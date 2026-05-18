Mainz (ots) -Exorzismus ist kein Relikt der Vergangenheit - auch heute wird der Teufel ausgetrieben. Die Autoren Max Damm und Emely Sporrer begleiten für die ZDF-Dokumentation "Der Teufel in mir - Exorzismus heute" ab Freitag, 22. Mai 2026, 5.00 Uhr, im ZDF-Streaming und an Pfingstmontag, 25. Mai 2026, 17.30 Uhr im ZDF, Exorzisten, Betroffene sowie Kritiker und beleuchten eine Praxis zwischen Glauben und Gefahr. Ebenfalls an Pfingsten im ZDF: der Pfingstgottesdienst aus Kaufbeuren an Pfingstsonntag, 24. Mai 2026, 9.30 Uhr, und ab Ausstrahlung im ZDF zu streamen. Er steht unter dem Motto "Zusammen wachsen für ein menschliches Europa".Dokumentation: "Der Teufel in mir - Exorzismus heute"Im Zentrum der Dokumentation "Der Teufel in mir - Exorzismus heute" steht Religionswissenschaftlerin Dr. Nicole Bauer, die das Publikum mitnimmt auf eine Reise in die Welt des Exorzismus. Dr. Bauer besucht Schauplätze vergangener Fälle und trifft Menschen, die bis heute im Befreiungsdienst stehen. Begleitet wird auch der katholische Pater und Psychotherapeut Dr. Jörg Müller, der Orte und Menschen vom Bösen reinigen soll, zugleich jedoch davor warnt, psychische Probleme vorschnell zu spiritualisieren und hinter jedem Problem eine dämonische Ursache zu vermuten.Aber nicht nur katholische Priester kümmern sich um Menschen, die sich vom Bösen heimgesucht fühlen. Längst haben sich neben der kirchlich geregelten Praxis neue Formen des Befreiungsdienstes etabliert. Das Interesse an okkulten Themen erlebt auch gerade durch die sozialen Medien einen neuen Aufschwung. Der Film zeigt, wie vielfältig und widersprüchlich der Umgang mit dem Dämonischen heute ist.PfingstgottesdienstUm ein menschliches Europa geht es im katholischen Pfingstgottesdienst, der aus der St. Martinskirche in Kaufbeuren übertragen und mit dem Osteuropahilfswerk Renovabis gestaltet wird. Zelebranten sind Pfarrer Bernhard Waltner und Prof. Thomas Schwartz. Inspiriert von Projekten in Osteuropa, die Menschen in schwierigen Situationen unterstützen, zeigt er, wie Engagement und Solidarität dazu beitragen, Brücken zwischen Menschen zu bauen. Musikalisch gestaltet den Gottesdienst der Martinschor unter der Leitung von Stefan Mohr. Die Orgel spielt Traugott Mayr.KontaktBei Fragen zur Sendung erreichen Sie Magda Huthmann telefonisch unter 06131 - 70-12149 oder per E-Mail unter huthmann.m@zdf.de sowie Christina Betke telefonisch unter 06131 - 70-12717 oder per E-Mail unter betke.c@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation telefonisch unter 06131 - 70-12108 oder per E-Mail unter pressedesk@zdf.de.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/religioesethemen) (nach Log-in), telefonisch unter 06131 - 70-16100 oder per E-Mail unter pressefoto@zdf.de.Weitere Informationen- Weitere Presseinformationen (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/der-teufel-in-mir)- Informationen zu den Gottesdiensten: https://www.zdf.de/gesellschaft/gottesdienste undhttps://www.zdf.fernsehgottesdienst.de/- Alle Gottesdienste (https://www.zdf.de/gottesdienste/gottesdienste-104)sind ab Ausstrahlung im ZDF-Streaming mit Untertiteln und Gebärdensprache verfügbar.- Dokus (https://www.zdf.de/dokus?gad_source=1&gad_campaignid=21729472013&gclid=Cj0KCQjwvJHIBhCgARIsAEQnWlDWnW5qD5xRbX3Io85znR-HdStsPaq_miCol34EXRvaL4ChhfSERH8aAvhsEALw_wcBt=genre-10296%3Fat_medium%3DPaidMedia&at_specific=SEA&at_campaign=searchextensions&at_content=google&at_medium=PaidMedia&at_specific=SEA&at_campaign=zdf&at_content=google) im ZDF-Streaming- Für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten steht die Dokumentation "Der Teufel in mir - Exorzismus heute" als Presse-Preview (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/der-teufel-in-mir) bereit (nach Log-in).Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6276737