St. Gallen - Die IT-Dienstleisterin Abraxas hat ihr operatives Ergebnis 2025 gegenüber dem Vorjahr auf 7.5 Mio. Franken verdoppelt. Abraxas investierte weiter in sichere und souveräne IT-Lösungen und schloss Grossprojekte erfolgreich ab. Das Unternehmen setzte unter anderem die schweizweit modernste Steuerlösung Abraxas TAXA zum Jahreswechsel bei ersten Kunden in Betrieb. Abraxas verbesserte 2025 die finanziellen Kennzahlen auf breiter Front. Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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