Berlin (ots) -Im Fußball entscheiden oft die kleinen Momente: Ein erster Kontakt, eine Bewegung im richtigen Raum, eine Entscheidung im Bruchteil einer Sekunde. Jamal Musiala steht genau für diese Art von Spiel: präsent, klar und im richtigen Moment da.Aus diesem Anspruch heraus ist BAZE entstanden - ein neues Functional Water, das Jamal Musiala gemeinsam mit Drinks & More entwickelt hat.Mit jedem Schluck mehr FokusErhältlich ab Mai 2026 setzt BAZE auf mentale Klarheit statt auf schnelle Effekte. Für Jamal Musiala bedeutet Fokus, da zu sein, wenn es drauf ankommt. Genau diese Haltung prägt das Functional Water: BAZE unterstützt Ausgeglichenheit und Konzentration und richtet sich an Situationen, in denen Präsenz gefragt ist - im Alltag wie im Sport.Auch visuell folgt BAZE dieser Linie: Das Design ist präzise und markant, geprägt von klaren Linien und einer ruhigen, fokussierten Ästhetik. Die 500-ml-PET-Flasche ist bewusst auf das Wesentliche reduziert - präsent, ohne sich in den Vordergrund zu drängen. So wird BAZE auch gestalterisch zu einem Statement für Klarheit.BAZE ist damit kein klassisches Sportgetränk, sondern ein Begleiter für einen aktiven Lifestyle. Für Tage voller Bewegung und Tempo, aber auch für die kurzen Pausen dazwischen - wenn sich der Kopf wieder sortiert und der Fokus zurückkommt."Ich habe mich über die letzten Jahre immer mehr mit dem Thema Nutrition beschäftigt, weil es für mich im Alltag und im Sport einfach eine wichtige Rolle spielt. Gerade die Fähigkeit, im Moment zu bleiben und den Fokus auf das Hier und Jetzt zu legen, ist für mich - in der Vorbereitung, aber auch auf dem Platz - schon immer wichtig. Deshalb war es für mich spannend, die Drinks mitentwickeln zu dürfen und dabei Erfahrungen und Gedanken aus meinem Alltag als Profisportler einzubringen", sagt Jamal Musiala. "Ich glaube, dass BAZE eine gute Unterstützung sein kann, um bewusster bei sich zu bleiben, den Fokus zu fördern und gleichzeitig eine gute Balance im Alltag zu finden."Reduziert gedacht, klar umgesetztBAZE ist ein stilles, kalorienarmes Erfrischungsgetränk mit leichtem Geschmack. Die Rezeptur kombiniert Vitamine wie B3, B6 und B12 mit Mineralstoffen wie Magnesium, Zink und Selen, die zur normalen Konzentrationsfähigkeit beitragen. Dazu kommt Isomaltulose als innovative Kohlenhydratquelle, die Energie gleichmäßig bereitstellt und so schnelle Peaks vermeidet.Die drei Sorten Orange, Mango und Berry sind bewusst zurückhaltend im Geschmack. Genau das macht BAZE alltagstauglich, ob beim Training, im Büro oder unterwegs."Gemeinsam mit Jamal Musiala wollten wir ein Functional Water entwickeln, das echten Mehrwert liefert", sagt Marie-Lena Barg, Senior Brand Marketing Managerin bei Drinks & More. "Ziel war es, Fokus im Alltag spürbar zu unterstützen. Daraus ist alles abgeleitet: Rezeptur, Geschmack und Design sind bewusst reduziert und auf einen modernen Lifestyle ausgerichtet."Launch im Alltag statt nur im RegalZum Launch im Mai wird BAZE auch abseits des Regals sichtbar. Eine Bewegbild-Kampagne greift den Fokus-Gedanken auf und übersetzt ihn in den Alltag der Community. Ergänzend wird die Marke am Point of Sale präsent sein. Displays und Standfigur machen das Produkt direkt erlebbar.Im Launch-Jahr sind darüber hinaus weitere aufmerksamkeitsstarke Aktivierungen mit verschiedenen Event- und PR-Formaten sowie ausgewählten Brand-Partnerschaften in der Sports-Lifestyle-Community geplant.Hergestellt und vertrieben wird BAZE von Drinks & More mit Sitz in Berlin. Mit BAZE erweitert Drinks & More sein Portfolio um ein Erfrischungsgetränk, das mentale Leistung und Alltagstauglichkeit verbindet und im wachsenden Functional-Water-Segment positioniert ist.Pressekontakt:PR Team Drinks & MoreMail: presse@drinks-and-more.comDRINKS & MORE GmbH & Co. KGAlt-Moabit 10310559 Berlin, DeutschlandOriginal-Content von: Drinks & More GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144037/6277218