktionärsvereinigung bevollmächtigen wollen, mit diesen Institutionen oder Personen über eine 
3.      mögliche Form der Vollmacht ab. 
 
       Die Vollmacht kann gegenüber dem zu Bevollmächtigenden oder gegenüber der Gesellschaft erklärt werden. 
       Die Aktionäre erhalten mit Zusendung der Eintrittskarte ein Formular, mit dem Vollmacht an einen 
       Bevollmächtigten erteilt werden kann. Dieses steht auch unter https://www.veltarion.de unter dem Reiter 
       "INVESTOR RELATIONS" zum Download zur Verfügung." 
 
       Die Erklärung der Vollmachtserteilung gegenüber der Gesellschaft, ihr Widerruf und die Übermittlung des 
       Nachweises einer gegenüber einem Bevollmächtigten erklärten Vollmacht, bzw. deren Widerruf muss entweder 
       am Tag der Hauptversammlung am Versammlungsort erfolgen bzw. erbracht werden oder der Gesellschaft unter 
       der folgenden Adresse oder E-Mail-Adresse bis zum Ablauf des 21. Juni 2026, 24:00 Uhr, zugehen: 
 
       VELTARION SE 
       c/o GFEI HV GmbH 
       Ostergrube 11 
       30559 Hannover 
       Deutschland 
       E-Mail: hv@gfei.de 
 
       Verfahren für die Stimmabgabe durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

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May 13, 2026 09:30 ET (13:30 GMT)

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