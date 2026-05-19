Paphos, Zypern (ots) -Noch vor wenigen Jahren galt für viele Menschen ein klares Bild von beruflichem Erfolg: Großstadt, Büro, Termindruck und permanente Erreichbarkeit. Heute verändert sich dieses Verständnis spürbar. Immer mehr Berufstätige hinterfragen nicht nur ihre Arbeitsweise, sondern auch den Ort, an dem sie leben möchten.Laut aktuellen Daten des ifo Instituts arbeitet mittlerweile rund ein Viertel der Beschäftigten in Deutschland zumindest teilweise im Homeoffice oder remote. Besonders digital arbeitende Menschen können ihren Lebensmittelpunkt heute deutlich freier wählen als noch vor wenigen Jahren.Dieser Wandel zeigt sich auch in den Auswanderungszahlen. Laut Statistischem Bundesamt verließen allein 2024 rund 270.000 deutsche Staatsbürger das Land. Gleichzeitig wächst in mediterranen Regionen wie Zypern seit Jahren eine internationale Community aus Gründern und ortsunabhängig arbeitenden Menschen. Schätzungen zufolge leben mittlerweile mehrere tausend deutschsprachige Bewohner dauerhaft oder teilweise auf der Mittelmeerinsel.Zypern gilt für viele zunehmend als attraktiver Standort innerhalb Europas. Die Insel verbindet EU-Mitgliedschaft, englischsprachige Infrastruktur und internationale Vernetzung mit einem vergleichsweise entspannten Lebensumfeld. Hinzu kommen mehr als 300 Sonnentage im Jahr, kurze Wege und eine hohe Lebensqualität - Faktoren, die für viele Menschen heute eine größere Rolle spielen als noch vor einigen Jahren."Viele Menschen suchen nicht mehr nur einen besseren Unternehmensstandort, sondern ein insgesamt besseres Leben", sagt David Aufinger, Gründer von Zypern Lifestyle. "Die Möglichkeit, morgens am Meer Sport zu machen, international vernetzt zu arbeiten und trotzdem innerhalb Europas zu bleiben, ist für viele ein entscheidender Faktor."Aufinger lebt selbst seit 2021 auf Zypern und begleitet Menschen, die den Schritt auf die Insel wagen. Was zunächst vor allem durch Remote Work und digitale Geschäftsmodelle angetrieben worden sei, entwickle sich inzwischen zu einem breiteren gesellschaftlichen Wandel."Früher war Arbeit oft stark an einen festen Standort gebunden. Heute definieren viele Menschen Erfolg neu - mit mehr Freiheit, mehr Flexibilität und einem stärkeren Fokus auf Lebensqualität", so Aufinger.Mit der steigenden Zahl an Menschen, die den Schritt ins Ausland wagen, wachsen allerdings auch die Herausforderungen. Denn viele unterschätzen laut Aufinger vor allem die Bedeutung eines funktionierenden Netzwerks vor Ort. "Viele denken zunächst, ein Anwalt oder eine Firmengründung seien die größten Hürden. In der Realität scheitert es oft eher daran, vor Ort keine qualifizierten Ansprechpartner oder Anschluss zu haben", erklärt er.Genau hier setzt auch Zypern Lifestyle an. Anders als klassische Auswanderungs- oder Beratungsagenturen verfolgt das Unternehmen einen ganzheitlichen und langfristigen Ansatz: Nicht die reine Organisation des Umzugs steht im Mittelpunkt, sondern fundierte Beratung und strukturierte Umsetzung von Wohnsitzverlagerung, Firmengründung bis hin zum Ankommen auf der Insel. Seit 2024 hat das Team nach eigenen Angaben mehr als 150 deutschsprachige Kunden beim Schritt nach Zypern begleitet. Über die Jahre entstand daraus ein enges Netzwerk vor Ort, das viele Neuankömmlinge beim Aufbau ihres neuen Lebens unterstützt.Zypern etabliert sich damit zunehmend als attraktiver Standort für eine neue Generation ortsunabhängig arbeitender Menschen - und Unternehmen wie Zypern Lifestyle begleiten diesen Wandel direkt vor Ort.Über Zypern LifestyleZypern Lifestyle begleitet deutschsprachige Unternehmer und Familien bei der Wohnsitzverlagerung nach Zypern - von Firmengründung und steuerlicher Strukturierung bis hin zur Integration vor Ort. Das Unternehmen hat bereits über 150 Kunden beim Neustart auf Zypern begleitet.Weitere Informationen: https://zypernlifestyle.com/Pressekontakt:Celine MayrHead of Marketingadmin@zypernlifestyle.comhttps://zypernlifestyle.com/Original-Content von: S&A Zypern Lifestyle Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182548/6277326