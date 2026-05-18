Berlin (ots) -- Vorfreude ist gut, Vorbereitung besser: Warum der Gasgrill zum Saisonstart geprüft werden sollte.- Risse am Gasschlauch, Beschädigungen am Druckregler und Zehnjahresfrist - darauf sollten Grillfans jetzt achten.- Markus Lau, Technikexperte beim Deutschen Verband Flüssiggas e.V. (DVFG), gibt Tipps für einen sicheren Start in die Gasgrill-Saison.Jetzt kommt er, der Sommer. Mit den steigenden Temperaturen startet auch die Grillsaison endgültig durch. Höchste Zeit also, den Gasgrill gründlich zu prüfen. Gerade wenn das Gerät nach längerer Standzeit wieder zum Einsatz kommt, lohnt sich ein genauer Blick auf den Zustand der Ausrüstungsteile. "Vor allem Gasschlauch, Druckregler und Anschlüsse sollten kontrolliert werden", sagt Markus Lau, Technikexperte beim Deutschen Verband Flüssiggas e.V. (DVFG). Der Experte verrät, worauf jetzt beim Gasgrill-Check zu achten ist.Schlauch und Druckregler prüfenBesonderes Augenmerk gilt Gasschlauch und Druckregler - vor allem dann, wenn der Grill im Winter ungeschützt im Freien stand. "Zeigen sich bei der Sichtprüfung offensichtliche Verschleißerscheinungen, besteht Handlungsbedarf", sagt Markus Lau. "Ein Gasschlauch mit porösen Stellen oder Haarrissen sollte sofort getauscht werden." Auch der Druckregler muss einwandfrei funktionieren und darf keine Beschädigungen aufweisen. Die Anschlussventile müssen frei von Fremdkörpern und Partikeln sein.Zehnjahresfrist beachtenAuch wenn keine Schäden sichtbar sind, gilt für Gasschläuche und Druckregler: Spätestens nach zehn Jahren ist ein Austausch fällig. Das schreiben die anerkannten Regeln der Technik vor. "Orientierung für den richtigen Tauschzeitpunkt gibt der gelbe Anhänger, der an vielen Gasschläuchen angebracht ist", sagt Markus Lau. Darauf ist das Austauschjahr für unterschiedliche Anwendungsgebiete vermerkt - etwa für die Verwendung mit einem Gasgrill. Fehlt der gelbe Anhänger, gibt der Aufdruck auf dem Schlauch Auskunft über das Herstellungsjahr. Beim Druckregler ist das Herstellungsjahr auf dem Typenschild angegeben. Komponenten, die 2016 hergestellt wurden, müssen bis Ende 2026 ersetzt werden - noch ältere Gasschläuche und Druckregler sofort.Gasflasche und Grill sicher verbindenDamit der Gasgrill zum Saisonstart sicher in Betrieb genommen werden kann, müssen Grill und Gasflasche korrekt miteinander verbunden sein. Während der Winterpause bleibt der Gasschlauch häufig am Grill befestigt und mit dem Druckregler verbunden. Diese Anschlussstellen gilt es daher vor dem Angrillen auf Dichtheit zu kontrollieren.Für die Verbindung mit der Gasflasche sind folgende Schritte zu beachten: Verfügt die Flasche über einen Ventilschutz, meist eine rote Schutzkappe, wird dieser zunächst vom Flaschenventil entfernt. Anschließend prüfen, ob das Flaschenventil geschlossen ist. Danach die schwarze Verschlussmutter vom Flaschengewinde lösen. Wichtig: Vor dem Anschließen des Druckreglers an die Flasche kurz checken, ob der Dichtring des Flaschenventils vorhanden und unbeschädigt ist. "Die Überwurfmutter wird am besten per Hand oder mit einer geeigneten Montagehilfe angezogen. Auf eine Zange sollte hier aber besser verzichtet werden, weil diese die Dichtung beschädigen kann", sagt Markus Lau.Sind die Anschlüsse noch ganz dicht?Vor dem BBQ-Restart ist ein kurzer Dichtheitscheck der Anschlüsse unverzichtbar. Dafür eignet sich zum Beispiel ein Lecksuchspray. Die Anwendung ist einfach: Verbindungsstellen einsprühen und anschließend das Ventil der Gasflasche öffnen. Bilden sich Blasen oder ist ein Zischen zu hören, ist die Verbindung undicht. "Dann das Ventil der Gasflasche sofort wieder schließen, den Druckregler lösen und die Gasflasche noch einmal neu anschließen", so Markus Lau.Energieträger Flüssiggas:Flüssiggas (LPG) - nicht zu verwechseln mit verflüssigtem Erdgas (LNG, Methan) - besteht aus Propan, Butan und deren Gemischen und wird bereits unter geringem Druck flüssig. Der Energieträger verbrennt CO2-reduziert und schadstoffarm. Die erneuerbaren Varianten sind als biogenes Flüssiggas und künftig als Dimethylether (rDME) verfügbar. Flüssiggas wird für Heiz- und Kühlzwecke, als Kraftstoff (Autogas), in Industrie und Landwirtschaft sowie im Freizeitbereich eingesetzt.Pressekontakt:Olaf HermannTel.: 030 / 29 36 71 - 22Mobil: 0170 / 457 80 72E-Mail: presse@dvfg.deDeutscher Verband Flüssiggas e. V.Original-Content von: Deutscher Verband Flüssiggas e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112641/6276406