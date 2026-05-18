Vermittlung von Spitzenkräften aus Wissenschaft und Technologie an Koreas führende Forschungszentren KAIST, GIST, DGIST, UNIST

Als weltweit führende Nation in Wissenschaft und Technologie lädt Korea herausragende Postdoktoranden (Post-docs) ein, die Zukunft strategischer Technologien an der Spitze von Wissenschaft und Technologie mitzugestalten

Das koreanische Ministerium für Wissenschaft und IKT (MSIT) veranstaltet im Juni die InnoCORE Global Postdoctoral Job Fair 2026 mit bevorstehenden Veranstaltungen in London, München und Zürich. Dies folgt auf den erfolgreichen Start der Initiative im Mai 2026 in New York, Boston und im Silicon Valley.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260518750308/de/

Ein offizieller Zeitplan und Leitfaden für InnoCORE (Bild: 2026 InnoCORE Global Postdoctoral Job Fair)

Die vom MSIT gemeinsam mit KAIST, GIST, DGIST und UNIST organisierte Jobmesse wird herausragende Postdoktoranden aus aller Welt mit führenden koreanischen Industrieunternehmen und Forschungseinrichtungen zusammenbringen.

Das 2025 ins Leben gerufene InnoCORE Postdoctoral Fellowship Program ist eine staatlich geförderte Initiative zur Rekrutierung herausragender Nachwuchsforscher aus aller Welt im Bereich der KI-konvergenten Wissenschaft und Technologie (AI+S&T). Nach einer sehr positiven Resonanz 2025 mit über 100 Postdoktoranden, die in drei US-Städten interviewt wurden wird das Programm 2026 erheblich ausgeweitet und von einer anfänglichen Kohorte von 400 auf etwa 1.000 Postdoktoranden aufgestockt. Die diesjährige Jobmesse-Reihe zielt darauf ab, Koreas globale Talentpipeline weiter zu stärken und Partnerschaften mit führenden akademischen und Forschungseinrichtungen weltweit zu vertiefen.

Aufbauend auf 2025: Wichtige Meilensteine

Seit seinem Start im Juni 2025 hat das InnoCORE-Programm bedeutende Fortschritte dabei erzielt, Korea als wettbewerbsfähigen Standort für globale Forschungstalente zu etablieren. Durch Jobmessen im Ausland und Rekrutierungskampagnen unter der Leitung der vier Institute wurden im ersten Jahr des Programms 400 Postdoktoranden ausgewählt. Jeder Stipendiat erhält ein jährliches Grundgehalt von 90 Millionen KRW (ca. 62.000 USD) sowie 60 Millionen KRW an zweckgebundenen Forschungsmitteln etwa das Doppelte der durchschnittlichen Vergütung für Postdoktoranden in Korea -, was das Engagement der Regierung für die Gewinnung von Spitzenkräften widerspiegelt.

Mit Blick auf die Zukunft wird die koreanische Regierung das InnoCORE-Programm 2026 erheblich ausweiten. Der Rekrutierungsbereich wurde von KI und KI-konvergenten Bereichen auf alle nationalen strategischen Technologiebereiche ausgeweitet darunter Halbleiter und Displays, Batterien der nächsten Generation, fortschrittliche Mobilität, Kernenergie, fortschrittliche Biotechnologie, Raumfahrt, Wasserstoff, Cybersicherheit, KI, Kommunikation der nächsten Generation, fortschrittliche Robotik und Fertigung sowie Quantentechnologie. Das Programm wird zudem über die vier Institute hinaus auf staatlich finanzierte Forschungseinrichtungen (GRIs) und Universitäten ausgeweitet.

2026 InnoCORE Global Job Fairs

Die 2026 InnoCORE Global Postdoctoral Job Fair wird im Juni in London, München und Zürich fortgesetzt. Jede Veranstaltung umfasst Informationsveranstaltungen zum InnoCORE-Programm, Präsentationen der Forschungscluster sowie Vor-Ort-Vorstellungsgespräche direkt mit koreanischen Forschungsgruppenleitern.

London München Zürich Dienstag, 2. Juni 13:00 17:00 Uhr Freitag, 5. Juni 11:00 17:00 Uhr Montag, 8. Juni 11:00 17:00 Uhr BMA House London, GB Design Offices München Macherei München, Deutschland Technopark Zürich, Schweiz

Programmdetails

Unterstützt durch eine staatliche Investition von rund 465 Millionen US-Dollar über fünf Jahre bietet das InnoCORE-Stipendium ein jährliches Grundgehalt von 62.000 US-Dollar, wobei zusätzliche Vergütungen durch Forschungs- und Industriepartnerschaften möglich sind. Die Stipendiaten erhalten uneingeschränkten Zugang zu Koreas modernster Forschungsinfrastruktur darunter Supercomputersysteme, Halbleiter-Reinräume und biomedizinische Forschungseinrichtungen und profitieren von einem Multi-Mentoren-System, das sie mit führenden Experten aus Wissenschaft und Industrie im In- und Ausland vernetzt.

Forschungs- und Einstellungsbereiche

InnoCORE wird pro Forschungsgruppe 25 Postdoktoranden in 16 interdisziplinären Forschungsclustern (insgesamt 400) einstellen, die sich über vier der führenden Wissenschafts- und Technologieinstitute Koreas erstrecken.

Institut Forschunsgruppe Gruppenleiter Stellen KAIST Photonic artificial Intelligence COmputing REsearch Center Kyoungsik Yu 25 Regenerative Medical Research Institute (reMRI) for Aging-related Diseases Jin Woo Kim 25 T-RAX: Transformative Railway with AX Hoon Sohn 25 5D AI-RI: 5D AI Robotics Initiative Hyun Myung 25 Artificial Cell Initiative Yeongjae Choi 25 POwer-autonomous Subsea Engineering for Intelligent Data-center Operating Networks Daegyoum Kim 25 Sustainable Materials Institute for Post-AI Era Sang Ouk Kim 25 AI Meta-Scientist Tae-Kyun Kim 25 GIST POLAR-AI (Physical-AI Operated Locomotion and Autonomous Robotics in Extreme Environments) Hyosung Ahn 25 Innovative Global Network for Infectious disease Theranostics Excellence (IGNITE@GIST InnoCORE) Sung Yang 25 DGIST Center for Energy Materials through AI Transformation(AX) (E-MatAX) Sumi Hur 25 Multiscale Brain Digital Twin Convergence Research Group Sohee Kim 25 UNIST InnoCORE Research Center for Semiconductor PAckaging Co-Physics DEsign Framework(SPACE-F) Taesung Kim 25 Bio-Max(Manufacturing AI Transition) Yong Hwan Kim 25 Intelligent Defense Systems Research Group Gangil Byun 25 Safe AI Research Center Seungjoon Yang 25 Stellen insgesamt 400

So bewerben Sie sich

Bewerber müssen über einen Doktortitel in einem MINT-bezogenen Fachgebiet verfügen oder diesen bis zum bestätigten Einstellungstermin erfolgreich erworben haben. Weitere Informationen zu den Zulassungsvoraussetzungen, den Forschungsgruppen und dem Bewerbungsverfahren finden Sie auf der offiziellen InnoCORE-Website: www.innocore-jobfair.com

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Contacts:

2026 InnoCORE Global Postdoctoral Job Fair

YOUNG JIN JANG (HERR)

Sekretariat

innocore@unist.ac.kr