BERLIN (dpa-AFX) - Wer die neue Kaufprämie für Elektroautos nutzen will, kann die staatliche Unterstützung seit Dienstag beantragen. Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) wollte das entsprechende Förderportal am Vormittag freischalten. Das Antragsverfahren soll digital ablaufen. Nötig ist dafür eine BundID, ein Konto, mit dem man sich online bei Behörden ausweisen kann.

Was gefördert wird



Förderfähig sind Kauf und Leasing neuer Elektroautos, bestimmter Plug-in-Hybride, die sowohl mit Strom als auch mit Treibstoff fahren können, sowie Elektroautos mit sogenannten Reichweitenverlängerern. Letztere sind kleine Verbrennungsmotoren, die die Reichweite von Elektroautos erhöhen. Voraussetzung ist eine Zulassung des Fahrzeugs ab dem 1. Januar diesen Jahres. Die Höhe des staatlichen Zuschusses hängt von Fahrzeug, Einkommen und Familiengröße ab und kann bei bis zu 6.000 Euro liegen.

Schneider sieht Elektroautos auch als Antwort auf hohe Ölpreise. "Die aktuelle fossile Krise ist längst nicht vorbei und könnte jederzeit wiederkommen. Elektromobilität ist unsere Chance, unabhängig zu werden von teurem Diesel und Benzin."

Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) lobte die Prämie als wichtigen Impuls. "Anders als der Tankrabatt fördert sie den Umstieg auf einen effizienten und klimaschonenden Antrieb", sagte VCD-Verkehrsexperte Michael Müller-Görnert. "Das hilft, hohe Spritpreise abzufedern und macht uns weniger abhängig vom Öl." Zugleich forderte der VCD noch weitergehende Regelungen. "Neben Neuwagen sollten auch gebrauchte E-Autos in die Förderung einbezogen werden - viele Haushalte können sich nämlich trotz der Prämie keinen Neuwagen leisten", sagte Müller-Görnert./hrz/DP/zb