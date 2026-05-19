RSG und Kingdom Holding Company bringen erstes Joint Venture im Resort-Bereich im The Red Sea auf den Markt

Red Sea Global (RSG), der Entwickler für regenerativen Tourismus, hat einen wichtigen Meilenstein erreicht, während das Four Seasons Resort and Residences Red Sea at Shura Island ab dem 20. Mai seine ersten Gäste begrüßt und markiert somit das erste Joint Venture im Resort-Bereich innerhalb seines Portfolios, um in den Markt einzutreten.

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An aerial view of Four Seasons Resort and Residences at Shura Island, set along the shoreline with clear views of the Red Sea.

In Partnerschaft mit der Kingdom Holding Company (KHC) entwickelt, repräsentiert die Einführung nun einen gemeinsamen Meilenstein für beide Organisationen und markiert eine neue Phase im Entwicklungsmodell von RSG, was die wachsende Rolle institutioneller und privatwirtschaftlicher Partnerschaften bei der Skalierung des saudi-arabischen Luxustourismus-Sektors unterstreicht.

"Mit dem Four Seasons, das sich darauf vorbereitet, Gäste zu empfangen, bauen wir die Kapazität deutlich aus und bieten die rechtzeitige Anreise zum Reiseziel The Red Sea an für eine der reiseintensivsten Zeiten in unserem Kalender", so John Pagano, Group CEO von Red Sea Global.

"Der Start von Reservierungen für das erste Joint Venture im Resort-Bereich in unserem Portfolio ist darüber hinaus ein wichtiger kommerzieller Meilenstein für RSG und demonstriert somit den Wert strategischer Partnerschaften und die Stärke unseres Investitionsangebots und spiegelt das wachsende Marktvertrauen in Saudi-Arabiens Tourismussektor wider."

Das 2,6-Milliarden-Saudi-Riyal-Resort wurde mithilfe eines 50-50 Joint Ventures zwischen RSG und KHC mit einer Kreditsumme in Höhe von 2 Milliarden Saudi-Riyal (522 Millionen US-Dollar), die von der Riyad Bank bereitgestellt wurde, entwickelt.

Sarmad Zok, CEO von Kingdom Hotel Investments, einer Tochtergesellschaft von KHC, erkärte: "Die Investition der Kingdom Holding Company in das Four Seasons Resort and Residences Red Sea at Shura Island spiegelt unsere anhaltende Verpflichtung zur Anlage von langfristigem Kapital in Gastgewerbe- und Tourismusimmobilien in Übereinstimmung mit der Saudi Vision 2030 wider. Zusätztlich zum Red Sea Global unterstreicht dieser wegweisende Meilenstein die Attraktivität und Anziehungskraft der Reisedestination und die wachsende internationale Anziehungskraft des saudi-arabischen Luxustourismus-Markts."

Greg Djerejian, Group Head of Investments und Group Chief Legal Officer bei Red Sea Global, ergänzte: "Die erfolgreiche Fertigstellung dieses Resorts sendet ein starkes Signal der Stärke und Qualität von Portfolio-Chancen und unserer Fähigkeit, Investoreninteresse in operative Vermögenswerte umzuwandeln an den Markt und festigt gleichzeitig unseren Ruf als Entwickler, der liefert."

Four Seasons Resort and Residences Red Sea at Shura Island stellt eine Oase der Ruhe an der einsamen östlichen Spitze der Insel dar und vereint regenerativen Luxus, vorausschauenden Service und Erlebnisse für die ganze Familie. Das Resort ist auf drei Seiten von kristallklarem Wasser umgeben und verfügt über 149 Unterkunftsmöglichkeiten und 31 Ferienunterkünfte (Resort-Residenzen), die sich vollständig nach draußen öffnen. Den Gästen steht eine Auswahl an Speisemöglichkeiten zur Verfügung, die von ganztägiger Gastronomie und pflanzenbasierten Spezialitäten im Sea Green und Levante-Küche im Al Forn bis hin zur italienischen Küche im Freien im Spiaggia Restaurant and Pool reichen. Abenteuerlustige dürfen eine Vielzahl von Wassersportarten erwarten, während sich jüngere Gäste an speziell zusammengestellten Kinder- und Jugendprogrammen erfreuen können.

Das Resort, das nach Prinzipien des regenerativen Tourismus arbeitet, wird vollständig mit erneuerbaren Energien betrieben und durch fortschrittliche Wasser- und Abfallmanagementsysteme unterstützt, die darauf ausgelegt sind, die Umweltauswirkungen zu minimieren, um langfristige Erhaltungsziele zu unterstützen.

Dieser Erfolg wird im Zuge der Erweiterung des Gastgewerbes und der Flugkapazität von The Red Sea durch RSG ermöglicht, die nach Belegungsraten erfolgt, die in den letzten zehn Tagen des Fastenmonats Ramadan 82% erreichen, wobei die Nachfrage im Vorfeld von Eid Al-Adha voraussichtlich noch weiter ansteigen wird. Zur Unterstützung der gestiegenen Nachfrage sind von RSG während der Ferienzeit 32 zusätzliche Flüge zum Red Sea International Airport (RSI) geplant.

The Red Sea verfügt gegenwärtig über 11 bereits geöffnete Hotels mit sechs zusätzlichen Resorts, die in den kommenden Monaten auf Shura Island eröffnen werden.

Über Red Sea Global

Red Sea Global (RSG www.redseaglobal.com) ist ein vertikal integrierter Immobilienentwickler mit einem vielfältigen Portfolio in den Bereichen Tourismus, Wohnen, Erlebnisse, Infrastruktur, Verkehr, Gesundheitswesen und Dienstleistungen. Dazu gehören die luxuriösen regenerativen Tourismusdestinationen The Red Sea, das seit 2023 Gäste empfängt, und AMAALA, das noch in diesem Jahr planmäßig seine ersten Gäste begrüßen wird.

Ein drittes Reiseziel, das Thuwal Private Retreat, wurde im Jahr 2024 eröffnet. Darüber hinaus wurde RSG mit den Renovierungsarbeiten am Flughafen Al Wajh beauftragt, wobei der Schwerpunkt auf der Modernisierung des bestehenden Terminals und der Infrastruktur sowie dem Bau eines neuen internationalen Terminals liegt.

RSG ist ein Unternehmen der PIF und ein Eckpfeiler der Bestrebungen Saudi-Arabiens, seine Wirtschaft zu diversifizieren. Mit seinem wachsenden Portfolio an Reisezielen, Tochtergesellschaften und Geschäftsbereichen möchte RSG die Welt zu einer nachhaltigeren Zukunft führen und zeigen, wie verantwortungsbewusste Entwicklung Gemeinschaften stärken, die Wirtschaft ankurbeln und die Umwelt verbessern kann.

Über The Red Sea

The Red Sea ist ein wegweisendes Reiseziel an der Westküste Saudi-Arabiens, das Gäste einlädt, einen Ort von außergewöhnlicher Naturschönheit auf einer Fläche von rund 28.000 km² und einem Archipel mit mehr als 90 unberührten Inseln, umrahmt von Wüste und Bergen zu erleben. The Red Sea wurde im Jahr 2023 eröffnet und heißt Gäste in einer wachsenden Sammlung von Weltklasse-Resorts willkommen, die von weltweit renommierten Hotelmarken und Red Sea Global betrieben werden. Shura Island, das Herzstück des Reiseziels, empfängt seit 2025 Gäste und hier befinden sich gegenwärtig fünf bereits geöffnete Resorts, wobei insgesamt 11 Resorts für die Insel geplant sind. Die Insel soll im Jahr 2026 vollständig verwirklicht werden. Zu den Signature-Erlebnissen gehören unter anderem actiongeladene Wassererlebnisse und Landsporterlebnisse bis hin zu kulturellen und Naturabenteuern, die von den Destination-Activity-Marken WAMA (Überwasser), Galaxea (Unterwasser) und Akun (Inland) angeboten werden.

Red Sea International Airport (RSI) bietet ein reibungsloses Ankunftserlebnis, dessen Design von Wüste, Oase und Meer inspiriert wurde. Innerhalb eines Einzugsgebiets im Rahmen von 3 Flugstunden für ca. 250 Millionen Menschen und acht Stunden für 85% der Welt bietet RSI gegenwärtig regelmäßige Flüge von und nach Riad, Dschidda, Doha, Mailand und Dubai mit der baldigen Aufnahme zusätzlicher regionaler und internationaler Strecken.

Dank Red Sea Global (RSG), einem Multiprojekt-Entwickler, der verantwortungsvollen, regenerativen Tourismus fördert, während gleichzeitig das eigene Umfeld, die Kultur und die Gemeinschaft aktiv gestärkt werden, haben wir unsere Entwicklung so begrenzt, dass wir nicht mehr als 1 Million Besucher im The Red Sea und 500.000 im AMAALA pro Jahr aufnehmen können, um die empfindlichen Ökosysteme zu schützen. Das Reiseziel wird zu 100% mit erneuerbarer Energie betrieben mit der Zielsetzung eines 30% Netto-Naturschutzgewinns bis zum Jahr 2040.

Über Four Seasons Resort and Residences Red Sea at Shura Island

Als weltweit führender Betreiber von Luxushotels verwaltet Four Seasons Hotels and Resorts gegenwärtig 136 Hotels und Resorts in 47 Ländern. Four Seasons Resort and Residences Red Sea at Shura Island nimmt ab dem 20. Mai 2026 Reservierungen entgegen und bietet ein Urlaubserlebnis von unbegrenzter Vielfalt und den hochgradig personalisierten, vorausschauenden Service und Wert rund um den Globus, den die Gäste des Four Seasons erwarten. Für weitere Informationen über Four Seasons Resort and Residences Red Sea at Shura Island besuchen Sie bitte unsere Website unter: https://www.fourseasons.com/redseashuraisland/. Aktuelle Nachrichten finden Sie in unserem Presseraum unter: https://press.fourseasons.com/redseashuraisland/.

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