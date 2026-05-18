Essen/Woerden (ots) -Die Marke Wyngaard Kaas macht Gastgeberinnen und Gastgebern das Leben leichter: Ein Cheeseboard ist die ideale Möglichkeit, Gäste zu versorgen. Wyngaard Kaas mit feinen Zutaten auf einem großen Holzbrett arrangiert, macht optisch etwas her und hat für alle Geschmäcker etwas zu bieten. Damit die Auswahl noch einfacher wird, hat die Marke auf ihrer Webseite nun einen Cheeseboard-Generator. Durch wenige Klicks gelangt so jeder zur persönlichen Lieblingskombination aus Wyngaard Kaas, weiteren Käsesorten und anderen Geschmackshighlights, die es überall gibt."Was soll ich kochen?" Eine Frage, die viele umtreibt. Vor allem, wenn sich Besuch ankündigt. Wyngaard Kaas - die Marke mit den leckeren, affinierten Käsen und bunten Toppings - hat die Antwort: ein Cheeseboard zusammenstellen. Das Anrichten der Zutaten ist in wenigen Minuten erledigt, sieht aber überhaupt nicht so aus. Stattdessen steht in der Mitte des Tisches ein Schmuckstück, das kulinarisch viel zu bieten hat.In Folie vorverpackt hat Wyngaard Kaas eine sehr lange Restlaufzeit - ideal für die Bevorratung. So ist auch bei spontanen Get-Togethers für alles gesorgt. Ein schnelles, leckeres und optisch ansprechendes Cheeseboard mit Wyngaard Kaas passt immer.Welche Zutaten passen zusammen?"Ein Kühlschrank voller Leckereien ist zwar noch kein Cheeseboard", sagt Roy Goorts, Marketing Manager bei Wyngaard Kaas, "aber mit unserem Tool helfen wir Menschen, ganz mühelos eines zu präsentieren, das aussieht und schmeckt, als käme es aus dem Feinkostgeschäft."Auf der Website der Marke unter https://wyngaardkaas.nl/de/mein-cheeseboard/ kann sich jeder kostenlos sein eigenes Cheeseboard konfigurieren. Der Generator ist einfach zu bedienen und das Durchklicken dauert nur wenige Minuten. In maximal sechs Schritten erhalten Konsumentinnen und Konsumenten schnell und einfach ein Rezept für ihr individuelles Cheeseboard.Im ersten Schritt wählen Anwenderinnen und Anwender ihren Lieblingskäse von Wyngaard Kaas aus den neun verschiedenen Sorten aus. Dieser Käse steht im Zentrum des Cheeseboards. Danach heißt es: lieber schnell fertig oder jede Zutat einzeln kombinieren? Zum einen gibt es die Möglichkeit, sich vom Generator direkt einen Vorschlag für ein tolles Cheeseboard anzeigen zu lassen, welches der Generator zusammenstellt. Mehr als zwei Klicks braucht es nicht. Alternativ folgen die Schritte 2-6: Dabei können Anwenderinnen und Anwender alle Zutaten einzeln auswählen. Am Ende erhalten sie ein ausgewogenes Cheeseboard mit ihren Lieblingszutaten. Ein Bild zeigt, wie es angerichtet aussieht. Mit der beigefügten Einkaufsliste lassen sich alle Zutaten schnell besorgen.Pressekontakt:Redaktionsbüro Wijngaard Kaas:c/o Seidl PR & MarketingDaniela SeidlRüttenscheider Straße 14445131 EssenTelefon: 0201 8945889-0E-Mail: medien@seidl-agentur.comOriginal-Content von: Wijngaard Kaas, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169703/6276935