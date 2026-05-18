Stuttgart (ots) -Drehstart der 13. Staffel der Doku-Serie / hautnah bei der Berufsfeuerwehr / zweite Staffel aus Heidelberg, zehn Folgen, VÖ voraussichtlich zweites Halbjahr 2027Die Doku-Serie "Feuer & Flamme" startet in ihre 13. Staffel - und kehrt nach Heidelberg zurück. Ab dem 19. Mai 2026 begleitet das Team der SEO Entertainment die Berufsfeuerwehr der Stadt Heidelberg über 100 Tage hautnah. Bereits zum zweiten Mal gewährt die Serie exklusive Einblicke in den spannenden Alltag der Einsatzkräfte vor Ort. Die Dreharbeiten werden bis Anfang September andauern. Die zehn neuen Folgen sind etwa ab dem zweiten Halbjahr 2027 in der ARD Mediathek und im SWR zu sehen.Authentisch, ungefiltert, hautnahSpezialkameras und Bodycams begleiten die Einsätze der Feuerwehr hautnah - sei es, wenn die Taucherstaffel ausrückt, Rettungsaktionen im unwegsamen Gelände durchgeführt werden oder Spezialfahrzeuge zum Einsatz kommen. Die Doku-Serie "Feuer & Flamme" zeigt die Herausforderungen und den Alltag der Feuerwehrleute nah und intensiv.Geschichten aus der Perspektive der RetterDie Serie gewährt einen einzigartigen Blick hinter die Kulissen: aus der persönlichen Perspektive der Einsatzkräfte der Heidelberger Berufsfeuerwehr. Zuschauerinnen und Zuschauer sind mitten im Geschehen und erleben hautnah, was es bedeutet, Leben zu retten und Brände zu bekämpfen."Feuer & Flamme" in HeidelbergProduziert wird "Feuer & Flamme" von der SEO Entertainment im Auftrag des SWR. Die Ausstrahlung der zehn neuen Folgen ist für die zweite Jahreshälfte 2027 geplant. Die ersten elf Staffeln von "Feuer & Flamme" aus Duisburg (WDR) sind ab sofort in der ARD Mediathek verfügbar. Die zwölfte Staffel aus Dortmund (WDR) voraussichtlich im ersten Quartal 2027 veröffentlicht.Weitere Informationen unter: http://swr.li/feuer-und-flammeNewsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt Newsletter (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt: Madeleine Hellmann, Tel. 0711 929 11112, madeleine.hellmann@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6277135