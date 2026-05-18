Köln (ots) -"Europa ist für mich angesichts von zwei Weltkriegen und dem Holocaust immer ein Friedensprojekt gewesen. Jetzt kommt es darauf an, dass wir gemeinsam diese Idee von Frieden, Rechtstaatlichkeit und liberaler Demokratie in die Zukunft tragen können." Mit diesen Worten eröffnete WDR-Intendantin Dr. Katrin Vernau am Montag (18.5.) das WDR Europaforum auf der re:publica in Berlin - gemeinsam mit Barbara Gessler, der Leiterin der Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland und Judit Hercegfalvi, der Leiterin des Verbindungsbüros des Europäischen Parlaments in Deutschland.Auf die Frage von Sabine Scholt, Korrespondentin für das ARD Morgenmagazin im Hauptstadtstudio Berlin und Moderatorin beim WDR Europaforum nach der größten Herausforderung des Öffentlich-rechtlichen-Rundfunks in dieser komplexen Zeit, sagte die WDR-Intendantin: "Im Netz gibt es viel Desinformation, insbesondere bei Suchen über Chat Bots und KI. Deswegen ist es für uns sehr wichtig, dass wir Medienkompetenz bei den Bürgerinnen und Bürgern stärken. Dass sie unterscheiden können zwischen einer journalistischen, glaubwürdigen, nachprüfbaren Information und Desinformation, Propaganda, Werbung oder sogar Betrug."Das 28. Internationale WDR Europaforum unter dem Motto "Hard Times, Soft Power - Europas Rolle in der Weltunordnung" findet vom 18. bis 20. Mai 2026 unter anderem im Rahmen der Gesellschaftskonferenz re:publica in Berlin statt, weitere Beiträge kommen aus Brüssel und Straßburg. Das WDR Fernsehen überträgt die Veranstaltung an allen drei Tagen live. Zu sehen ist das WDR Europaforum auch im Livestream sowie in der ARD Mediathek.Hier geht's zum kompletten Programm: Programm 2026 - WDR Europaforum (https://europaforum.wdr.de/forum-2026/programm-2026/)Verwendung der Zitate nur bei Nennung der Quelle "WDR Europaforum".Fotos finden Sie unter ARD-Foto.de.Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6277252