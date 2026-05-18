DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

HAUSHALT - Der Bund wird finanziell schon in wenigen Jahren in eine akute Schieflage geraten. Dies zeigt eine Datenanalyse des Handelsblatts. Demnach werden drei Ausgabenblöcke den Etat immer stärker dominieren. Im Jahr 2030 werden 80 Prozent aller Mittel in nur drei Bereiche fließen: Soziales, Verteidigung und Zinskosten. 2020 machten diese drei Ausgabenblöcke nur 46 Prozent aus. Zugleich steigt die Verschuldung stark. So wird 2030 fast jeder fünfte Steuer-Euro des Bundes in Zinskosten fließen. Laut Ökonomen droht ein Staat ab einer Steuer-Zins-Quote von 20 Prozent in einen sich selbst verstärkenden Schuldenstrudel zu geraten. (Handelsblatt)

SILICON SAXONY - Dresden gilt als Europas erfolgreichster Chipstandort. Doch während Asien und die USA massiv investieren, fehlen in Sachsen neue Projekte. Dabei sind Fertigungskapazitäten in Europa wichtig wie nie. Das zeigen die Lieferschwierigkeiten des Halbleiterherstellers Nexperia. Am 2. Juli eröffnet Infineon seine 5 Milliarden Euro teure neue Fabrik in der sächsischen Landeshauptstadt. Parallel errichtet der taiwanesische Auftragsfertiger TSMC für 10 Milliarden Euro ein Werk neben dem Flughafen. Neue Vorhaben im Silicon Saxony gibt es derzeit aber nicht, und das trotz ehrgeiziger Ziele der EU. (Handelsblatt)

CHINA - Die EU arbeitet an Plänen, europäische Unternehmen dazu zu verpflichten, kritische Komponenten von mindestens drei verschiedenen Lieferanten zu beziehen, um die Abhängigkeit der Staatengruppe von China zu verringern. Die neuen Regeln würden Unternehmen in einigen wichtigen Sektoren wie der Chemie- und Industriemaschinenbranche betreffen, die sich über eine Flut billiger chinesischer Importe beklagt haben, so zwei mit der Angelegenheit vertraute EU-Beamte. Die Vorschläge sind eine Reaktion auf Pekings Exportbeschränkungen für Schlüsseltechnologien. (Financial Times)

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May 18, 2026 00:57 ET (04:57 GMT)

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