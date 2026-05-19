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Dow Jones News
19.05.2026 07:15 Uhr
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MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Gewinnmitnahmen in Seoul

DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Gewinnmitnahmen in Seoul

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--An den ostasiatischen Aktienmärkten geht es im Handelsverlauf am Dienstag uneinheitlich zu. Dass US-Präsident Donald Trump einen angeblich für den Berichtstag geplanten Angriff auf den Iran ausgesetzt hat, um dem Friedensprozess eine Chance zu geben, stützt nur teilweise. Laut Trump wurde er dazu von einigen Golfstaaten gebeten, denen zufolge ernsthafte Verhandlungen stattfänden. Allerdings steht weiter die Forderung nach Einstellung des Atomprogramms seitens des Iran im Raum.

Die verhaltene Reaktion auf die Entwicklung zeigen die weiter hohen Ölpreise. Sie waren am Vortag im Verlauf des US-Handels zwar von ihren Tageshochs zurückgekommen, Brent-Öl kostet in Asien vor dem Hintergrund der für Öl- und andere Transporte weiter nicht passierbaren Straße von Hormus aber immer noch über 109 Dollar.

Verkauft werden in der gesamten Region ähnlich wie schon in den USA Aktien aus dem Chipsektor. Im Vorfeld der am Mittwoch nach US-Börsenschluss anstehenden Quartalszahlen von Nvidia gehen viele Akteure auf Nummer sicher und nehmen Gewinne mit. Die Zahlen gelten als neuerlicher Test, ob der Hype um KI gerechtfertigt ist.

Die Schwäche der Technologieaktien macht sich insbesondere an der Börse in Seoul bemerkbar, wo der Kospi um 2,9 Prozent absackt, im Tagesverlauf aber auch schon um über 5 Prozent zurücklag. Hier dürften auch wieder Gewinnmitnahmen eine Rolle spielen. Der stark techniklastige Index liegt seit Jahresbeginn immer noch über 70 Prozent im Plus.

In Tokio legt der breite Topix um 0,5 Prozent zu. Hier stützt einerseits, dass die japanische Wirtschaft im ersten Quartal auf das Jahr hochgerechnet um 2,1 Prozent gestiegen ist und damit stärker als mit 1,7 Prozent geschätzt. Allerdings erwarten Ökonomen, dass das BIP-Wachstum im laufenden und im nächsten Quartal zum Stillstand kommen wird. Andererseits ist die Inflation weiter zu hoch und dürfte bremsen. Im ersten Quartal stiegen die Preise im Jahresvergleich erneut um 3,4 Prozent. Das liegt weit über dem Ziel der Notenbank, die rund 2 Prozent anstrebt und spricht für kommende Zinserhöhungen, die von den Notenbankern ohnehin bereits avisiert sind.

In Hongkong ist die Tendenz gut behauptet, in Schanghai tritt der Composite-Indx auf der Stelle. Deutlicher nach oben geht es in Sydney. Dort legt das Marktbarometer um 1 Prozent zu. Im Chipsektor verbilligen sich in Seoul SK Hynix um 3,2 und Samsung Electronics um 1,8 Prozent. In Tokio geben Advantest um 4,2, Renesas um 6,3 und Softbank um 5,0 Prozent nach, in Hongkong Hua Hong Semiconductor um 2,3 und SMIC um 3,5 Prozent.

Bei Samsung sorgen auch die Verhandlungen des Unternehmens mit der Gewerkschaft für Zurückhaltung. Aktuell sind später in der Woche weiterhin Streiks geplant, die die Halbleiterproduktion stören dürften. 

=== 
INDEX            zuletzt +/- %   % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)    8.593,00  +1,0    -1,4      08:00 
Topix 500 (Tokio)     3.001,62  +0,5   +12,8      08:00 
Kospi (Seoul)       7.298,88  -2,9   +73,2      08:30 
Hang-Seng (Hongkong)   25.760,29  +0,3    +0,5      10:00 
Shanghai-Composite     4.132,46  +0,0    +4,1      09:00 
Straits-Times (Singapur)  5.030,29  +0,7    +8,3      11:00 
IDX Comp. (Indonesien)   6.522,66  -1,2   -24,6      10:00 
KLCI (Malaysia)      1.728,76  +0,1    +2,9      10:00 
 
DEVISEN           zuletzt +/- %   00:00  Mo, 9:10 Uhr % YTD 
EUR/USD           1,1640  -0,1   1,1655     1,1632  -0,9 
EUR/JPY           185,03  -0,1   185,13     184,88  +0,6 
EUR/GBP           0,8677  +0,0   0,8675     0,8711  -0,4 
USD/JPY           158,94  +0,1   158,83     158,91  +1,5 
USD/KRW          1.504,77  +1,1  1.489,17    1.497,94  +4,5 
USD/CNY           6,8012  +0,0   6,8000     6,8039  -2,7 
USD/CNH           6,8036  +0,1   6,7989     6,8062  -2,5 
USD/HKD           7,8308  +0,0   7,8303     7,8297  +0,6 
AUD/USD           0,7136  -0,4   0,7166     0,7146  +7,0 
NZD/USD           0,5854  -0,3   0,5874     0,5846  +1,7 
BTC/USD          76.718,12  -0,2 76.868,55    76.894,10 -12,5 
 
ROHÖL            zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex          107,44  -1,1   -1,22     108,66 
Brent/ICE          109,88  -2,0   -2,22     112,10 
 
Metalle           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold            4.542,83  -0,5   -23,15    4.565,98 
Silber            76,13  -2,0   -1,55      77,67 
Platin           1.965,65  -0,7   -13,95    1.979,60 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

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