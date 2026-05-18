ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, May 18
|Valuation Date
|Name
|ISIN
|Currency
|Units
|NAV per Unit
|2026/05/15
|USD ACCUMULATING ETF
|IE00BLRPQH31
|USD
|16541111.0000
|3.7023
|2026/05/15
|RIZE CYBER USD ACC A
|IE00BJXRZJ40
|USD
|12730952.0000
|8.7233
|2026/05/15
|CLASS USD ACC
|IE00BLRPRR04
|USD
|17642729.0000
|6.5087
|2026/05/15
|RZ CR EC EB UC ET USD ACC
|IE000RMSPY39
|USD
|386771.0000
|6.3444
|2026/05/15
|RIZE USA EN USD ACC ETF
|IE000PY7F8J9
|USD
|1252282.0000
|7.011
|2026/05/15
|RIZE GS INF USD DIS ETF
|IE000QUCVEN9
|USD
|12736541.0000
|6.3541
|2026/05/15
|ARK INV UCITS USD ACC ETF
|IE000GA3D489
|USD
|36793584.0000
|8.106
|2026/05/15
|ARK ART I&R UCITS USD ACC
|IE0003A512E4
|USD
|31186863.0000
|10.7538
|2026/05/15
|ARK GN R UCTS USD ACC ETF
|IE000O5M6XO1
|USD
|9318394.0000
|5.3345
|2026/05/15
|USD ACCUMULATING ETF
|IE000AON7ET1
|USD
|5639388.0000
|5.5992
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