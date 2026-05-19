Die Nervosität bleibt hoch. US-Präsident Donald Trump hat einen möglichen Militärschlag gegen den Iran nach eigenen Angaben zunächst aufgeschoben. Auf seiner Plattform Truth Social erklärte Trump, mehrere Golfstaaten hätten um mehr Zeit für diplomatische Bemühungen gebeten. Derzeit liefen "ernsthafte Verhandlungen" mit Teheran.Deshalb habe er Verteidigungsminister Pete Hegseth und das US-Militär angewiesen, die bisherigen Angriffspläne vorerst auszusetzen. Ein größerer Militärschlag solle nur erfolgen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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