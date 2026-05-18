EQS-News: Guidepoint
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NEW YORK, 18. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Guidepoint gab heute die strategische Neuausrichtung seines globalen Geschäfts bekannt und markiert damit den Schritt vom Expertennetzwerk hin zu einem KI-gestützten Zugang zu Expertenmeinungen in Echtzeit. Aufbauend auf jahrelangen Investitionen in Technologie, Inhalte und neue Forschungskapazitäten richtet sich das Unternehmen mit dieser Neuausrichtung an der heutigen Arbeitsweise von Spitzenforschungsteams aus: schneller, vernetzter und zunehmend KI-gestützt.
"Guidepoint war schon immer Vorreiter bei der Bereitstellung von Expertenwissen für Kunden", so Albert Sebag, Gründer und Geschäftsführer von Guidepoint. "Heutzutage bedeutet dies mehr als nur direkte Gespräche mit Experten. Forschungsteams müssen Hypothesen aufstellen, Primärdaten sammeln, Annahmen überprüfen, Ergebnisse zusammenfassen und Vertrauen in ihre Entscheidungen aufbauen. Guidepoint hat sich weiterentwickelt, um diesen gesamten Forschungsprozess zu unterstützen, und bietet Kunden mehr Möglichkeiten, auf Expertenwissen zuzugreifen und von der Frage zur Antwort zu gelangen."
Die vernetzten Arbeitsabläufe von Guidepoint sind darauf ausgelegt, sich den derzeitigen Bedürfnissen der Forschungsteams anzupassen.Sie vereinen Live-Beratungen durch Experten, On-Demand-Inhalte von Experten aus der Guidepoint-Bibliothek, KI-gestützte Zusammenfassungen sowie eine Reihe von Integrationswerkzeugen, darunter mehrere APIs und ein MCP.
Diese Entwicklung umfasst:
Diese Entwicklung geht mit einer umfassenden Modernisierung der Marke einher, einschließlich eines neuen Logos und einer neuen Website. Vor allem aber spiegelt sie wider, was Guidepoint heute tatsächlich ist: ein globales Unternehmen, das Kunden in mehr Formaten, mit mehr Inhaltstypen und in mehr Forschungsabläufen als je zuvor betreut.
Weitere Informationen finden Sie unter www.guidepoint.com.
Informationen zu Guidepoint
Guidepoint bietet in Echtzeit Zugang zu Expertenwissen und kombiniert menschliches Fachwissen mit KI-gestützten Recherchetools, um Wissen in großem Umfang bereitzustellen. Gestützt auf ein globales Netzwerk von mehr als 2 Millionen Fachexperten versorgt Guidepoint institutionelle Anleger, Beratungsunternehmen sowie Konzerne mit den notwendigen Hintergrundinformationen zu Unternehmen, Märkten und Trends. Über Live-, asynchrone sowie agentenbasierte Arbeitsabläufe bindet Guidepoint Expertenwissen direkt in die Entscheidungsfindung ein und macht Antworten zu Maßnahmen, wenn Zeit entscheidend ist.
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18.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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