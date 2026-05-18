Bitcoin hat in den letzten Tagen wieder etwas Federn gelassen. Gegenüber dem Anfang Mai markierten Hoch bei 82.833 US$ belaufen sich die Abschläge auf -6,5%. Nach einem schwachen Wochenende beginnt auch die neue Handelswoche mit roten Vorzeichen. Müssen sich Anleger auf weitere Verluste einstellen oder stellt der Rücksetzer nochmals eine gute Gelegenheit dar, in die Kryptowährung zu investieren? Makro-Sorgen drücken auf die Stimmung Steigende Ölpreise, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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