Infowerk Materials erweitert sein Produktportfolio um neue Papierqualitäten sowie LFP-Materialien und bleibt deutlich unter den europäischen Marktpreisen.

Infowerk Materials, eine Marke der Unitedprint.com SE, bietet als erfahrener Lieferant für Druckereien, Verlage und Industrieunternehmen nun europaweit ein erweitertes Portfolio an. Neue Qualitäten grafischer Papiere sowie vielfältige neue LFP-Materialien, darunter Mesh und PVC auf Rolle, vervollständigen das bestehende Angebot aus Karton (GC1, GC2, GZ sowie C2S), Bio Cupstock, Cupstock, Platten, sowie Etiketten- und Labelmaterial. Auch in einer Phase immer weiter steigender Beschaffungskosten bietet Infowerk Materials alle Artikel deutlich unter den europäischen Marktpreisen an und reagiert damit auf die wachsende Nachfrage nach günstigen Bezugs-Alternativen.

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LFP-Materialien sowie grafische Papiere werden bereits ab einem Container innerhalb von 90 Tagen zuverlässig auf Rolle und bei grafischen Papieren auch als Bogen europaweit geliefert. Alle Materialien werden in vielfältigen Ausführungen sowie Grammaturen angeboten und erfüllen gängige Branchenzertifizierungen (bspw. Brand-/Feuerschutz, PEFC und FSC). Eigene Materialtests können von Interessierten unverbindlich durchgeführt werden.

"Um der aktuellen Preisentwicklung etwas entgegenzusetzen, schaffen wir mit Infowerk Materials seit vielen Jahren eine verlässliche Alternative für Materialeinkäufer. Der wirtschaftliche Zugang zu Verbrauchsmaterialien darf kein Privileg sein!" Frank Winkler, Produktionsvorstand der Unitedprint.com SE.

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Unitedprint.com SE ist ein innovatives und global operierendes E-Commerce-Unternehmen im Bereich Design, Marketing, Print und Publishing. Die Marke Infowerk Materials ermöglicht einen europaweiten markt- und wettbewerbsgerechten Zugang zu Verbrauchsmaterialien für Verlage, Industrie und Hersteller. Darunter grafische Papiere, Material für Etiketten und Labels sowie LFP-Materialien, Karton, Cupstock und Druckplatten. Als eines der weltweit führenden Unternehmen für visuelle Kommunikation betreibt Unitedprint die Onlineportale Infowerk, print24, Easyprint sowie das Partnerprogramm USS (Unitedprint Shop Services) an weltweit über 30 Standorten.

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