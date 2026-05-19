Euskirchen (ots) -Aus einem ehemaligen Anbindehaltungsstall, in dem einst Rinder ihr Leben lang an der Kette standen, ist ein sicherer Lebensraum für gerettete Schweine aus der Massentierhaltung entstanden. Auf dem veganen, gemeinnützigen Lebenshof Hofzeitprojekt (https://dhabhac.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/-MtSiM1pWdHCaxzAN4di6m3AmTQKvQMwWI6yUGNUufcUFsuNl2D_Eksl-f2FH4Ioa6VlbA-TcqweSivG8TmZvezGJnK8q5agX9fe-ZWa-qwbw4SG_zdvQUQYujdYePITZOk9tkK9P3P0FlrwsEPbDPgBXkGyukZIt-mdg665kaF1g9RY3Fb6LeGlXL-V9sTOCWJ9He3aLwxC0AoOB5tYWATUsNpi2oZnY5edOj2xcW2iir911-5VtnmfeKZLZ_k9Rl5-oi4A-C2jhAsm6lwj94oUWOE_KJQkQt4i)in Euskirchen (Nordrhein-Westfalen) wurde mithilfe einer Förderung der ANINOVA-Stiftung (https://dhabhac.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/b0U_82xH2STdtXQScW_jK6Milg9fPS3RVD_GbztGAnOGroF2c3L4KOZ5DHUwIsGXcTcG-CV7iQb8Y6JDj8QteGLk6ltbKRzMI-y7LMyqOTAGgLxegew8sF6cj6oNytcSrPs3Y2sUCuFmtLM9J1SsmYcULNX9xNyvdxJQ_nJcgcX6j4DJbTAet_PSMZ4JzrPVBa1VCAzMDmZQPgWvY57ht2ehWsLCZYqtC25H6C3prfFGsc53a2f68qMm8LEYX1tcwFl9VdQYz_4uyfMObVYBJITCEBWI-IaH)in Höhe von 15.000 Euro ein umfassender Stallumbau realisiert. Ziel der geförderten Maßnahme war es, die Lebensbedingungen der Schweine nachhaltig zu verbessern, bauliche Mängel zu beseitigen und die tägliche Versorgung sowie Pflege langfristig zu erleichtern.Lebenshöfe sind Orte, an denen Tiere aus der industriellen Tierhaltung dauerhaft aufgenommen werden und nicht länger für die Nahrungs- oder Bekleidungsindustrie genutzt werden. Stattdessen leben sie dort in Sicherheit und entsprechend ihren natürlichen Bedürfnissen - so wie die Schweine des Hofzeitprojekts. "Mit dem Umbau konnte hier ganz konkret etwas für die Tiere verbessert werden: Aus einem ehemaligen Anbindehaltungsstall ist ein Lebensraum entstanden, der den Bedürfnissen der geretteten Schweine gerecht wird. Genau solche Projekte fördert die ANINOVA-Stiftung", sagt Ada Brandt, Projektmanagerin für die finanzielle Förderung veganer Lebenshöfe bei der ANINOVA-Stiftung.Im Zuge des Projekts wurde der Stall grundlegend umgestaltet, da zuvor Höhenunterschiede im Boden die sichere Bewegung der Tiere erschwerten, unebene und poröse Altböden Hygiene und Reinigung stark beeinträchtigten und eine dunkle Umgebung das Stallklima negativ beeinflusste. In der Folge waren sowohl das Verletzungsrisiko erhöht als auch die tägliche Versorgung erschwert. Durch den Rückbau von Buchten, den Bodenausgleich und den Einbau einer rutschfesten, pflegeleichten Betonfläche wurde der Stall neu strukturiert, sodass den Tieren heute mehr Platz, Bewegungsfreiheit und Rückzugsmöglichkeiten zur Verfügung stehen und zugleich sichere, hellere sowie hygienischere Bedingungen geschaffen wurden.Das Förderprogramm der ANINOVA-Stiftung umfasst verschiedene Bausteine: Neben der Unterstützung von Infrastrukturprojekten - wie im Fall des Lebenshofes Hofzeitprojekt - bietet die Stiftung eine Aufbauförderung für neue Lebenshöfe in den ersten zwei Jahren, Zuschüsse zu tiermedizinischen Kosten, einen Basisfonds zur Deckung laufender Ausgaben sowie Fördermöglichkeiten für Kommunikationsmaßnahmen, etwa beim Aufbau einer eigenen Website. Für akute Notfälle steht zudem ein sogenannter Feuerwehrfonds zur Verfügung, über den Lebenshöfe kurzfristig Unterstützung beantragen können - beispielsweise nach Bränden oder anderen unvorhersehbaren Ereignissen.Das Projekt auf dem Lebenshof Hofzeitprojekt steht beispielhaft für den Ansatz des Förderprogramms. Die ANINOVA-Stiftung plant, noch in diesem Jahr mehr als 50 vegane Lebenshöfe bundesweit zu fördern. Über eine digitale Bewerbungsplattform (https://dhabhac.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/6tQSX2JLRSF7Q1dm_qI8ufh62Zdnh-_gy8uv6NzrbC3F4YEnWunzN1oGnHpzfKYixVLxKn7bBJrvMc2qGNmgZEZOfG0P5hO9DOQh_e_6jfE4n-9My3rXJADzJv0op3ggdk-N1KPbSHjtWWvLhD6kE4HHO2n_Ck9lr8V_BUwBLfWR5FHYoL8v1yO-pJyJavTD4PxZYRql0jH9Js5nP690gGKXU0K2EgNNsB9BYXEcbDEiWY99WMpdA7AkmnmMyQX7vA4xx0yTTwnbQRmYpvcU80NT8khzEwVCAMW38cO8f0G2nF3dKACqnQL2sEW8tAQK_A)können sich Höfe bewerben, die mit einer konsequent veganen Grundhaltung arbeiten und transparente Einblicke in ihre gemeinnützige Tierschutzarbeit geben.Über die ANINOVA-StiftungDie ANINOVA-Stiftung engagiert sich für Tiere aus der industriellen Tierhaltung und setzt sich für die Förderung einer veganen Lebensweise ein. Ein zentraler Schwerpunkt der Stiftungsarbeit ist die Unterstützung veganer Lebenshöfe, die geretteten Tieren ein lebenslanges, sicheres Zuhause bieten. Darüber hinaus stärkt die Stiftung mit ihrem Projekt "Tierpatenschaft mit Herz" die individuelle Versorgung geretteter Tiere. Ziel der ANINOVA-Stiftung ist es, gesellschaftliche Verantwortung für Tiere sichtbar zu machen und konkrete Gegensätze zu einem auf Ausbeutung basierenden Ernährungssystem aufzuzeigen.Pressekontakt:Ada Brandt - ANINOVA-StiftungE-Mail: ada@aninova-stiftung.deTelefon: +49 151 17562150Original-Content von: ANINOVA-Stiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181093/6277327