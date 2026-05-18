Vermittlung von Spitzenkräften aus Wissenschaft und Technologie an Koreas führende Forschungszentren KAIST, GIST, DGIST, UNIST
Als weltweit führende Nation in Wissenschaft und Technologie lädt Korea herausragende Postdoktoranden (Post-docs) ein, die Zukunft strategischer Technologien an der Spitze von Wissenschaft und Technologie mitzugestalten
Das koreanische Ministerium für Wissenschaft und IKT (MSIT) veranstaltet im Juni die InnoCORE Global Postdoctoral Job Fair 2026 mit bevorstehenden Veranstaltungen in London, München und Zürich. Dies folgt auf den erfolgreichen Start der Initiative im Mai 2026 in New York, Boston und im Silicon Valley.
Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260518750308/de/
Ein offizieller Zeitplan und Leitfaden für InnoCORE (Bild: 2026 InnoCORE Global Postdoctoral Job Fair)
Die vom MSIT gemeinsam mit KAIST, GIST, DGIST und UNIST organisierte Jobmesse wird herausragende Postdoktoranden aus aller Welt mit führenden koreanischen Industrieunternehmen und Forschungseinrichtungen zusammenbringen.
Das 2025 ins Leben gerufene InnoCORE Postdoctoral Fellowship Program ist eine staatlich geförderte Initiative zur Rekrutierung herausragender Nachwuchsforscher aus aller Welt im Bereich der KI-konvergenten Wissenschaft und Technologie (AI+S&T). Nach einer sehr positiven Resonanz 2025 mit über 100 Postdoktoranden, die in drei US-Städten interviewt wurden wird das Programm 2026 erheblich ausgeweitet und von einer anfänglichen Kohorte von 400 auf etwa 1.000 Postdoktoranden aufgestockt. Die diesjährige Jobmesse-Reihe zielt darauf ab, Koreas globale Talentpipeline weiter zu stärken und Partnerschaften mit führenden akademischen und Forschungseinrichtungen weltweit zu vertiefen.
Aufbauend auf 2025: Wichtige Meilensteine
Seit seinem Start im Juni 2025 hat das InnoCORE-Programm bedeutende Fortschritte dabei erzielt, Korea als wettbewerbsfähigen Standort für globale Forschungstalente zu etablieren. Durch Jobmessen im Ausland und Rekrutierungskampagnen unter der Leitung der vier Institute wurden im ersten Jahr des Programms 400 Postdoktoranden ausgewählt. Jeder Stipendiat erhält ein jährliches Grundgehalt von 90 Millionen KRW (ca. 62.000 USD) sowie 60 Millionen KRW an zweckgebundenen Forschungsmitteln etwa das Doppelte der durchschnittlichen Vergütung für Postdoktoranden in Korea -, was das Engagement der Regierung für die Gewinnung von Spitzenkräften widerspiegelt.
Mit Blick auf die Zukunft wird die koreanische Regierung das InnoCORE-Programm 2026 erheblich ausweiten. Der Rekrutierungsbereich wurde von KI und KI-konvergenten Bereichen auf alle nationalen strategischen Technologiebereiche ausgeweitet darunter Halbleiter und Displays, Batterien der nächsten Generation, fortschrittliche Mobilität, Kernenergie, fortschrittliche Biotechnologie, Raumfahrt, Wasserstoff, Cybersicherheit, KI, Kommunikation der nächsten Generation, fortschrittliche Robotik und Fertigung sowie Quantentechnologie. Das Programm wird zudem über die vier Institute hinaus auf staatlich finanzierte Forschungseinrichtungen (GRIs) und Universitäten ausgeweitet.
2026 InnoCORE Global Job Fairs
Die 2026 InnoCORE Global Postdoctoral Job Fair wird im Juni in London, München und Zürich fortgesetzt. Jede Veranstaltung umfasst Informationsveranstaltungen zum InnoCORE-Programm, Präsentationen der Forschungscluster sowie Vor-Ort-Vorstellungsgespräche direkt mit koreanischen Forschungsgruppenleitern.
London
München
Zürich
Dienstag, 2. Juni
13:00 17:00 Uhr
Freitag, 5. Juni
11:00 17:00 Uhr
Montag, 8. Juni
11:00 17:00 Uhr
BMA House
London, GB
Design Offices
München Macherei
München, Deutschland
Technopark
Zürich, Schweiz
Programmdetails
Unterstützt durch eine staatliche Investition von rund 465 Millionen US-Dollar über fünf Jahre bietet das InnoCORE-Stipendium ein jährliches Grundgehalt von 62.000 US-Dollar, wobei zusätzliche Vergütungen durch Forschungs- und Industriepartnerschaften möglich sind. Die Stipendiaten erhalten uneingeschränkten Zugang zu Koreas modernster Forschungsinfrastruktur darunter Supercomputersysteme, Halbleiter-Reinräume und biomedizinische Forschungseinrichtungen und profitieren von einem Multi-Mentoren-System, das sie mit führenden Experten aus Wissenschaft und Industrie im In- und Ausland vernetzt.
Forschungs- und Einstellungsbereiche
InnoCORE wird pro Forschungsgruppe 25 Postdoktoranden in 16 interdisziplinären Forschungsclustern (insgesamt 400) einstellen, die sich über vier der führenden Wissenschafts- und Technologieinstitute Koreas erstrecken.
Institut
Forschunsgruppe
Gruppenleiter
Stellen
KAIST
Photonic artificial Intelligence COmputing REsearch Center
Kyoungsik Yu
25
Regenerative Medical Research Institute (reMRI) for Aging-related Diseases
Jin Woo Kim
25
T-RAX: Transformative Railway with AX
Hoon Sohn
25
5D AI-RI: 5D AI Robotics Initiative
Hyun Myung
25
Artificial Cell Initiative
Yeongjae Choi
25
POwer-autonomous Subsea Engineering for Intelligent Data-center Operating Networks
Daegyoum Kim
25
Sustainable Materials Institute for Post-AI Era
Sang Ouk Kim
25
AI Meta-Scientist
Tae-Kyun Kim
25
GIST
POLAR-AI (Physical-AI Operated Locomotion and Autonomous Robotics in Extreme Environments)
Hyosung Ahn
25
Innovative Global Network for Infectious disease Theranostics Excellence (IGNITE@GIST InnoCORE)
Sung Yang
25
DGIST
Center for Energy Materials through AI Transformation(AX) (E-MatAX)
Sumi Hur
25
Multiscale Brain Digital Twin Convergence Research Group
Sohee Kim
25
UNIST
InnoCORE Research Center for Semiconductor PAckaging Co-Physics DEsign Framework(SPACE-F)
Taesung Kim
25
Bio-Max(Manufacturing AI Transition)
Yong Hwan Kim
25
Intelligent Defense Systems Research Group
Gangil Byun
25
Safe AI Research Center
Seungjoon Yang
25
Stellen insgesamt
400
So bewerben Sie sich
Bewerber müssen über einen Doktortitel in einem MINT-bezogenen Fachgebiet verfügen oder diesen bis zum bestätigten Einstellungstermin erfolgreich erworben haben. Weitere Informationen zu den Zulassungsvoraussetzungen, den Forschungsgruppen und dem Bewerbungsverfahren finden Sie auf der offiziellen InnoCORE-Website: www.innocore-jobfair.com
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Contacts:
2026 InnoCORE Global Postdoctoral Job Fair
YOUNG JIN JANG (HERR)
Sekretariat
innocore@unist.ac.kr